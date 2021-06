Xiaomi lädt Handys mit 200 Watt: So schlecht ist das für den Akku!

Hypercharge: Akku landet nach zwei Jahren bei 80 Prozent Kapazität

In einem Q&A auf Weibo äußerte sich Xiaomi jetzt zu seiner Schnellladetechnologie und beantwortete auch explizit die Frage nach der Langlebigkeit des Akkus. Dazu muss man wissen, dass die Anforderungen an die Industrie in China wahrlich nicht sonderlich anspruchsvoll sind: Nach 400 Ladezyklen muss dort ein Akku noch mindestens 60 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität aufweisen können.

Xiaomi selbst nennt jetzt eine erreichte Kapazität von mehr als 80 Prozent nach 800 Ladevorgängen, was etwa einer Nutzung von zwei Jahren entspricht. Damit überbietet Xiaomi die niedrige Vorgabe immerhin deutlich. Für den bei der Hypercharge-Demo verwendeten 4.000-mAh-Akku bedeutet das aber auch, dass die Kapazität auf 3.200 mAh sänke. Fraglich also, ob wir damit dann immer noch halbwegs über den Tag kommen.

Frage an Euch: Würdet Ihr diesen Verlust der Kapazität in Kauf nehmen, da der Akku ja eh in acht Minuten wieder komplett geladen wäre? Oder reichen Euch die 65 Watt, die beispielsweise das Oppo Find X3 Pro bietet, und die den dort verbauten 4.500-mAh-Akku in immerhin unter 20 Minuten komplett aufladen? Schreibt uns Eure Meinung gerne in die Kommentare!