Luftsensor air-Q im Test: die Wundernase für Euer Smart Home

Aber fangen wir ganz von vorne an: Den air-Q gibt es in vier verschiedenen Versionen. Los geht's bei der "light"-Variante mit einem Einzelpreis von 289 Euro bis hin zur maximal 1029 Euro teuren "science"-Version inklusive Methan-Sensor. In der folgenden Tabelle seht Ihr die verschiedenen Versionen auf einen Blick. Wir haben den air-Q in der Pro-Version getestet.

Das Setup des air-Q ist denkbar einfach. Ihr verbindet Euch mit dem Hotspot, das der Luftsensor öffnet, und tippt das Passwort ein. Ihr könnt den air-Q bereits so betreiben – praktischer ist es aber natürlich, wenn Ihr dem Sensor die Zugangsdaten Eures WLANs verratet, um von allen im lokalen Netz verbundenen Geräten erreichen zu können. Dabei lassen sich übrigens auch Zugangsdaten zu mehreren Netzwerken hinterlegen, wenn Ihr den air-Q an verschiedenen Orten betreiben wollt.

Außerdem lassen sich die Messwerte der Sensoren gut mit dem Lüftungsverhalten korrelieren. An warmen Tagen zur Hauptverkehrszeit beispielsweise steigt bei geöffnetem Fenster der Stickoxid-Wert und fällt dann im Laufe der Nacht wieder ab. In der App gibt es auch eine manuelle Möglichkeit, die einzelnen Sensoren manuell zu kalibrieren, wenn Ihr beispielsweise für bestimmte Messgrößen separate Messgeräte besitzt. Außerdem kalibrieren sich die air-Q-Luftsensoren fortlaufend selbst – ab der kommenden App-Version lässt sich auch der automatische Kalibrierungsfortschritt auf dem Smartphone einsehen, verspricht der Hersteller.

Das Messintervall der Sensoren liegt bei weniger als zwei Sekunden – Ihr bekommt die Daten also quasi in Echtzeit. Das ist wichtig, wenn Ihr mit dem air-Q diverse Smart-Home-Geräte steuern möchtet. Damit stets "frische" Luft an die Sensoren kommt, ist der Luftqualitätssensor außerdem mit einem kleinen Lüfter ausgestattet. Aus einer Entfernung von mehr als 30 Zentimetern ist dieser nicht mehr zu hören.

Apps & Plattformen

Der air-Q misst nicht nur unglaublich viel, sondern bietet auch vielfältige Wege, die Daten einzusehen und zu analysieren – von Smartphone-Apps über den Export der Daten als .csv bis hin zur API. Außerdem unterstützt der air-Q die eine oder andere Smart-Home-Plattform.

Was uns gefällt:

vielfältige Apps und Plattformen mit und ohne Cloud

Support für IFTTT und eigene API

Was uns nicht gefällt:

keine Unterstützung für Alexa, Homekit und Google Home

Der air-Q bietet Euch zahlreiche Möglichkeiten, die Messdaten einzusehen und zu verwerten. Zunächst sind ab Gehäuse zwei LED-Halbkreise angebracht, die euch die Luftqualität in den Kategorien "Gesundheit" (grün) und "Leistung" (blau) mitteilen. In die Kategorie "Gesundheit" fallen jene Werte, die bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte eine Beeinträchtigung für die Gesundheit bedeuten können, also beispielsweise Stickstoffdioxid. "Leistung" betrifft dagegen Faktoren, die Eure Produktivität beeinträchtigen können, also etwa Temperatur oder Sauerstoffgehalt der Luft.

Ihr könnt die Zuordnung der Messdaten zu den LEDs auch anpassen, und für Sensoren im Schlafzimmer gibt es einen Nachtmodus, der die LEDs deaktiviert. / © NextPit

Dann gibt es natürlich die Apps für Android und iOS, die jeweils gleich aussehen und Euch in einem Dashboard einen Prozentwert für die Luftqualität angeben, auch hier wieder in den Kategorien "Gesundheit" und "Leistung". Überschrittene Grenzwerte zeigt die App direkt unter den Prozentwerten an. Mit einem Klick auf die Warnungen gelangt Ihr jeweils zu Übersichtsseiten, welche die Werte erklären und Euch konkrete Tipps dafür geben, wie Ihr die Luftqualität verbessern könnt.

Wenn bestimmte Messwerte überschritten werden, bekommt Ihr eine Warnung (links). Außerdem ist der jeweilige Graph rot hervorgehoben (Mitte), und die App bietet Euch auch Erklärungen und Lösungsvorschläge (rechts). / © NextPit

Weiter unten seht Ihr schließlich sämtliche Messwerte im zeitlichen Verlauf auf einen Blick. Per Fingertipp auf einen der Werte gelangt Ihr auch hier wieder zu einer Detailseite mit ausführlichen Erklärungen und einem zeitlichen Verlauf. Für die Geeks da draußen erklärt die App auch, wie die jeweiligen Sensoren genau funktionieren.

Das Web-Interface sieht der App recht ähnlich. Die Apps und Interfaces gibt es übrigens alle auf Deutsch, Englisch und Französisch. / © NextPit

Ein ganz ähnliches Dashboard wie in den Apps könnt Ihr auch über den Browser erreichen. Dafür müsst Ihr allerdings einen Cloud-Account eingerichtet und den Datenupload aktiviert haben. Alternativ könnt Ihr auch durch Eintippen der lokalen IP-Adresse Eures air-Q-Sensors auf ein rudimentäres Dashboard mit den aktuellen Messwerten zugreifen.

Rudimentär, aber praktisch und ganz ohne Cloud: So sieht das lokale Dashboard von air-Q aus. / © NextPit

Für die einzelnen Messgrößen könnt Ihr detaillierte Alarme einrichten. Das klappt beispielsweise per Mail oder Push-Benachrichtigung beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte. Aber auch der air-Q selbst kann einen Alarmton abspielen und so beispielsweise als Rauchmelder beziehungsweise Feueralarm dienen.

Ein weiterer spannender Aspekt am air-Q ist die Integration ins Smart Home. Ihr könnt mit den Messdaten nicht nur etwas über Eure Wohnung, Euren Arbeitsplatz und Euer Lüftungsverhalten lernen, sondern auch bestimmte Dinge automatisieren. Ist die Luftfeuchtigkeit zu gering, kann der air-Q beispielsweise einen Luftbefeuchter aktivieren. Das klappt aktuell über verschiedene Standards, von denen der bekannteste IFTTT sein dürfte. Im Test hat das Anlegen von Automationen problemlos funktioniert.

Über IFTTT könnt Ihr nahezu alles mit dem air-Q steuern. Die Liste der kompatiblen Dienste ist schier endlos. / © NextPit

Eine direkte Unterstützung für Amazon Alexa, Google Assistant oder HomeKit gibt es derzeit noch nicht. Allerdings gibt es den Weg über Homebridge. Homebridge ist ein Server, der die HomeKit API von iOS emuliert und so nicht direkt unterstützte Geräte in Euer Apple-Universum integriert. Sobald der Matter-Standard offiziell gestartet ist, will sich Corant eigenen Aussagen zufolge hier um eine direkte Unterstützung bemühen.

Für die Bastler da draußen gibt es schließlich noch eine API, die allerdings nur Besitzern der "science"-Version zur Verfügung steht. Hier könnt Ihr die Messintervalle, die Zieladressen für die Datenspeicherung und viele andere Parameter selbst einpassen und den air-Q nach Belieben in Euer eigenes Projekt integrieren.