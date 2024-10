Während einer frühen Vorschau auf die neuen Hörfunktionen der AirPods Pro 2 (Test) mit einer ausgewählten Gruppe von Testern bestätigte Apple diese Woche, dass das iOS 18.1-Update zusammen mit der AirPods-Firmware in der nächsten Woche veröffentlicht wird. Mit dem Update werden auch die neuen Funktionen wie Gehörschutz, Hörgerät und Hörtest aktiviert. Hier ist ein detaillierter Blick darauf, wie diese Funktionen funktionieren werden.

Neue Gehörschutzfunktion

Während die AirPods Pro-Kopfhörer durch die Reduzierung von lauten Geräuschen recht gut als Gehörschutz funktioniert haben, hat Apple sie nicht vollständig für den Einsatz auf Konzerten und in Industriekomplexen beworben. Das wird sich mit dem neuen Gehörschutz-Tool bald ändern.

Apple beschreibt die Funktion so, dass sie die Ohren der Nutzer/innen vor lauten Umgebungsgeräuschen schützt und gleichzeitig das Klangprofil dessen, was sie gerade hören, beibehält. Chris Welch von The Verge hat die Funktion getestet und festgestellt, dass es sich lohnt, sie immer zu aktivieren und dass sie mit den Modi ANC, Transparenz und Adaptive Audio kompatibel ist.

Hörtest über Eure AirPods und Euer iPhone

Der Hörtest ist eine weitere exklusive Funktion der AirPods Pro 2, mit der Nutzer/innen ihre Kopfhörer und ein iPhone oder iPad verwenden können, um einen schnellen Hörtest durchzuführen und die Ergebnisse sofort zu sehen. Anschließend werden die Ergebnisse in Form von personalisierten Hörprofilen aufgezeichnet und in einer Zusammenfassung und in Diagrammen dargestellt, die auch von Audiometern und Spezialisten eingesehen werden können.

Für die Nutzung der Hörhilfefunktion müssen die Nutzer/innen Hörtests mit den AirPods Pro 2 und einem iPhone durchführen. / © Apple

Der Hörtest wird in der AirPods App unter der neuen Rubrik "Hörgesundheit" zu finden sein. Der Test dauert etwa 5 bis 10 Minuten pro Sitzung und die Nutzer/innen können mehrere Tests durchführen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen vor der Prozedur jedoch einige Checklisten abgearbeitet werden, z. B. dass Ihr Euch in einem ruhigen Raum befindet und die richtigen Ohrstöpsel benutzt, bevor Ihr beginnt.

Freiverkäufliches Hörgerät

Mit dem Update bietet Apple erstmals eine rezeptfreie Hörhilfe für Personen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust an. Sie nutzt die Ergebnisse des Hörtests und passt die Lautstärke dynamisch an die persönlichen Profile an.

Neben der Funktion als Hörassistent zur Verstärkung der Umgebungsgeräusche ist das Hörgerät auch mit Anrufen und der Wiedergabe von Medien wie Musik und Videos kompatibel. Die Nutzer/innen können die Verstärkungsstufe des Hörgeräts weiterhin anpassen.

Freut Ihr Euch darauf, die neuen Funktionen der AirPods Pro zu testen? Welche ist Eurer Meinung nach die wichtigste Ergänzung? Wir sind ganz Ohr. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.