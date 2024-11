Dass smarte Ringe eines der Trendprodukte 2024 sind, muss ich Euch wohl nicht erzählen. Auch wenn die Technologie teilweise noch in den Kinderschuhen steckt, steigen immer mehr Hersteller auf den Hypetrain auf. Hierzu zählt auch Zepp Health, die mit dem Amazfit Helio Ring auf dem Markt vertreten sind. Deutlich unauffälliger als eine Smartwatch und dennoch eine große Vielfalt an Tracking-Funktionen soll der smarte Ring bieten. Nun ist er bei Amazon im Angebot erhältlich.

Bester Fitness-Tracker: Der Amazfit Helio Ring im Kurz-Check

"Ein Amazfit Helio Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden." Okay, ins Dunkel wird Euch der smarte Ring nicht treiben, dafür aber zum Sport. Nach dieser grandiosen Überleitung solltet Ihr natürlich auch erfahren, worauf Ihr Euch bei diesem Angebot einlasst. Bereits in unserem Vergleich der besten smarten Ringe konnte sich das Gadget einen Platz sichern. Grund dafür ist das richtig gute Gesundheits- und Fitness-Tracking.

Der Amazfit Helio Ring ist derzeit so günstig wie noch nie! / © Zepp Health

Neben einem umfassenden Schlaf-Tracking bietet der Ring auch eine Überwachung der körperlichen und geistigen Erholung, sowie eine Messung des Stresslevels. Auch eine Vorhersage des Menstruationszyklus ist möglich. Doch auch Gesundheitsüberwachung ist hier ein großes Thema. So werden die Herzfrequenz, der SpO2-Wert oder die Luftqualität über den Ring gemessen. Gepaart mit einer Akkulaufzeit von vier Tagen und einer Wasserdichte von bis zu 10 ATM ist der Ring bestens für Sportler geeignet. Ein Größenbestimmungskit, wie es etwa der Samsung Galaxy Ring (Test) bietet, gibt es hier allerdings nicht.

Smart Ring im Angebot – Lohnt sich das?

Und hier liegt auch das Hauptproblem des Amazfit-Modells. Denn er ist nur in den Ringgrößen 8,10 und 12 erhältlich. In allen Fällen zahlt Ihr aktuell jedoch nur 144,40 Euro, was auch dem aktuellen Bestpreis entspricht. Die größte Variante kostet Euch beim nächstbesten Anbieter gerade 154,79 Euro, die anderen Versionen sind lediglich bei Amazon erhältlich.

Obwohl es den smarten Ring kurzzeitig für 144 Euro gab, ist das Angebot richtig spannend. Erst im September ist die UVP von 280 Euro auf 169,90 Euro gesunken, was auch dem Bestpreis in den vergangenen Wochen entsprach. Ihr erhaltet hier also einen stilvolles, modernes Wearable zum richtig guten Kurs. Seid Ihr auf der Suche nach einem smarten Ring mit zahlreichen Tracking-Funktionen, solltet Ihr diesen Deal auf keinen Fall verpassen.

