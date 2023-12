Amazon Echo Show 5 (2023) im Test: Kleiner sollte er wirklich nicht sein!

Der Amazon Echo Show 5 (2023) ist der preiswerte Einstieg in die die Welt der Smart Speaker. Mit seiner Alexa-Sprachsteuerung und dem 5,5 Zoll kleinen Touchdisplay, entpuppt sich die inzwischen dritte Generation des intelligenten Lautsprechers als kompakte Steuerzentrale für Euer Smart Home . Nachdem Amazon den kleinen Freund um bis zur Hälfte im Preis reduziert hat, haben wir uns den Echo Show 5 für einen Test einmal in die nextpit-Redaktion kommen lassen.

Oben auf dem Smart Speaker gibt es insgesamt drei Buttons: zwei separate Lautstärketasten und einen Button zum Muten des Mikrofons. Außerdem findet Ihr hier einen Schieber, mit dem sich die rechts (von vorn) im breiten Displayrahmen verbaute 2-Megapixel-Kamera manuell abdecken lässt. Der Echo Show 5 hat ein Kampfgewicht von 456 g, was man dem Zwerg so gar nicht ansieht, das ihm aber auch aufgrund der Gummierung auf der Unterseite, einen sicheren Stand gewährt.

Auf dem Amazon Echo Show 5 läuft Fire OS, wer hätte es gedacht. Dessen Basis ist Android, was der Onlinehändler dem Anwender aber geschickt verheimlicht! Es gibt weder einen Amazon-App- noch einen Google-Play-Store. Auch der Homescreen hat rein gar nichts mit Android zu tun. Er wechselt zwischen ab Werk aktivierten Anzeigen, wie beispielsweise Wettervorhersagen, vorinstallierten Fotos, Sportdaten, Kalenderterminen und vielen anderen Inhalten. Wollt Ihr auf dem Mini-Panel aktiv werden, so zieht Ihr von oben das Hauptmenü herunter.

Connectivity und Smart Home

Der Amazon Echo Show 5 möchte gern die Schaltzentrale in Eurem Smart Home sein. Zwar bietet er neben WLAN im 2,4- und 5-GHz-Netz auch Bluetooth und die Verbindung mit Matter als Controller von Matter-fähigen Geräten an, eine Unterstützung von Zigbee und Thread – wie bei dem großen Amazon Echo Show 8 (Test) – fehlt ihm jedoch.

Gefällt mir:

Matter-Controller

Gefällt mir nicht:

Keine Zigbee- oder Thread-Unterstützung

Nicht als Schaltzentrale zu gebrauchen

Der Amazon Echo Show 5 und sein kleines Display prädestinieren ihn nicht zur Schaltzentrale in Eurem Smart Home. / © nextpit

Der Echo Show 5 arbeitet wie fast alle Echo-Produkte in Amazons proprietärem Sidewalk-Netzwerk, was ihm eine einfache und stromsparende Verbindung zu seinesgleichen gewährt. Aber auch smarte Philips-Hue-Lampen sind dem Menüpunkt "Smart Home" nicht fremd. Dennoch ist das Angebot der Steuerungsmöglichkeiten nicht so umfangreich, wie Ihr es von der jeweiligen hauseigenen App her gewohnt seid.

Zu den bevorzugten smarten Produkte zählen natürlich auch smarte Video-Türklingeln von der Hausmarke Ring. So ist also beispielsweise trotz kleinem Display ein Videogespräch mit dem Gast vor der Tür möglich. Das bringt uns eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt: der Kommunikation.