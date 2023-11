Amazon Echo Show 8 (2023) im Test: Will alles und kann vieles

Der Amazon Echo Show 8 (2023) will alles sein. Mit Touchscreen-Display, Kamera und Mikrofon wird er zur Kommunikations- und Unterhaltungsmaschine, und die Unterstützung von Zigbee und Thread sowie die Funktion als Matter-Border-Router machen ihn zur Smart-Home-Schaltzentrale. Dank Computational Audio soll sogar der Klang des Winzlings überzeugen. Wollen tut er alles – was der Echo Show 8 der dritten Generation in der Praxis dann auch wirklich kann, lest Ihr im nextpit-Test.

Design & Setup

Der Echo Show 8 ist gemacht für die Küchenarbeitsplatten und Sideboards dieser Welt – nicht mehr und nicht weniger. Wer bereits einen Amazon-Account hat, ist in wenigen Minuten mit dem Lautsprecher startklar.

Vorteile des Echo Show 8

Schickes Design

Schieber für Kamera

Sehr rutschfester Stand

Nachteile des Echo Show 8

-

Der Echo Show 8 der dritten Generation kommt im typischen Design von Amazons Smart Screens. Das rundliche Gehäuse ist auf der Unterseite für einen sicheren Stand platt. Auf der Vorderseite befindet sich das 8 Zoll große Display, das leicht nach oben gekippt ist. Damit ist das Device ideal, um es etwa auf einer Küchenarbeitsplatte oder einem Sideboard aufzustellen. Die Front ist nun komplett von einer durchgängigen Glasscheibe bedeckt.

Mit 1.280 x 800 Pixeln hinkt der Bildschirm zwar allen aktuellen Smartphones und Tablets hinterher, allerdings werdet Ihr auch kaum mit der Nase auf dem Display kleben. Das LCD-Panel sieht okay aus, entspricht allerdings in puncto Farbwiedergabe und Dynamik nicht mehr dem, was wir beispielsweise von aktuellen Tablets gewohnt sind. Auch die Schwarzwerte sind so la la – und bei Filmen und Serien schimmert an den Cinema-Scope-Balken oben und unten die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Panels durch. Immerhin: Die Ablesbarkeit ist auch in hellen Räumen ausgezeichnet, soweit sich das im Berliner Winter beurteilen lässt.

Wenn Ihr nicht wollt, dass der Amazon Echo Show 8 (2023) Euch beobachtet, dann könnt Ihr diese weiße Blende vor die Kamera schieben. / © nextpit

Oben auf dem Display gibt es insgesamt drei Buttons: zwei separate Lautstärketasten und ein Knopf zum Stillschalten des Mikrofons. Außerdem findet Ihr hier einen Schieber, mit dem sich die mittig über dem Display verbaute 13-Megapixel-Kamera abdecken lässt. Wer genau hinsieht, erkennt auch noch zwei kleine Löcher für die beiden Fernfeld-Mikrofone. Hinten am Gehäuse gibt's noch den proprietären Stromanschluss.

Nach dem Einstecken leitet Euch der Echo Show durch den Setup-Assistenten, der zunächst Euer WLAN-Passwort und dann Eure Amazon-Zugangsdaten abfragt. Inklusive eines Firmware-Updates dauert es im nextpit-Test zehn Minuten, bis das smarte Display einsatzbereit ist.