Die Preisstrategie von Amazon hat sich kürzlich erheblich geändert, was viele von Euch betreffen dürfte. Ab sofort sind die Versandkosten für Kunden ohne Prime-Abo gestiegen, und die Möglichkeit des kostenlosen Versands an Abholstationen ist passé. Aber was heißt das konkret für Euch? nextpit verrät Euch, was Ihr in Zukunft erwarten könnt und ob es sich lohnt, in ein Prime-Abo zu investieren.