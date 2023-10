Amazon Prime Day 2023: Samsung Galaxy Watch 5 mit sattem Rabatt!

Am heutigen Prime Day könnt Ihr Euch einen spannenden Deal zur Samsung Galaxy Watch 5 sichern. Während der Deal-Tage zahlt Ihr hier gerade einmal 179,99 Euro und spart somit 26 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Wie viel günstiger das Angebot im direkten Vergleich zu anderen Händlern ist und warum sich das Angebot gerade jetzt lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Samsung Galaxy Watch 5 ist auch im Jahr 2023 noch sehr spannend. Während das neueste Modell mit einem ordentlichen Preisanstieg für Aufsehen gesorgt hat, steigt auch der Preis der Version aus 2022 in den letzten Monaten. Doch mit dem Prime-Day-Angebot erhaltet Ihr eine der besten Samsung-Smartwatches in der Bluetooth-Variante mit 44-mm-Gehäusedurchmesser und exklusivem blauem Armband für 179,99 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Exklusives Angebot von Amazon für die Bluetooth-Variante mit 44-mm-Gehäusedurchmesser, blauem Armband und 36 Monaten Herstellergarantie

Die Samsung Galaxy Watch 5 bietet alles, was Ihr Euch von einer Smartwatch wünscht und kann mit zahlreichen Sensoren unter anderem Körperfettanteile und sogar das Skelettmuskelgewicht bestimmen. Zusätzlich habt Ihr zahlreiche Fitness-Funktionen zur Verfügung und einen ausdauernden Akku. Die Smartwatch haben wir bei nextpit nicht getestet, allerdings könnt Ihr unseren Test zur Samsung Galaxy Watch 6 lesen und erfahrt, ob der Preisanstieg der neueren Variante gerechtfertigt ist.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Amazon?

Der bisherige Amazon-Bestpreis für die Smartwatch lag, laut dem Vergleichstool Kepa, bisher bei rund 208 Euro. Schauen wir auf idealo nach vergleichbaren Geräten, so zahlt Ihr derzeit mindestens 215,95 Euro für die Samsung Galaxy Watch 5. Tatsächlich gab es die normale Variante der Uhr am 17. Juli bereits für 173 Euro, was auch gleichzeitig den historischen Bestpreis darstellt. Allerdings steigt der Preis seit Monaten konstant an.

Der große Vergleich: Die besten Smartwatches 2023

Seid Ihr also auf der Suche nach einer wirklich leistungsfähigen Smartwatch und habt ohnehin ein Android-Ökosystem, ist das Angebot eine klare Kaufempfehlung. Denn Ihr habt bei Amazon nicht nur die Exklusiv-Version, sondern erhaltet auch eine Herstellergarantie von 36 Monaten, sollte doch einmal etwas nicht passen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Samsung Galaxy Watch 5 im Jahr 2023 noch interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!