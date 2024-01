Anker zeigt Camping-Powerstation mit praktischem Gadget

Die CES 2024 in Las Vegas ist in vollem Gange. Neben einem transparenten Micro-LED-Fernseher von Samsung und dem neuesten Saugroboter von Roborock , erreichen uns nun auch erste Nachrichten aus der Welt der Powerstations. Anker präsentiert mit der SOLIX C800 Plus eine portable 768-Wh-Powerstation mit einem einzigartigen Gadget. Noch dazu könnt Ihr Euch über den Launch der neuen Mega-Powerstation freuen.

Affiliate Angebot Anker-Solix-Modelle Im Anker-Shop findet Ihr alle Solix-Powerstations.

Das kann die Anker Solix C800 Plus

Die Solix C800 Plus reiht sich unter den kompakteren Powerstations ein. Der 37,1 × 20,5 × 25,3 cm große Stromversorger bringt 10,9 kg auf die Waage. Mit insgesamt zehn Anschlüssen bietet das neue Solix-Modell ein umfangreiches Angebot an Lademöglichkeiten. Alle Anschlüsse befinden sich an der Vorderseite:

5x AC-Ausgänge mit insgesamt 1.200 W

2x USB-C-Anschlüsse (1x 30 W und 1x 100 W)

2x USB-A-Ports mit 12 W Gesamtleistung

1x Zigarettenanzünder mit 120 W.

Anker verspricht, dass die Solix C800 Plus dank der Schnellladefunktion nach 58 Minuten vollgeladen ist. Wenn wir schon beim Thema Akku sind: In der C800 Plus stecken LiFePO4-Akkus, die für 3.000 Zyklen ausgelegt sind.

Eine unterstützende App ist auch an Bord. In der Anker-App steuert Ihr die portable Powerstation via WLAN oder Bluetooth bequem von Eurem Smartphone aus. Die Anker-App beinhaltet unter anderem Einstellungen fürs Auf- und Entladen, neben Echtzeit-Informationen zur Eingangs- und Ausgangsleistung der 1.200 W starken Camping-Powerstation.

Darüber hinaus verbaut Anker in der Powerstation ein Fach für eine ausfahrbare Lampe. Klar, wir haben schon ähnliche Lösungen für die Lampenfunktion gesehen, wie beim Test der Fossibot F3600. Ob und wie nützlich dieses Gadget sein wird, wird sich zeigen.

Anker Solix F3800 ab sofort im Handel erhältlich

Auch in Sachen Mega-Powerstations legt Anker nach. Die Solix F3800 mit satten 3.840 Wh ist auf dem Markt erhältlich. Auf der IFA 2023 holten wir uns einen ersten Eindruck der 6.000 W starken Powerstation. Hier erwartet Euch neben 13 Anschlussmöglichkeiten, die Option, die rollbare Powerstation mit bis zu sechs Zusatz-Akkus zu erweitern.

Lest auch: die besten Powerstations im Test und Vergleich

Affiliate Angebot Anker Solix F3800

Was haltet Ihr von den neuen Solix-Modellen aus dem Hause Anker? Würdet Ihr einen Kauf in Erwägung ziehen? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!