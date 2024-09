Design: Zurück zum iPhone 12

Auf den ersten Blick erinnert das iPhone 16 an das Modell aus dem Jahr 2020. Denn Apple wechselt von einer diagonalen Anordnung der Kamera zurück in die Vertikale. Schauen wir genauer hin, entdecken wir neue Farben, eine neue Kameraleiste und weitere Änderungen. Während das iPhone hier mit der Zeit geht, vertraut Apple beim Display aber leider wieder auf ein 60-Hertz-Panel.

Für dieses Hands-On und meinen späteren Test stellte Apple mir das iPhone 16 in "Ultramarin" zur Verfügung. Die blaue Farbvariante geht dabei von einem etwas blasseren Farbton zur Kamerainsel und an den Seiten in einen dunkleren Farbton über. Das Gerät wirkt dadurch schön bunt und unterstreicht die mutigen Farbakzente, die Apple in den letzten Jahren in seinen günstigeren Geräten immer wieder gesetzt hat.

Das "Handgefühl" ist dank der hochwertigen Verarbeitung wieder erstklassig. Besonders gut gefällt mir aber, dass die Rückseite eine fast "gummihafte" Textur besitzt. Dadurch kann man das iPhone 16 besser festhalten.

Wie gut ist das iPhone 16? nextpit hat das neue Apple-Handy ausprobiert! © nextpit Doch, toll aussehen tun die neuen iPhones allemal © nextpit Aufgeladen wird natürlich wieder per USB C – die Datenübertragung ist leider noch echt langsam. © nextpit Die Verarbeitung ist mal wieder top – hier unten seht Ihr auch die neue Kamera-Leiste! © nextpit Der Stummschalter ist offiziell Geschichte – auch das Basis-Modell bekommt den Action-Knopf. © nextpit Schaut Euch das iPhone 16 noch einmal an – dann schnappe ich es mir und teste es für Euch ausführlich! © nextpit

Die größte optische Änderung ist der neue Kamerabuckel. Beim iPhone 13 musste Apple aufgrund der größeren Kameras auf eine schräge Anordnung wechseln. Der andere Look verriet einem im Jahr 2021 direkt, wer das neueste iPhone nutzt – und so ist es auch in diesem Jahr. Im Vergleich zum iPhone 12 sind die einzelnen Kameraelemente aber deutlich größer und sorgen dafür, dass Apples iPhone 16 ohne Hülle stark auf dem Tisch kippelt. Ärgerlich!

Wo Apple ebenfalls neue Wege einschlägt, ist in der Bedienung des Basis-iPhones. Auch beim iPhone 16 ersetzt die "Aktionstaste" den legendären Stummschalter und bringt dadurch neue Möglichkeiten direkt per Knopfdruck. Mit der Kameraleiste findet sich zudem ein ganz neues Bedienelement in allen iPhones der 16er-Generation. Die Leiste befindet sich an der rechten Gehäuseseite im unteren Drittel des Gehäuses und erlaubt eine neue Kamerasteuerung – mehr dazu weiter unten in der Kamera-Kategorie.

Displaytechnisch hat sich insgesamt wenig getan. Zwar verbessert Apple die Helligkeit des verbauten OLED-Panels auf 2.000 Nits in der Spitze. Leider kommen das Vanilla- und das Plus-Modell aber noch immer ohne Pro-Motion-Displays – also mit 60 Hertz. Und das sieht im Jahr 2024 einfach wirklich veraltet aus.

Wo Apple dann aber doch mit der Zeit geht, ist eine bessere Nachhaltigkeit der Geräte. Das eingesetzte Crystal-Shield-Glas auf der Rückseite soll 50 Prozent stabiler sein als im Vorjahr. Natürlich ist das Gehäuse des iPhone 16 nach IP68 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.