Nach der neuen Apple Watch 10 und den neuen AirPods 4 stellte Apple die neue iPhone-Generation vor. Die iPhone-16-Serie besteht aus den mittlerweile traditionellen vier Modellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Hier lest Ihr, was die einzelnen iPhones 2024 in Bezug auf Display, Design, Akku, Kamera und vieles mehr unterscheidet.

Bevor wir in die Details eintauchen, lasst uns einen Blick auf die wichtigsten Spezifikationen der vier neuen iPhones werfen. Und vorab zur Info: Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an den ersten Tests. Jetzt schon könnt Ihr Euch unsere erste Einschätzung zum iPhone 16 anschauen. Fabi hat sich derweil das Pro-Modell angeschaut und verrät Euch, welche drei Features ihm beim iPhone 16 Pro am besten gefallen.

Vergleich: iPhone 16 vs iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max

2024 Pro Max Modell 2024 Pro Modell 2024 Plus Modell 2024 Basis-Modell Produkt Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 16 Plus Apple iPhone 16 Bild Display 6,9-Zoll LTPO OLED

2.868 x 1.320 Pixel (460 DPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz 6,3-Zoll-LTPO-OLED

2.662 x 1.206 Pixel (460 DPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz 6,7-Zoll-OLED

2.796 x 1.290 Pixel (460 DPI)

60 Hz Bildwiederholfrequenz 6,1-Zoll-OLED

2.556 x 1.179 Pixel (460 DPI)

60 Hz Bildwiederholfrequenz SoC Apple A18 Pro Apple A18 Pro Apple A18 Apple A18 Speicher 256/512/1024 GB 128/256/512/1024 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB OS iOS 18 iOS 18 iOS 18 iOS 18 Kamera Hauptkamera: 48 MP | f/1.78 | 24 mm | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkel: 48 MP | f/2.2 | 13 mm | Makro

5x-Tele: 12 MP | f/2.8 | 77 mm | Sensor-Shift OIS Hauptkamera: 48 MP | f/1.78 | 24 mm | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkel: 48 MP | f/2.2 | 13 mm | Makro

5x-Tele: 12 MP | f/2.8 | 77 mm | Sensor-Shift OIS Hauptkamera: 48 MP | f/1.6 | 26 mm | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2 | 13 mm | Makro

- Hauptkamera: 48 MP | f/1.6 | 26 mm | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2 | 13 mm | Makro

- Selfie-Kamera 12 MP | f/1.9 | Autofokus 12 MP | f/1.9 | Autofokus 12 MP | f/1.9 | Autofokus 12 MP | f/1.9 | Autofokus Akku MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 kabellos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Konnektivität eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellite | Thread eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellit | Gewinde eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellite | Thread eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellite | Thread IP-Zertifizierung IP68 IP68 IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 163 x 77,6 x 8,25 mm, 227 g 149,6 x 71,5 x 8,25 mm, 199 g 160,9 x 77,8 x 7,80 mm, 199 g 147,6 mm x 71,6 x 7,80 mm, 170 g Angebote*

iPhone 16: Display und Design

Das iPhone 16 stellt eine weitere Evolution des eleganten Designs dar, das mit dem iPhone X eingeführt wurde. Und nein, das Mini-Modell ist nicht zurück. Das Gesamtdesign ist ähnlich jenem der 2023er-Modelle, allerdings mit einem neuen Kameramodul bei den Basismodellen. Der Wechsel zu einer kleineren Insel verschiebt die beiden Kameras übereinander, statt wie seit dem iPhone 13 diagonal angeordnet zu sein.

Das Basis-iPhone-16 und das 16 Plus haben jetzt eine parallele Anordnung für die beiden Kameras. / © Apple

Neu bei den Basismodellen ist die Aktionstaste, die bei den iPhone-15-Pro-Modellen eingeführt wurde für anpassbare Shortcuts. Die kapazitive "Camera Control"-Taste hingegen ist ein neuer Shortcut, mit dem Ihr nicht nur die Kamerafunktionen mit zweistufigem Auslöser und Wisch-Zoom steuern könnt, sondern auch weitere Features anpasst. Und genau wie die Aktionstaste kann die Kamerasteuerung auch in Apps von Drittanbietern verwendet werden.

Die kapazitive Kamerasteuerungstaste ist neu für alle vier iPhone-16-Modelle. / © Apple

Die Pro-Modelle hingegen vergrößern ihren Abstand zu den Basismodellen immer weiter. Die Pro-Modelle haben nun größere Displays mit 6,3 und 6,9 Zoll (statt 6,1' und 6,7 Zoll').

Das iPhone-16-Pro-Duo hat jetzt größere Displays mit kleineren Rändern. / © Apple

Mit den größeren Displays haben das iPhone 16 Pro und das Pro Max auch eine etwas höhere Auflösung, während die Pixeldichte von 460 dpi gleich bleibt. Die Pro-Modelle sind auch dieses Jahr die einzigen iPhones, die eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben (ProMotion, im Apple-Jargon), während die Basismodelle bei 60 Hz bleiben.

Und schließlich bestätigen sich die Gerüchte, dass die Pro-Modelle neben Schwarz, Weiß und Titan nun auch in Braun erhältlich sind.

Apple A18: Mehr Leistung und KI

Nachdem das iPhone 15 mit der gleichen CPU wie das iPhone 14 ausgestattet wurde, hat Apple das iPhone 16 um zwei CPU-Generationen nach oben gebracht und den Apple-A18-Chip eingeführt. Das Sechs-Kern-Layout (zwei Leistungs- und vier Effizienzkerne) wird im 3-nm-Prozess der zweiten Generation von TSMC hergestellt, der die gleiche Leistung bei 30 % weniger Stromverbrauch bietet.

Das iPhone 16 übersprang die A17-Generation und ging von der A16-CPU direkt zum A18 über. / © Apple

Apple verspricht eine 30 Prozent schnellere Leistung als beim A16, der im iPhone 14 und im iPhone 15 verwendet wird, und eine 17 Prozent höhere Speicherbandbreite. Und für Spiele soll der A18 dank einer verbesserten Wärmeableitung eine höhere Leistungsstabilität bieten. Der aktualisierte Fünf-Kern-Grafikprozessor unterstützt bei den Basismodellen jetzt auch Hardware-Raytracing und ist damit mit den neuesten AAA-Spielen von Capcom und Ubisoft kompatibel.

Für die Pro-Modelle bringt Apple den A18 Pro mit einem ähnlichen 2+4-Layout für Leistungs- und Effizienzkerne. Der A18 Pro erreicht eine 15 Prozent höhere Leistung als der A17 Pro, der in den iPhone 15 Pros zu finden ist – oder 20 Prozent weniger Stromverbrauch bei gleicher Leistung.

Der A18 Pro verspricht, der schnellste mobile Prozessor auf dem Markt zu sein. / © Apple

Zu den weiteren Verbesserungen des A18 Pro im Vergleich zum A17 Pro gehören eine 15 Prozent schnellere KI-Verarbeitung und eine 20 Prozent höhere GPU-Leistung mit einer bis zu zweifachen Verbesserung beim Raytracing-Rendering.

Kamera-Upgrades für das iPhone 16

In der Kameraabteilung verbessert Apple die Basismodelle mit einer leistungsfähigeren Ultra-Weitwinkel-Kamera, die jetzt eine verbesserte Blende (f/2.2) und einen verbesserten Autofokus hat. Dazu gibt's auch jene neue Kamera-Taste, die künftig auch mal als zweistufiger Kamera-Auslöser dienen soll. Nachgeliefert wird das Feature laut Apple per Software-Update.

Neu bei der Ultraweitwinkel-Kamera sind die höhere Blende von f/2.2 und der Autofokus. / © Apple

Die neue parallele Anordnung ermöglicht es den günstigeren iPhone-16-Modellen, "Spatial Capture" für immersive Fotos und Videos zu nutzen, die sich dann auf der Apple Vision Pro als räumliche Bilder betrachten lassen. Außerdem hat die Kamera eine geringere Naheinstellgrenze bekommen, was bessere Makroaufnahmen ermöglicht.

Auch die Pro-Modelle haben ein Upgrade erhalten: Der 12-MP-Sensor wurde durch einen 48-Megapixel-Sensor mit höherer Auflösung ersetzt. Das kleinere Pro-Modell schließt sich jetzt zudem dem Max-Modell bei der Telekamera an und verfügt über den gleichen optischen 5x-Zoom mit einem Tetraprisma-Design.

Wie alle zwei Generationen zieht das kleinere iPhone Pro in der Kameraabteilung mit dem Max-Modell gleich. Für 2024 bedeutet das: Ihr bekommt den 5x-Zoom im "kleinen" Pro. / © Apple

Dank eines schnelleren Speichers, mehr Rechenleistung und eines verbesserten Media-Encoders kann das iPhone-Pro-Duo jetzt auch 4K120-Videos aufnehmen (mit allen üblichen HDR- und Codec-Goodies) und so superweiche Zeitlupenaufnahmen machen.

Lest dazu unbedingt auch: Die Kameras im iPhone 16 Pro und iPhone 15 Pro im Vergleich

Die Selfie-Kameras, die im Live-Stream übrigens mit keinem Wort erwähnt wurden, haben ihre allgemeinen Spezifikationen beibehalten: Es gibt wieder 12 MP, eine f/1.9-Blende und Autofokus, untergebracht ist die Knipse in der Dynamic Island.

Mehr KI mit iOS 18

Im "Lieferumfang" der iPhone-16-Modelle ist die neueste Version von Apples mobilem Betriebssystem enthalten. iOS 18 bringt mehr Anpassungsfunktionen, neu gestaltete Apps und bessere Datenschutzkontrollen. Aber wen wollen wir auf den Arm nehmen? Der Star der Show ist die künstliche Intelligenz, oder, wie es das Unternehmen ausdrückt: "Apple Intelligence".

Das sind die neuen Funktionen von Apple iOS 18 – vorgestellt auf der WWDC im Frühling 2024. / © Apple

iOS 18 verspricht dank der verbesserten Neural Engine eine Vielzahl von KI-Funktionen. Mit dabei im KI-Paket sind Zusammenfassungen für Sprachanrufe, Nachrichten, Bildbearbeitung und -erstellung und eine neue Siri-Generation. Einige der neuen KI-Funktionen sollen allerdings erst in späteren iOS-Versionen zur Verfügung stehen.

Und Siri? Die ist nun besser in der Lage, natürliche Sprache zu verstehen, und erkennt den Kontext und Eure Daten (Nachrichten, Fotos, Termine und mehr) besser. Wie üblich werden die Funktionen zunächst in englischsprachigen Ländern verfügbar sein. Die Einführung in den USA ist für Oktober geplant, in anderen englischsprachigen Ländern im Dezember – und in anderen Sprachen im Laufe des Jahres 2025. Deutsch wurde mittlerweile ebenfalls für 2025 angekündigt.

Qi2 und MagSafe-Laden

Die neuen iPhones verfügen über größere Akkus – aber wie bei Apple üblich, wurde deren Kapazität nicht bekannt gegeben. Für das Pro-Duo des iPhone 16 verspricht Apple die "beste iPhone-Akkulaufzeit aller Zeiten". Als Referenz nennt Apple bis zu 33 Stunden Videowiedergabe auf dem iPhone 16 Pro Max, 27 auf dem Pro, 27 auf dem 16 Plus und 22 auf dem Basis-iPhone 16 (gegenüber 29, 23, 26 und 20 Stunden bei den entsprechenden Modellen der 15er-Generation).

Ähnlich wie bei der Akkukapazität hat Apple keine Angaben zur maximalen Ladegeschwindigkeit der 2024er Telefone gemacht – aber betont, dass das MagSafe-Laden mit einem 30-Watt-Netzteil 25 W erreichen kann. Die iPhone-16-Modelle sind natürlich auch mit Qi2- und Qi-Ladegeräten kompatibel, die eine Höchstleistung von 15 bzw. 7,5 W erreichen.

Und noch etwas: Der USB-C-Anschluss des Basis-Duos unterstützt weiterhin nur USB-2-Übertragungen mit bis zu 480 Mbit/s.

Preis und Verfügbarkeit iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 1 TB $1599 / € $1499 / € ❌ ❌ 512 GB $1399 / € $1299 / € $1199 $1099 256 GB $1199 / € $1099 / € $999 $899 128 GB ❌ $999 / € $899 $799 Farben Schwarz

Weiß

Braun

Titan Schwarz

Weiß

Braun

Titan Schwarz

Weiß

Blau

Grün

Rosa Schwarz

Weiß

Blau

Grün

Rosa

Die neuen iPhone-Modelle können ab Freitag, den 13. September vorbestellt werden. Die Auslieferung startet dann wie üblich eine Woche später, nämlich ab 20. September. Wie üblich werden die Telefongesellschaften am selben Tag ihre Bundles und Vertragsrabatte sowie Tradein- und Finanzierungsprogramme einführen.

Fazit

Die neuen iPhones sind unterm Strich die gleichen iterativen Upgrades, an die wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben, und zwar nicht nur von Apple, sondern auch von den Konkurrenten.

Apple iPhone 16: Überblick über die wichtigsten neuen Funktionen. / © Apple

Besonders die neue Kamerasteuerung verspricht eine interessante neue Möglichkeit, sowohl schneller Fotos zu schießen als auch die KI-Funktionen bequemer zu nutzen. Hier sind wir besonders auf den ausführlichen Test gespannt!

Und sonst? Käufer der Pro-Modelle dürfen sich über etwas mehr Display freuen. Aber ob man den Unterschied in der Praxis merkt? Deutlicher wird's auf der Rückseite: Hier unterscheiden sich die Basismodelle und die Pro-Versionen dann doch krasser durch die sehr unterschiedlichen Farbpaletten.

Die Pro-iPhones marschieren weiter in Richtung ihrer Mission, "All-in-One Content Creation Beasts" zu werden. / © Apple

Noch wichtiger ist, dass die iPhone 16 Pros ihre Multimedia-Fähigkeiten noch einmal erweitert haben, indem sie mehr Möglichkeiten zur Audio- und Videoaufnahme bieten. Theoretisch sollte das die iPhone-Reihe bei Kreativen noch stärker machen und gleichzeitig die besten mobilen Spielerlebnisse versprechen.

Wir können es kaum erwarten, die neuen Geräte zu testen und Euch zu erzählen, was sie zu bieten haben. In der Zwischenzeit könnt Ihr uns in den Kommentaren mitteilen, was Eurer Meinung nach das beste Upgrade für 2024 war.