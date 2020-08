Apple Pay bei der Sparkasse: Wichtige Erweiterung noch im August

Wer Apple Pay bei den Sparkassen nutzen will, ist weiterhin auf eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard angewiesen. Wer nur eine Girocard – die gerne auch weiterhin als EC-Karte bezeichnet wird – besitzt, muss bislang auf den mobilen Bezahldienst auf Apple-Geräte verzichten.

Dies soll sich aber schon in „rund zwei Wochen“ ändern. War bislang bereits bekannt, dass der Einsatz der Sparkassenkarte noch in diesem Sommer mit Apple Pay ermöglicht werden sollte, gibt es nun konkrete Daten.

Wie der Donaukurier berichtet, gab es schon in der vergangenen Woche eine Pressekonferenz der Sparkasse Regensburg. Im Rahmen dieser nannte man weitere Hinweise zum Start von Apple Pay mit der Sparkassenkarte. So sagte man, dass die Sparkasse „in etwa zwei Wochen“ eine „Erweiterung im Bereich Apple-Pay an den Start gehen lassen“ wird.