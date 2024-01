Apple Vision Pro: Das bekommt Ihr für 3.500 US-Dollar!

In der jüngsten Pressemitteilung aus Cupertino hat der Konzern angekündigt, dass die Apple Vision Pro ab dem 2. Februar 2024 in den USA erhältlich sein wird, nachdem das Standalone-Headset im letzten Jahr zum ersten Mal vorgestellt wurde. Es wird sowohl im Einzelhandel als auch in Online-Stores verkauft werden. Vor der Auslieferung beginnen die Vorbestellungen am 19. Januar um 17:00 Uhr Pacific Time.

Der Verkaufsstart der Apple Vision Pro ist offiziell

Der Ankündigung gingen jüngste Berichte voraus, wonach das Unternehmen plant, das VR-Headset Anfang Februar in Deutschland auf den Markt zu bringen. Laut dem Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, hat Apple damit begonnen, die Vision Pro an mehrere zentrale Lagerhäuser für die Apple Stores zu liefern.

Es gab auch Gerüchte, dass der iPhone-Hersteller damit begonnen hat, einige Mitarbeiter in seinem Hauptquartier in Bezug auf die Nutzung und Einrichtung der Apple Vision Pro zu schulen. Gleichzeitig ist für den 21. Januar eine größere Einweisung für die Apple-Mitarbeiter im Einzelhandel geplant, was den neuen Zeitplan erneut bestätigt.

Apples Vision Pro wird mit einem Solo Knit und Dual Loop Bändern für eine anpassbare Passform geliefert. / © Apple

Leider gab es keinen Hinweis darauf, ob das erste Apple-VR-Headset neben den USA auch weltweit erhältlich sein wird. Laut Gurmans Bericht sind jedoch Großbritannien, Kanada und China die nächsten Märkte, in denen das Wearable erhältlich sein wird. Von Deutschland bislang kein Wort.

Welches Zubehör ist in der Verpackung der Apple Vision Pro enthalten?

Apple bestätigt die Details der Verkaufsverpackung für das Headset. Die Variante kommt mit 256 GB Speicherplatz und wird mit einem "Solo Knit" und einem "Dual Loop"-Band geliefert. Zusammen mit dem "Light Seal" legt Apple auch ein Kissen, ein Poliertuch und eine Schutzhülle für die Vorderseite bei. Das externe Akkupaket wird mit einem USB-Kabel und einem Adapter geliefert.

Die Kosten für die Zeiss-Linsen und die Korrektureinlagen wurden ebenfalls bekannt gegeben. In den USA kosten die zusätzlichen Optiken 99 US-Dollar, während die optischen Korrektur-Einsätze 149 US-Dollar pro Headset kosten.

Auch bei der Akkulaufzeit der Apple Vision Pro gibt es in der Pressemitteilung überraschende Änderungen. Laut Apple hat das Standalone-Headset eine geschätzte Laufzeit von 2,5 Stunden bei der Wiedergabe von Videos. Also 30 Minuten mehr als in vorherigen Aussagen.

