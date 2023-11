Apples Vision Pro könnte in Zukunft ein virtuelles Trackpad unterstützen

Apples Mixed-Reality-Headset, die Apple Vision Pro , verlässt sich in hohem Maße auf Sensoren und Kameras, um ein fortschrittliches Tracking der Hände und Finger für die Steuerung zu ermöglichen. Außerdem nutzt es eine virtuelle Tastatur als Eingabe. Was jedoch bei der Einführung des Standalone-Headsets fehlte, war die Möglichkeit ein Trackpad oder eine Maus als Eingabegerät zu verwenden, um im virtuellen Raum zu navigieren. Anscheinend wird diese Funktion erst in der Zukunft kommen und würde ein Zubehörteil erfordern, das am Finger getragen wird.

Wie Apple ein virtuelles Trackpad auf der Vision Pro ermöglichen könnte

Wie Patently Apple herausgefunden hat, hat Apple kürzlich ein neues Patent in den USA eingereicht. Es sieht so aus, als wird darin vor allem die Verwendung eines Wearables beschrieben, das vom Nutzer am Zeigefinger getragen und zusammen mit einem räumlichen oder virtuellen Trackpad verwendet werden kann. Letzteres wird dann an die physische Umgebung angepasst, z. B. indem es auf einem flachen Tisch positioniert wird, ähnlich wie ein herkömmliches Trackpad ausgelegt ist.

Es fällt auf, dass die Nutzer:innen auch die Funktion eines echten Trackpads imitieren können, indem sie eine Anzeige haben, die den Status und die Ausrichtung des Fingers darstellt und auf einem generierten Monitor oder Display angezeigt wird. Aber nicht nur die Navigationssteuerung, sondern auch die Manipulation von virtuellen Symbolen auf der Grundlage der Abbildung, wie das Verschieben eines Symbols und das Zusammenführen mit einem virtuellen Objekt auf dem Display ist möglich.

Das neue Patent von Apple zeigt ein Fingergerät und ein virtuelles Trackpad, das mit dem Vision Pro verwendet werden soll. / © Patently Apple

Im Moment sieht es so aus, als ob das Patent eine komplexe Implementierung auf der Softwareseite des Vision OS beinhaltet und sehr weit von dem entfernt ist, was Apple in seinen Marketingmaterialien mit einfachen On-Air-Touch-Steuerungen und einer macOS-ähnlichen Oberfläche gezeigt hat. Daher ist es unwahrscheinlich, dass wir diese Funktion zeitnah in dem Vision-Pro-Headset zu sehen bekommen.

Auch von der Fingersteuerung für das Trackpad haben wir noch nichts gehört oder gesehen. Es gab jedoch bereits ein Patent, das sich eher auf einen Smart Ring als auf einen Überzug bezieht. Es ist also wahrscheinlich, dass Apple noch mit Möglichkeiten experimentiert, wie die Nutzer:innen auf dem Headset durch die virtuelle Realität navigieren können.

Welche Art der Steuerung bevorzugt Ihr bei einem VR/XR-Headset? Ist eine physische Steuerungen besser als eine virtuelle? Teilt uns gern Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.