Apple warnt: So solltet Ihr Euer iPhone nicht desinfizieren

Wie die Redaktion von Cult of Mac erspähte, hat Apple kürzlich die Empfehlungen zur Reinigung seiner Produkte angepasst. Dort warnt der Hersteller nun explizit davor, Produkte mit Wasserstoffperoxid zur Desinfektion einzusetzen. Stattdessen sind Reinigungsmittel auf Alkoholbasis das Mittel der Wahl.

Mit einem Tuch mit 70-prozentigem Isopropylalkohol, 75-prozentigem Ethylalkohol oder Clorox-Desinfektionstüchern kannst du die harten, nicht porösen Oberflächen deines Apple-Produkts, z. B. das Display, die Tastatur oder andere Außenflächen, sanft abwischen. Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.

Die Verwendung von aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln könnte beispielsweise jene oleophobe Beschichtung beschädigen, die Euer Display vor Fingerabdrücken schützt. Außerdem warnt Apple davor, Reinigungsmittel auf Lederoberflächen einzusetzen, beispielsweise auf den aktuellen iPhone-Cases.

Vermeide das Eindringen von Feuchtigkeit in jede Öffnung, und tauche dein Apple-Produkt nicht in Reinigungsmittel ein. Nicht auf Stoff- oder Lederoberflächen verwenden.

Natürlich gelten diese Tipps nicht exklusiv für iPhones, iPads & Co., sondern dürften auch für Android-Geräte Anwendung finden. Ein Blick in die Inhaltsstoffe lohnt sich also auf jeden Fall – das gilt im Übrigen nicht nur für Desinfektionstücher, sondern beispielsweise auch für Brillenputztücher und andere Reinigungsmittel, die Ihr für Eure Devices verwenden wollt.

Der Artikel kommt zu spät? Dann guckt doch in dem folgenden Artikel, wie Ihr die fettabweisende Beschichtung Eurer Smartphones wiederherstellen könnt.