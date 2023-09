Apple Watch 9 und Watch Ultra 2 mit verbesserter Herzfrequenzmessung

Es wird erwartet, dass die Apple Watch 9 und Watch Ultra 2 am 12. September zusammen mit dem iPhone 15 vorgestellt werden. Vor dem Event gibt es nur wenige Details zu den Smartwatches . Glücklicherweise ist heute eine Art Last-Minute-Leak aufgetaucht, der möglicherweise wichtige Verbesserungen für die nächste Generation der Wearables enthüllt.

Genauere und effizientere Herzfrequenzmessung auf der Apple Watch 9

Laut einem aktuellen Bericht vom Bloomberg-Redakteur Mark Gurman wird Apple einen neuen PPG-Sensor (Photo-Plethysmo-Graphie) einbauen, der als biometrische Komponente die Herzfrequenz und den Blutsauerstoffgehalt der Nutzer:innen überwacht. Es heißt, der Sensor sei genauer und effizienter als der der Apple Watch 8 (Test) oder der ersten Apple Watch Ultra (Test).

Es ist nicht bekannt, ob die Vorteile des neuen Sensors auch bei anderen Überwachungsfunktionen dieser Uhren genutzt oder integriert werden, zum Beispiel bei der EKG-Überwachung, da diese über eine separate Komponente verfügt. Unabhängig davon könnte der klare Vorteil des Sensors von den Endnutzern durch genauere Messwerte und vielleicht auch durch eine bessere Akkulaufzeit leicht realisiert werden.

Die Apple Watch 8 besitzt einige Sensoren auf der Unterseite. / © nextpit

Apple U2-Ultrabreitband-Chipsatz für eine präzisere Standortbestimmung

Neben dem PPG-Sensor werden die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 vermutlich die ersten Wearables des iPhone-Herstellers sein, die mit dem U2-Ultrabreitband-Chipsatz ausgestattet sind. Es ist davon auszugehen, dass dieser Chipsatz die Standortbestimmung auf den Smartwatches über das "Find My Network" weiter verbessern könnte. Auch das Apple iPhone 15 und das iPhone 15 Pro sollen mit der gleichen Version des UWB-Chips ausgestattet sein.

Die Apple AirPods Pro 2, mit dem gerüchteweise vorhandenen USB-C-Anschluss, könnten ebenfalls mit dem UWB-Chip von Apple ausgestattet sein, da das aktuelle Modell mit der "Find My"-App kompatibel ist.

Was die anderen Spezifikationen angeht, so sollen die Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2 mit watchOS 10 laufen und den neuen S9-Chip mit einem schnelleren Prozessor nutzen. Außerdem soll die Standarduhr mit 3D-gedruckten Teilen ausgestattet sein, während die Watch Ultra 2 in einem neuen schwarzen Titan-Finish angeboten werden soll.

Glaubt Ihr, dass die Apple Watch 9 oder die Apple Watch Ultra 2 mit diesen Merkmalen ein überzeugendes Upgrade ihren Vorgängern gegenüber darstellen? Wir würden gerne Eure Antworten unten in den Kommentaren lesen.