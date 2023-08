Schwarz und Pink?! Apple Watch Ultra 2 und Watch 9 mit neuen Farben

Neue Farben für die Apple Watch Ultra 2 und die Watch 9

Die Information wurde von @VNChocoTaco, einem recht zuverlässigen Leaker, auf Twitter geteilt. Laut dem Account plant Apple, die Watch Ultra 2 zusätzlich zum Standard-Titanmaterial in einer schwarzen Farbe herauszubringen. Es wurde aber auch erwähnt, dass die 2. Generation der robusten Apple Watch das gleiche Design haben werde wie die Watch Ultra des letzten Jahres. Die Farbgebung wäre also die einzige bemerkenswerte Veränderung, wenn man die Smartwatch von außen betrachtet.

Im selben Tweet wurde gemutmaßt, dass Apple die Watch 9 in einem neuen Pink anbieten wird. Diese Farbe soll zu den anderen bestehenden Varianten wie Mitternacht, Silber, Rot und Gold hinzukommen. Selbst an Apple geht also offenbar der aktuelle Barbie-Hype nicht vorbei.

Ein Rendering der schwarzen Apple Watch Ultra 2. / © Twitter/u/VNChocoTaco

Abgesehen von der Farbe wurde gemunkelt, dass die Apple Watch Ultra 2 mit 3D-gedruckten Titanteilen ausgestattet sein wird, um ihr Gewicht und ihre Kosten zu reduzieren. Außerdem könnte sie den leistungsstarken Apple-S9-Chipsatz verwenden, der auf dem A16 oder A17 Bionic basiert und eine verbesserte Effizienz und Prozessorleistung aufweist – ein Vorteil, den die Watch Series 9 höchstwahrscheinlich ebenfalls nutzen wird.

Apple hat den Termin für sein Herbst-Event noch nicht bekannt gegeben, aber der September gilt als gesetzt. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro werden natürlich im Mittelpunkt dieser Keynote stehen, auf der traditionell auch neue Smartwatches das Licht der Welt erblicken.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 Die Apple Watch 8 ist in der 41-mm-Version gerade deutlich unter UVP zu haben. Zur Geräte-Datenbank

Welche Farbe wünscht Ihr Euch für die Apple Watch Ultra und die Apple Watch 9? Haut rein in die Tasten!