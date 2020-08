Top 5: Unsere Apps der Woche für Android und iOS

Diese Woche war für mich im App-Bereich sehr intensiv, da ich viele Spiele mit dem Asus ROG Phone 3 spielen musste. Ich habe also einige sehr coole Spiele für Euch gefunden, aber auch einige Produktivitätsanwendungen und eine App, die auf jedem Android-Smartphone eine sehr hochkarätige Funktion bietet, die Apple bald erst rausbringt.

Das Spiel ist visuell sehr schön und farbenfroh, das Universum ist vollständig Cyberpunk. Ihr könnt Euren Charakter aufwerten und Boni sowie neue Waffen freischalten. In der Tiefe wird das Spiel immer schwieriger.

Super Clone ist ein Third-Person-Shooter. Ihr müsst mehrere Stufen durchlaufen, indem Ihr auf alles schießt, was sich bewegt, und dabei feindlichen Projektilen ausweicht.

Die App in Kürze:

Zuletzt aktualisiert: 24. Juli 2020

24. Juli 2020 Tatsächliche Größe: 250 MB

250 MB Betriebssystemversionen : Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher

: Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher Preis: Kostenlos, keine Werbung, aber mit In-App-Käufen von €1,89 bis €89,99 pro Artikel.

Super Clone gibt's für Android im Google Play Store und iOS / iPadOS im Apple App Store.

Bullet Echo: ein taktischer First-Person-Shooter

Ich glaube, ich habe ein neues Game gefunden, das ich so schnell nicht mehr weglegen werde. Auch hierbei handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, nur dass Bullet Echo den taktischen Aspekt des Kampfes betont.

Das Spiel ist ein Multiplayer-Spiel, Ihr tretet also gegen andere Spieler in einer Arena an. Ton und Licht sind die beiden großen Spielmechaniken.

Konkret: Wenn Ihr Euch auf der Karte bewegt, seid Ihr halbblind. Für diejenigen unter Euch, die Age of Empire gespielt haben, ist es, als stündet Ihr vor einem Gebiet, das Ihr noch nicht erforscht habt.

Im Spiel ist es der Lauf des Gewehrs, das die Elemente der Karte, einschließlich der Feinde, sichtbar macht. Ihr könnt Boni sammeln, um Eure Waffe zu verbessern, Euch selbst zu heilen, Munition oder kugelsichere Fläschchen zu finden.

Und dann müsst Ihr noch die Ohren offen halten, um zu hören wo Gegner sind, denn sie machen Lärm auf der Map. Ihr müsst dann Eure Bewegungen, vor allem aber die Orte auf der Karte, auf die Ihr zielt, lokalisieren, um Gegner sichtbar zu machen.

Ehrlich gesagt habe ich schon ein paar Stunden gespielt, und mir gefallen die Spannung und der taktische Aspekt, die von diesen Kämpfen ausgehen.