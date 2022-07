Asus ROG Phone 6 Pro im Test: Bestes (und teuerstes) Gaming-Handy

Fazit

Das Asus ROG Phone 6 Pro ist für meinen Geschmack zu teuer. Ich denke, dass ein sehr großer Teil des Mainstream-Publikums von diesem Preis von 1.299 Euro total abgeschreckt wird. Dabei ist es aber nicht einmal teurer als andere Flaggschiffe. Und Asus hat seine Preise im Vergleich zum letzten Jahr nicht einmal erhöht, da das ROG Phone 5S Pro bereits so viel kostete.

Das ROG Phone 6 Pro ist dicker als andere Flaggschiffe. / © NextPit

Für jemanden wie mich, der sein Smartphone hauptsächlich zum Spielen verwendet, ist das ROG Phone 6 Pro ein Heiliger Gral. Und ich bin überzeugt, dass diese Nische von Nutzern gar nicht so nischig ist. Ich möchte jedes Spiel im Play Store spielen können, ohne dass es auch nur im Geringsten ruckelt oder mit Grafiken spielen muss, die in den Augen wehtun. Und vor allem möchte ich eine, zwei oder sogar drei Stunden am Stück spielen können, ohne dass sich mein Handy in eine heiße Kartoffel verwandelt.

Das ROG Phone 6 Pro ermöglicht mir all das – genauso aber das ROG Phone 6 Basis-Modell, das 300 Euro günstiger ist. Wenn Ihr also nach diesem Test vom ROG Phone 6 Pro begeistert seid, aber keine 1.300 Eure auf den Tisch legen wollt, dann nehmt das ROG Phone 6!