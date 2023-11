Asus ROG Phone 8 Ultimate mit Monster-SoC und massig RAM gesichtet

Heutzutage gibt es nicht mehr so viele Hersteller, welche sich den Luxus erlauben, Gaming-Smartphones herzustellen. Der Grund dafür könnte sein, dass sich diese Geräte nicht häufig verkaufen oder es nicht genügend AAA-Gaming-Titel gibt, die die Hardware bis an seine Grenzen fordern. Aber vereinzelt gibt es sie noch immer, wie beispielsweise Asus mit seiner "Republic of Gamers"-Serie (ROG). Und jetzt wurde das unangekündigte Asus ROG Phone 8 Ultimate erstmalig bei einem Benchmark gesichtet.