Beats Studio Buds im Test: Ein Preistipp von ... Apple?!

Mit den Beats Studio Pro bietet der zu Apple gehörende Audio-Hersteller neue True-Wireless-Kopfhörer an. Wie sich im Test zeigt, sind die für die unverbindliche Preisempfehlung von 149,95 Euro echt hochwertig. Denn sowohl der Klang als auch die aktive Geräuschunterdrückung lassen sich mit weitaus teureren Modellen vergleichen. Dazu trifft Apple mal wieder einen echt ansprechenden Look!

Im Vergleich zu den Apple AirPods Pro sind die Beats Studio Buds im Ohr deutlich dezenter. Das liegt vor allem am fehlenden Stiel, denn das Beats-Modell sieht eher so aus, als hättet Ihr Euch einen Ohrschutz ins Ohr gesteckt. Auffällig platziert ist Beats-typisch aber das ikonische Logo, das sich auf jedem Earbud und auf dem Ladecase befindet. Auch einen Aufkleber legt Beats mit in den Lieferumfang.

Das geringe Gewicht der Earbuds mit jeweils 5 Gramm sorgt zudem auch dann für ein angenehmes Tragegefühl, wenn Ihr die einzelnen Earbuds einsetzt. Beats Entscheidung, auf Silikonaufsätze zu vertrauen, trägt hierzu ebenfalls bei. Vor längerem Tragen solltet Ihr allerdings schauen, welche Größe für Euer Ohr passend ist. Die Aufsätze in Größe "M" sind vorinstalliert und diese sorgten bei mir bei zu tiefen Einsätzen ein wenig für Schmerzen am Trommelfell.

Bekommt Ihr die Beats Studio Buds geliefert, wird Euch direkt das kleine Paket auffallen. Denn sowohl das Ladecase als auch die einzelnen Earbuds sind beim neusten Beats-Modell echt klein ausgefallen. So findet das Ladecase locker Platz in Eurer Hosentasche und fällt aufgrund seiner länglichen Form neben Schlüsseln oder Eurem Handy nicht störend auf.

Die Beats Studio Buds sind kabellose In-Ear-Kopfhörer, die zum Aufladen in ein Lade-Case gesteckt werden. Hier halten die mit 5 Gramm superleichten und mit 1,5 x 2,05 x 1,85 Zentimeter sehr kleinen Earbuds magnetisch. Das Case misst 2,55 x 7,2 x 5,1 Zentimeter und wiegt 48 Gramm. Den Kopfhörern beiliegend sind drei Silikonaufsätze in verschiedenen Größen und ein USB-C auf USB-C-Ladekabel.

Apple-User haben diesbezüglich aber deutlich mehr Ansprüche! Und diese werden höchstwahrscheinlich den U1-Chip vermissen, den Apple in den AirPods verbaut. Das iPhone erkennt also nicht aufgrund von Nähe, wann die Kopfhörer paarungsbereit sind. Auch für das präzise Suchen im "Wo ist?"-Netzwerk sind die Kopfhörer damit nicht geeignet.

Klang: Lästig basslastig

Apple-typisch gibt es keine genauen Angaben zur Technik der Beats Studio Pro. Stattdessen sollen die Kopfhörer den Klang so transportieren, wie die Künstler*innen das gemeint haben. Das soll durch ein Zweikammer-Gehäuse mit zweischichtigen Membrantreibern möglich sein. Zwei Kammern mit zwei Membranen bei zwei Kopfhörern ... das macht ja Sechs – wow! Ihr merkt, wir sollten abseits des Marketings einfach mal zuhören.

Hat mir gefallen:

Druckvoller Klang

Kräftige Bässe

Klare Musikwiedergabe

Hat mir nicht gefallen:

Offenbar keine Unterstützung für aptX

Sehr basslastig

Mir fehlt's an Brillanz in den Höhen

Die Marke Beats wurde von der Hip-Hop-Legende Dr. Dre ins Leben gerufen und das merkt man den Studio Buds auch wirklich an. Denn schon beim ersten Hinhören zeigte sich eine Vorliebe für Popmusik, in der die Tendenz eher ins Bassige geht. Das machte im Test durchaus Spaß, da in diesem Jahr mit Vince Staples und Tyler, the Creator zwei meiner aktuellen Lieblings-Hip-Hop-Arts neue Alben "gedroppt" haben. Auch das neue Album von Billie Eilish wirkt, wie für die Studio Buds komponiert und "finneasiert".

Das weiße Gehäuse sieht schick aus, wird aber recht schnell dreckig. / © NextPit

Hört Ihr neben Pop-, Bass- und Hip-Hop-Musik aber auch noch andere Genres, könnten Euch die Beats Studio Buds ein wenig zu unausgeglichen sein. Denn für meinen Geschmack gehen bei Tracks wie John Coltranes Giant Steps und auch bei Metalbrettern wie Gojiras "Flying Whales" zu viel Nuancen im Bass unter. In diesen Fällen nervt das Dröhnen, das die Studio Buds einem ständig in den Hinterkopf klatschen.

Technisch unterstützen die Studio Buds lediglich den Bluetooth-Codec AAC. Was bei Apples eigenen Geräten nicht weiter problematisch ist, sorgt unter Android ein wenig für Ernüchterung. Hier hätte ich mich über die Unterstützung von AptX gefreut. Dafür stattet Beats die Kopfhörer mit einer Unterstützung für Dolby Atmos aus. Rübergewechselt zum Premium-Musikstreamingdienst Tidal höre ich da aber nicht wirklich einen Unterschied. Der 3D-Klang ist aufgrund des fehlenden U1-Chips im Vergleich zu den AirPods Max aber ohnehin eingeschränkt.

tl;dr: Apple und Beats passt die Studio Buds auf die Hörgewohnheiten seiner Zielgruppe an – und das ist erst einmal nichts schlimmes. Wenn Ihr also über das Handy gerne Popmusik hört und "alte" Musik lieber auf Platten lauscht, "weil es so schön Retro ist", könnt Ihr getrost zugreifen. Wenn Euch die Anpassung an Eure Hörgewohnheiten oder ein neutrales Klangbild wichtig ist: Finger weg!