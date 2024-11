Die besten Saugroboter von Dreame im Vergleich

Die besten Dreame-Staubsaugerroboter im Test

Dreame bietet viele leistungsstarke Saugroboter zu unterschiedlichen Preisen an. Neben der hohen Leistung bietet sie einen entscheidenden Vorteil: Es gibt häufig Angebote für Saugroboter von Dreame. Zum Marktstart sind die Preise zwar vergleichbar, allerdings häufen sich die Angebote für Dreame-Saugroboter mit der Zeit. Im Folgenden vergleichen wir die besten Saugroboter-Modelle von Dreame, die auf dem Markt erhältlich sind.

Testsieger: Dreame X40 Ultra

Die Station des Dreame X40 Ultra beinhaltet zwei Wassertanks, eine Absaugfunktion und einen Behälter für Reinigungslösung. / © nextpit

Der Dreame X40 Ultra ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion, den nextpit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getestet hat. Der X40 Ultra bietet das gründlichste Saugergebnis und hinterlässt blitzblanke Böden. Dieses Modell bietet mehrere Highlights. Das erste ist der integrierte Haar-Schredder in der Hauptbürste. Verhedderte Haare sind kein Thema.

Zusätzlich verbaut Dreame eine ausfahrbare Seitenbürste und einen schwenkbaren Wischmopp, um die Eckenreinigung auf ein neues Level zu heben. Um Eure Teppiche (auch wenn Ihr Euch bei diesem Gerät keine Sorgen machen braucht), zu schützen, könnt Ihr in der Dreame-Home-App einstellen, dass die Wischpads in der Station abgesetzt werden, wenn nicht gewischt wird.

Stichwort Basis: Die All-in-One-Dockingstation enthält neben zahlreichen Selbstreinigungsfunktionen und einer Absaugfunktion einen Putzmittel-Tank mit automatischer Putzmittelzufuhr. Das Allerbeste ist allerdings die “Complete”-Box, die zahlreiche Ersatzteil enthält. Hier verpackt Dreame folgende Ersatzteile:

1x Reinigungsbürste

2x Seitenbürsten

12x Wischpads

3x Staubbehälterfilter

3x Staubbeutel

1x Reinigungsmittel.

So ist die Wartung Eures Saugroboters kein Problem mehr. Der Dreame X40 Ultra kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro. Zwischenzeitlich fiel der Preis für den Luxus-Sauger um mehrere hundert Euro.

Zusammenfassung Kaufen Dreame X40 Ultra Pro Grandiose Saugleistung

Gute Wischleistung

Automatische Putzmittel-Zufuhr

Beeindruckender App-Support Contra – Zum Testbericht Dreame X40 Ultra

Beste Testsieger-Alternative: Dreame L40 Ultra

Der Dreame L40 Ultra ist ein hochmoderner Saugroboter. / © nextpit

Der L40 Ultra ist Dreames neuester Saugroboter. Er wurde auf der IFA 2024 vorgestellt. Auf dem Papier hat dieser Roboter eine geringere Saugleistung als der X40 Ultra. Außerdem sind die Navigation und Hinderniserkennung nicht auf dem Top-Niveau des X40 Ultra. Der Dreame L40 Ultra saugt und wischt im Alltag hervorragend. Darüber hinaus steckt im L40 Ultra die sogenannte “Tri-Cut”-Bürste, mit der der Saugroboter Haare zerschneidet.

Zusätzlich hat der Saug-Wischroboter ein erweiterbares Wischpad und eine schwenkbare Seitenbürste. Die Station bietet den gleichen Funktionsumfang wie die Dockingstation des X40 Ultra. Auch hier gibt es eine automatische Putzmittelzufuhr, eine Heißwasser-Wäsche und schließlich die Heißlufttrocknung der Wischausrüstung.

Leider gibt es beim L40 Ultra keine Zusatz-Box mit Ersatzteilen wie beim Flaggschiff-Modell. Lediglich eine Ersatz-Hauptbürste und ein Ersatz-Staubbeutel sind im Lieferumfang enthalten. Der Dreame L40 Ultra kostet zum Marktstart 1.299 Euro (UVP).

Zusammenfassung Kaufen Dreame L40 Ultra Pro Starke Saugleistung

Gute Wischleistung

Makellose Navigation

Automatische Putzmittelzufuhr

Toller App-Support Contra - Hohe Bauweise Zum Testbericht Dreame L40 Ultra

Bestes Modell 2023: Dreame L20 Ultra

So sieht der Dreame L20 Ultra aus. Die Station ist riesig, bietet dafür aber viele Reinigungsfunktionen. / © nextpit

Der L20 Ultra war Dreames bester Saugroboter 2023. Im Praxistest hatten nichts am Saug- und Wischergebnis des smarten Staubsaugers auszusetzen. Die Navigation ist auf allerhöchstem Niveau. Einziges Manko ist die vergleichsweise große Basisstation des Saugers. Ein vergleichbares, aktuelleres Modell ist der Dreame L10s Pro Ultra Heat. Dieser kostet 899 Euro, hat die gleiche Saugleistung und ebenfalls einen ausfahrbaren Wischmopp. Ein weiterer Vorteil ist die wesentlich kompaktere Station gegenüber der Basis des L20 Ultra.

Dafür bietet die Station des L20 Ultra eine Vialzahl an Reinigungsfunktionen. Hier werden die Wischmopps gesäubert und getrocknet und zusätzlich der Staub aus dem Staubbehälter des Roboters abgesaugt. Hinzu kommt, dass die Station Platz für eine Reinigungsflasche bietet, die im Verpackungsinhalt vorhanden ist. Stichwort Lieferumfang: Den Vorteil, den Ihr beim L20 Ultra genießt, ist die “Complete”-Box. Die Ersatzteilbox enthält:

12x Wischpads

3x Reinigungsmittel

2x Seitenbürsten

3x Filter

3x Staubbeutel

1x Gummibürste

Zum Marktstart lag der Preis bei 1.299 Euro. Mittlerweile kostet Euch das Top-Modell nur noch 799 Euro bei Amazon. In dieser Preisklasse werdet Ihr Euch schwertun, einen besseren Saugroboter mit Wischfunktion zu finden.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L20 Ultra Pro Schnelle, simple Einrichtung

Tolle Navigation

Makellose Saugleistung

Überzeugende Wischleistung

Dreame-App platzt vor Einstellungsmöglichkeiten Contra Nur eine Seitenbürste verbaut Zum Testbericht Dreame L20 Ultra

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Dreame L10s Ultra

Der Dreame L10s Ultra ist ein leistungsstarker Saugroboter mit Wischfunktion. / © nextpit

Der Dreame L10s Ultra war über weite Strecken im Jahr 2023 der beste Saugroboter mit Wischfunktion, bis ihn der L20 Ultra ablöste. In den nextpit-Benchmarks reicht der Saug-Wischroboter an die Leistung von Flaggschiff-Modellen heran. Einzig, wenn Ihr Vierbeiner im Haus habt, könnte der L10s Ultra das eine oder andere Haar liegen lassen. Sucht Ihr primär nach dem besten Saugroboter für Tierhaare, empfehlen wir Euch einen Blick in den Test des Ecovacs X5 Omni. Im Gegensatz zu vielen anderen Staubsaugerrobotern gehört der L10s Ultra zu den flachsten Modellen auf dem Markt. Der Putzbot ist nur 9,7 cm hoch.

Die Station des L10s Ultra spült die Wischausrüstung kräftig durch und trocknet diese im Anschluss geräuscharm. Daneben bietet das Dock eine Absaugfunktion. Zur Markteinführung lag der Preis des Roboters bei 1.100 Euro. Der Preis ist mittlerweile stark heruntergegangen. Der Dreame L10s Ultra ist bei Amazon für 599 Euro erhältlich. Durch den Preissturz ist dieses Modell eine klasse Wahl, wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L10s Ultra Pro schnelles und einfaches Setup

ausgezeichnete Wischleistung

ordentliche Saugleistung

sehr gute Selbstreinigung

spitze bei Navigation und Mapping Contra macht Teppichkanten leicht feucht

App zeigt Position nicht immer in Echtzeit an Zum Testbericht Dreame L10s Ultra

Bestes Einsteigermodell: Dreame L10 Prime

Die Station des L10 Prime ist klein und bietet dennoch viele automatisierte Vorgänge. / © nextpit

Beim Dreame L10 Prime zahlt Ihr wenig Geld für viel Leistung. Natürlich hat dieses Modell nicht die gleiche Saugleistung, wie die Flaggschiff-Modelle. Allerdings ist der Unterschied in der Praxis nicht so groß, wie erwartet. Die Saug- und Wischleistung des Dreame L10 Prime ist beachtlich. Der Saugroboter ist in vielerlei Hinsicht speziell. Zunächst gibt es keine Absaugfunktion. Die Leerung des Staubbehälters bleibt somit an Euren Händen kleben.

Dafür beinhaltet die Basis zwei Wassertanks – einen für Frischwasser und einen für dreckiges Wasser. Diese sind bei diesem Modell besonders wichtig, da im Roboter kein Wassertank steckt. Stattdessen fährt der Roboter während der Reinigung etwa alle zehn Minuten für einen kurzen Zwischenstopp an die Station zurück, befeuchtet die Wischpads und setzt seine Arbeit im Anschluss wieder dort fort, wo sie unterbrochen wurde.

Die Einstellungsmöglichkeiten in der App sind geringer als bei teureren Modellen. Dennoch stehen Euch die wichtigsten Anpassungen zur Verfügung. Ihr habt ein detailliertes Hauptmenü und stellt die Reinigungsvorgänge nach Belieben ein. Der Dreame L10 Prime ist der günstigste Dreame-Saugroboter aus unserer Liste, mit einem Preis von inzwischen unter 500 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L10 Prime Pro Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Basisstation mit zahlreichen Funktionen

Umfangreiche Dreame-Home-App

Tolle Saugleistung auf glatten Oberflächen

Überzeugende Wischleistung Contra Leichte Schwächen auf Teppichen

Keine Absaugfunktion in der Station Zum Testbericht Dreame L10 Prime

