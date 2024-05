Fast alle Smartphones bieten eine Schnellladefunktion. Aber immer mehr Modelle werden ohne Ladegerät in der Verpackung verkauft. Wir haben die besten USB-C-Schnellladegeräte verglichen, die es derzeit zu kaufen gibt. Findet mit diesem Beitrag heraus, welches Ladegerät Ihr für Euer Smartphone benötigt, egal ob Samsung- oder Xiaomi-Smartphone – oder iPhone.

Kaufberatung: Was Ihr beim Kauf eines Schnellladegeräts beachten müsst

Nicht jedes Smartphone lädt gleich schnell auf. Und nicht alle Ladegeräte liefern die gleiche Leistung. Einige Hersteller wie Xiaomi haben auch ihre eigene Ladetechnologie, die nur mit ihren eigenen Ladegeräten funktioniert.

Schadet das schnelle Aufladen Eurem Smartphone?

Das ist eine endlose Debatte, die im Jahr 2024 nicht mehr wirklich relevant ist. Nein, das Schnellladen an sich schadet Eurem Smartphone oder seinem Akku nicht wirklich.

Smartphone-Akkus bestehen, wie die meisten anderen Lithium-Ionen-Akkus auch, aus zwei Schichten. Die eine Schicht besteht aus Lithium-Kobalt-Oxid und die andere aus Graphit. Wenn Lithiumionen durch eine Elektrolytlösung von der Graphitschicht in die Lithium-Kobalt-Schicht gelangen, werden Elektronen freigesetzt. Ladet Ihr den Akku, wandern die Ionen wieder in die andere Richtung und werden gespeichert, um später freigesetzt zu werden, wenn Ihr Euer Gerät einschaltet und benutzt.

Diese Energiefreisetzung ist das, was Euer Smartphone warm werden lässt, wenn Ihr es anschließt. Und das ist es, was es potenziell beschädigen kann. Das passiert aber auch, wenn Ihr Euer Handy zu lange in der prallen Sonne liegen lasst. Aber nicht nur die Batterien haben sich stark weiterentwickelt, sondern auch die Smartphones und die Ladegeräte.

Wir haben Sensoren im Smartphone und im Ladegerät, die die Temperatur überwachen. Smartphones können auch die Leistung, die sie vom Ladegerät beanspruchen, während des gesamten Ladezyklus variieren. Und die meisten Smartphones lernen auch von Eurer Nutzung und passen den Ladevorgang an die Art und Weise an, wie Ihr Euer Handy nutzt.

Wie hoch ist die maximale Ladeleistung Eures Smartphones?

Wir haben Euch die wichtigsten Ladetechnologien der verschiedenen Hersteller und die maximal unterstützten Ladeleistungen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Apple Samsung Xiaomi OnePlus Motorola Google Lade-Technologie - Super Fast Charging HyperCharge SuperVOOC TurboPower - Maximale Leistung 20 W 45 W 120 W 100 W 68 W 30 W Stromstärke 5 A 2.1 | 2,25 A | 2,8 A | 3 A | 4,05 A 3 A | 6 A 3 A | 5 A | 9,1 A 3 A | 3,4 A | 6,2 A 1,5 A | 2A | 3 A Ausgangsspannung 120 V 9 V | 15 V | 20 V | 21 V 5 V | 9 V | 11 V | 17 V | 20 V 5 V | 10 V |11 V | 20 V 3 V | 9V | 11V | 15 V | 20 V 5 V | 9 V | 11 V | 15 V | 20 V | 21 V

Mit der Entwicklung proprietärer Ladetechnologien hat sich das Problem der Kompatibilität des Ladegeräts ergeben. Im Grunde genommen könnt Ihr Euer Xiaomi 14 Ultra mit 120 W nur mit dem "HyperCharge 120 W"-Ladegerät aufladen. Mit einem Drittanbieter-Ladegerät einer anderen Marke werdet Ihr gedrosselt und erhaltet nicht die maximale Ladeleistung, die Euer Smartphone verkraften kann. Es wird also langsamer aufgeladen.

Quick Charge, Power Delivery, Magsafe - welche Ladeprotokolle werden von Eurem Smartphone unterstützt?

Es gibt zwei Hauptstandards für das Aufladen: USB Power Delivery und Quick Charge von Qualcomm. In der folgenden Tabelle findet Ihr die wichtigsten Merkmale dieser Standards (die Zahlen unten sind ein theoretisches Maximum):

USB Power-Delivery 3.1 Quick Charge 5 Spannung 48 V 20 V Stromstärke 5 A 5 A Leistung max. 240 W 100 W

Euer Smartphone unterstützt mindestens eines dieser beiden Protokolle. Das ist besonders gut zu wissen, vor allem, wenn Euer Smartphone eine proprietäre Ladetechnologie hat, die nur mit einem bestimmten Ladegerät und Kabel funktioniert. Wenn Ihr vorhabt, ein nicht offizielles Ladegerät zu verwenden, wisst Ihr zumindest, wie viel Leistung Ihr daraus ziehen könnt.

Der PPS-Standard

PPS oder Programmable Power Supply ist eine Funktion des "USB PD"-Ladeprotokolls. Im Allgemeinen kann ein "USB PD 3"-Ladegerät feste Spannungen von z. B. 5, 9, 12, 15 und 20 Volt mit einer Stromstärke von 3 Ampere aufrechterhalten.

Euer Smartphone kann die Leistung, die es vom Ladegerät abfordert, variieren, indem es einen der oben genannten Werte auswählt. Dank PPS kann es einen anderen Wert als die festen Werte wählen, die das Ladegerät vorschlägt, um effizienter (nicht stärker) zu laden. Im Grunde kann man damit nur die benötigte Leistung genauer anpassen.

Was ist ein GaN-Ladegerät?

Ein GaN-Ladegerät ist ein Ladegerät, das aus Galliumnitrid (GaN, wie der chemische Name lautet) hergestellt wird. Die GaN-Technologie reduziert die Wärmeentwicklung beim Schnellladevorgang. Außerdem ermöglicht sie physisch kleinere, leistungsfähigere, aber auch sicherere Ladegeräte.

GaN-Ladegeräte werden zunehmend an die Stelle von Silizium-Ladegeräten treten. Ihr benötigt weniger Bauteile, erhaltet höhere Spannungen und könnt eine Vielzahl von USB-C-Geräten wie Smartphones, Laptops, Tablet-Kopfhörer usw. mit Strom versorgen.

Ist ein Ladegerät mit mehreren Anschlüssen wirklich notwendig?

Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen liefern nicht über alle Anschlüsse gleichzeitig die gleiche Leistung. Je mehr Geräte Ihr an das Ladegerät anschließt, desto mehr Leistung wird an jedes einzelne Gerät abgegeben und desto geringer ist die Leistung. Schaut Euch stattdessen diese Tabelle an, die wir für unseren Test des Ugreen Nexode Robot GaN 65W erstellt haben.

USB-C 1 USB-C 2 USB-A 1 Anschluss verwendet 65W - - - 30W - - - 22,5W 2 Anschlüsse verwendet 45W 20W - 45W - 18W - 7,5W 7,5W 3 Anschlüsse verwendet 45W 7,5W 7,5W

Damit Ihr Euch wohlfühlt und mehrere Geräte gleichzeitig aufladen könnt, vor allem solche, die viel Strom verbrauchen (z.Bl. Laptop), empfehle ich Euch, ein Ladegerät mit mindestens 65 oder sogar 100 W zu wählen.

Das beste Schnellladegerät für das iPhone: Belkin BoostCharge 25 W

Das Belkin BoostCharge 25 W ist ein einfaches, aber effektives Ladegerät. / © Belkin

Unsere Wahl für das beste Schnellladegerät für Euer iPhone ist das Belkin BoostCharge 25 W Ladegerät. Dieses kompakte Ladegerät ermöglicht es Euch, die maximale Ladeleistung Eures iPhones zu nutzen.

Es ist mit dem USB-C Power Delivery 3.0-Standard kompatibel und bietet eine optimierte Aufladung für alle kompatiblen Geräte, indem es dynamisch die bestmögliche Spannung und die richtige Ladeleistung bereitstellt.

Das beste Schnellladegerät für Samsung und Xiaomi: Anker Prime USB-C-Ladegerät 100 W GaN

Mit dem vielseitigen 100-W-Ladegerät von Anker könnt Ihr Euer Samsung- oder Xiaomi-Smartphone aufladen. / © Anker

Das Anker Prime USB-C-Ladegerät 100 W GaN ist, wie der Name schon sagt, ein 100-W-Ladegerät, das perfekt zum Aufladen Eures Samsung-, Xiaomi-, Oppo-, OnePlus-, Realme- oder anderen Smartphones geeignet ist. Es ist stark genug, um Euer Smartphone sehr schnell aufzuladen, und hat den Vorteil, dass es mit der GaN-Technologie ausgestattet ist, die dafür sorgt, dass das Ladegerät nicht zu massiv für seine Leistung ist und die Leistungsumwandlung verbessert.

Das beste universelle USB-C-Schnellladegerät: Ugreen Nexode 300W Charger

Mit dem Nexode 300W könnt Ihr mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. / © nextpit

Ihr seid auf der Suche nach einem Allround-Ladegerät, mit dem Ihr alle Eure Geräte aufladen könnt? Das Ugreen Nexode 300 W ist ein extrem leistungsstarkes GaN-Multiport-Ladegerät. Dieses Ladegerät bietet 5 Ports mit einer Leistung von 300 W, einschließlich eines Ports mit einer Ladeleistung von 140 W.

Trotz seines Gewichts und seiner Größe kann es vier Laptops gleichzeitig aufladen und bietet ein gutes Wärmemanagement. Der hohe Preis von 269,99 Euro ist durch seine hochwertige Verarbeitung gerechtfertigt. Das Nexode 300 W ist ideal für alle, die mehrere Geräte schnell und effizient aufladen müssen.

Das beste kompakte Ladegerät: Ugreen Nexode Robot GaN 65 W

Das Nexode Robot GaN 65 W ist trotz seiner geringen Größe vielseitig einsetzbar. / © nextpit

Das Ugreen Nexode Robot GaN 65W ist ein kompaktes und niedliches USB-Ladegerät mit einem kleinen Gesicht, das den Ladezustand Eures Geräts anzeigt. Es hat drei USB-Anschlüsse und kann mit einer maximalen Leistung von 65 W bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen.

Das Design ist originell mit praktischen Magnetfüßen, um es zu verstauen. Beachtet jedoch, dass die 65 W auf einen einzigen Anschluss mit einem Gerät beschränkt sind und dass das LED-Display immer eingeschaltet ist, was nachts unangenehm sein kann.

Das beste MagSafe-Ladegerät für das iPhone: Apple-MagSafe-Ladegerät

Das MagSafe-Ladegerät von Apple ist die absolute Referenz. / © Apple

Seine Einfachheit und sein Design haben die nextpit-Redaktion überzeugt. Das MagSafe-Ladegerät ist ein nützliches Design-Accessoire für den Schreibtisch. Das MagsSafe-Ladegerät kann nicht nur Euer iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 und Eure AirPods aufladen, sondern ist auch mit anderen Handys wie Google Pixel 8/ Pixel 8 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24, OnePlus 12 Pro und vielen anderen kompatibel. Das Apple-Ladegerät kann jedoch nicht an Android-Smartphones befestigt werden.

Das beste kabellose Ladegerät: OnePlus 50 W Wireless Charger

Der OnePlus 50 W Wireless Charger ist ein sehr leistungsstarkes drahtloses Ladegerät. / © GadgetGuy

Wir haben auch an diejenigen von Euch gedacht, die gerne die Freiheit haben, Ihr Smartphone während des Ladevorgangs einfach zu benutzen. Der OnePlus 50 W Wireless Charger 50W gehört zu den besten kabellosen Ladegeräten, die es auf dem Markt gibt. Mit ihm könnt Ihr die kabellose Schnellladung eines kompatiblen Smartphones nutzen, selbst bei einer dicken Hülle aufladen und auch das Smartphone im Hoch- oder Querformat auflegen.

Auch hier ist dieses Ladegerät nicht exklusiv für OnePlus-Smartphones. Zwar ist die ultraschnelle 50-W-Ladung den OnePlus-Smartphones vorbehalten, aber Ihr könnt Euer Smartphone auch problemlos mit 12 W über den Qi-Standard aufladen.

Das war's mit unserer Auswahl der besten Schnellladegeräte für Euer Smartphone. War diese Auswahl hilfreich für Euch? Habt Ihr noch weitere Vorschläge?