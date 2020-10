Namaste! Die 5 besten Meditationsapps fürs Handy

Meditationsübungen, Achtsamkeitstraining, Dankbarkeit lernen – längst haben sich etwaige Selbsthilfe-Praktiken aus dem Eso-Klischee befreit; finden Eingang in Chefetagen und bei Profisportlern. Meditation kann Menschen helfen, gesünder und glücklicher zu leben. Das alles geht natürlich mittlerweile auch per App. Ich habe fünf Meditationsapps unter die Lupe genommen.

Zugegeben: Um zu Meditieren braucht Ihr gar nichts, außer Euch selbst und einen bequemen Lotus-Sitz. Aber wer schon einmal ausprobiert hat, für mehrere Minuten still zu sitzen und das Gedankenkarussell auszuschalten, wird festgestellt haben, wie schwierig das Meditieren eigentlich ist. Vor allem Anfänger, die noch nie in der inneren Mitte gelebt haben, sondern ständig nur in der Außenwelt funktionieren, müssen viel üben, um den ultimativen meditativen Zustand zu erreichen. Hier setzen zahlreiche Lifestyle-Apps an, die Übungen, Musik, geführte Meditationen oder Hypnosen oder Einschlafhilfen bieten. Solche Apps können auch helfen, an die tägliche Meditation erinnert zu werden (2 x 20 Minuten pro Tag wirkt Wunder, glaubt’s mir), damit man die heilende Stille in seinen Alltag integrieren kann. Diese Apps habe ich mir angesehen:

Meine erste Wahl: Insight Timer

Eine sehr umfangreiche und kostenlose App ist Insight Timer. Der Name lässt auf eine einfache Anwendung schließen, dem ist aber nicht so. Insight Timer bietet Tausende (!) geführte Mediationen für unterschiedliche Themen in Eurem Leben:

Meditieren lernen

Umgang mit Stress

Schlafverbesserung

Ängste überwinden

Selbstachtung stärken

Morgenroutine etablieren

Beziehungen stärken

Meditationen für Kinder

Je nachdem, welchen Bereich des Lebens Ihr mit Hilfe von Meditation und Achtsamkeit verbessern wollt, stehen Euch Kurse, Klänge und Musik und Live-Events mit namhaften Coaches aus der ganzen Welt zur Verfügung. Wirklich beeindruckend ist, dass diese große Sammlung an geführten Meditationen und Coachings komplett kostenlos verfügbar ist. Das ist eine Seltenheit im Health-App-Bereich, wie Ihr im weiteren Verlauf dieses Artikels merken werdet und eine richtig gute Sache. Kleine Anzeigen innerhalb der App stören dabei die Ästhetik der Oberfläche in keiner Weise.

Die App Insight Timer bietet unglaublich viele Inhalte komplett kostenlos und ohne Haken an. / © NextPit

Inhaltlich kommt hier wirklich jeder auf seine Kosten. Es gibt Meditationen auf allen Sprachen. Standardmäßig ist Insight Timer auf die Sprache des Smartphones eingestellt. Innerhalb der App könnt Ihr dann aber anpassen, welche Sprache die Inhalte haben sollen. Wer keine geführte Meditation machen möchte, kann seine ganz eigene Meditation kreieren und dabei einen Timer stellen, Klänge auswählen und Musik anpassen. Ihr benötigt auch keinen Account, um auf die Meditationen und Coachings zuzugreifen. Wenn Ihr Euch ein Profil anlegt, profitiert Ihr aber von personalisierten Listen und könnt Euren Fortschritt tracken und Meilensteine erhalten.

Insight Timer ist zwar in der Basis-Version wirklich uneingeschränkt nutzbar. Wollt Ihr die Entwickler unterstützen, könnt Ihr ein Jahresabo von 62,99 Euro abschließen und habt Zugriff auf einen besseren Audio-Player, könnt alle Inhalte offline verwenden und habt die neuen Kurse sofort bei Release in Eurer Bibliothek. Das ist aber wie gesagt kein Muss.

Insight Timer im Apple App Store oder für Android im Google Play Store herunterladen

Pro

Komplett kostenlos verfügbar

Übungen in vielen Sprachen

Kein Account erforderlich

Contra

Verbesserter Audio-Player nur in der Premium-Version

Offline-Modus nur in Premium-Version

Breethe: Betörende Ruhe

Als ich die Breethe-App zum ersten Mal geöffnet habe und der sanfte Sound von Ruhe und Entspannung durch meine Kopfhörer in meinen Kopf drang, fühlte ich mich augenblicklich losgelöst. Der Einstieg in diese App ist unglaublich liebevoll und zärtlich. Schöne blaue Farbtöne, ein persönlicher Willkommensgruß und die Musik machen sofort Lust auf Entspannung. Auch Breethe bietet Euch unterschiedliche Übungen zu speziellen Themen:

Besser schlafen

Entspannen

Ängste überwinden

Glücklicher fühlen

Gewicht verlieren

Gesünder werden

Meditieren lernen

Positiv altern

Erfolgreich sein

Beziehungen verbessern

Da die App von amerikanischen Entwicklern stammt, finden Nutzer momentan auch den Bereich "Election Stress Relief" vor. Also "Wahlstress loslassen". Das ist witzig und können die Amerikaner jetzt wohl gut gebrauchen. Auch für innere Ruhe im Trubel der Pandemie sind Übungen vorhanden. Die App bietet also sehr aktuelle Inhalte und Themen an, was mir gut gefällt.

Nachdem ich mein Thema ausgewählt hatte, kam aber die Ernüchterung: Die App kostet Geld. Satte 13,99 Euro pro Monat, um genau zu sein. 14 Tage könnt Ihr die Inhalte aber ohne Einschränkungen nutzen und entscheiden, ob Ihr bereit seid, so viel Geld dafür auszugeben. Ohne Abo habt Ihr eingeschränkten Zugriff auf 90 Meditationsübungen – immerhin. Alle Inhalte der App sind nur auf englischer Sprache verfügbar. Für einen guten Erfolg solltet Ihr also Englisch gut beherrschen, damit alle Affirmationen auch ins Unterbewusste eindringen können.

Mit Breethe erhaltet Ihr 90 Übungen kostenlos und ohne Abo. / © NextPit

Mir gefällt an der Basis-Version der App, dass es bereits vorgefertigte Tagesroutinen gibt. Ein guter und achtsamer Start in den Tag, Meditationen für das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zwei kurze Meditationen für den Job und abschließend eine Abendmediation zum Runterkommen. Wer sich wirklich die Zeit nimmt und dieses Programm mal zwei Wochen durchzieht, wird danach ein neuer Mensch sein, versprochen. Aber Ihr müsst es wirklich durchziehen, das ist wie beim Sport: Gewöhnt es Euch einfach an.

Breethe für Android im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen

Pro

Sehr schönes Design

Viele unterschiedliche Themen

Vorgefertigte Tagesroutinen

Contra

Basis-Version bietet "nur" 90 Übungen

Abo sehr teuer

Nur auf Englisch

7Mind: Die bekannteste Meditationsapp

Die App 7Mind ist wohl die bekannteste Meditationsapp im Google Play Store und Apple App Store. Gleich nach der Installation könnt Ihr mit den Grundlagen von Mediation und Achtsamkeit starten. Bereits in der Einführung fällt einem die unglaublich angenehme Stimme auf, die durch die ersten Schritte von 7Mind führt. Die Audioqualität ist erste Sahne und je nach Einstellungen auf dem Smartphone in unterschiedlichen Sprachen verfügbar. Zunächst lernt Ihr das Atmen. Das klingt banal, aber viele Menschen atmen den ganzen Tag über falsch, und auch während man Abends zur Ruhe kommen möchte, sorgt das immer drehende Gedankenkarussell für eine Stress-Atmung.