Anders als in früheren Versionen dieses Artikels werden wir nicht den gesamten Produktkatalog abdecken - nur fünf verschiedene Redmi Note 13 Modelle. Wir haben verschiedene Preispunkte ausgewählt und die besten Optionen auf der Grundlage unserer Tests ausgewählt. Nach dieser ersten Vergleichstabelle könnt ihr zu den Gründen für die Auswahl der einzelnen Modelle übergehen:

Die besten Xiaomi-Smartphones im Vergleich

Das beste Xiaomi-Handy im Jahr 2024: Xiaomi 14 Ultra

Das Xiaomi 14 Ultra bietet vier Kameras und ein hochwertiges Design. / © nextpit

Das Xiaomi 14 Ultra vereint die besten Technologien, die Xiaomi derzeit zur Verfügung stehen, in einem Paket, das mit jeder anderen Marke mithalten kann. Die Glücklichen, die es sich leisten können, bekommen hier das beste Display, den besten Prozessor, die beste Konnektivität und vor allem die besten Kameras.

Damit kommen wir auch direkt zum wichtigsten Verkaufsargument des Xiaomi 14 Ultra: der vielseitigen Quad-Kamera auf der Rückseite, die mit Hilfe der Kameraexperten von Leica gebaut wurde. Neben dem Haupt- und dem Ultraweitwinkelobjektiv gibt es zwei Telekameras mit 3x und 5x optischem Zoom für eine optimale Abdeckung des Zoombereichs. Es gibt sogar ein Kamera-Zubehörset mit einem Handgriff und einem zweistufigen Auslöser. Es überrascht nicht, dass das Xiaomi 14 Ultra im aktuellen Community-Kamera-Blindtest von nextpit mit nur hauchdünnem Abstand auf Platz 2 hinter dem Pixel 9 Pro XL liegt.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi 14 Ultra Pro Sehr gut kalibrierter Bildschirm

Hervorragende Fotoqualität

Gute Akkulaufzeit und wirklich schnelles Aufladen

4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates Contra HyperOS fehlt es an Innovation

Temperaturkontrolle nicht optimiert

Hoher Preis Zum Testbericht Xiaomi 14 Ultra

Das beste Xiaomi-Handy bis 1.000 Euro: Xiaomi 14T Pro

Die Partnerschaft mit Leica kommt bei der Bildverarbeitung und Farbwiedergabe zum Tragen. / © nextpit

Wenn der Preis des Xiaomi 14 Ultra außerhalb Eures Budgets liegt, Ihr aber trotzdem ein Flaggschiff wollt, dann ist das Xiaomi 14T Pro derzeit die beste Wahl für die meisten Käufer. Der Hauptkompromiss für den niedrigeren Preis ist eine etwas weniger vielseitige Kamera mit einem etwas schwächeren 2,6x-Tele.

Abgesehen davon hat das 14T Pro alles, was es braucht: Flaggschiff-Prozessor mit viel Speicher, ein großes und helles Display, die gleiche Leica-Bildwiedergabe mit verschiedenen Stilen zur Auswahl, schnelles Aufladen mit oder ohne Kabel – und leider kein Ladegerät im Karton. Noch besser: Xiaomi verspricht eine Reihe neuer KI-Funktionen für HyperOS und ist damit absolut zeitgemäß unterwegs.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi 14T Pro Pro Hervorragende Leistung im Alltag

Vielseitige Kamera in Hardware und Software

Schnelles Aufladen per Kabel oder drahtlos Contra Durchschnittliche Spielleistung

Kein Ladegerät in der Box

Bloatware und Werbung Zum Testbericht Xiaomi 14T Pro

Das beste Xiaomi Preis-Leistungs-Verhältnis: Poco F6

Das Poco F6 (im Bild oben unter dem F6 Pro) setzt den Fokus auf schiere Leistung – Abstriche gibt's bei der Kamera. / © nextpit

Für echte Flaggschiff-Leistung zu einem niedrigeren Preis haben wir uns für das Poco F6 entschieden. In Sachen Performance kommt es den beiden oben genannten Xiaomi-Modellen sehr nahe. Abstriche gibt's dann bei der Ladegeschwindigkeit und vor allem bei den Kameras. Das Poco F6 ist im Grunde ein Gaming-Smartphone mit einem eher nüchternen Design.

Das Poco F6 hat viel Speicher – sowohl RAM als auch Storage – aber nur zwei Kameras auf der Rückseite: Eine anständige Hauptkamera mit 50 Megapixeln und eine eher bescheidene 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Positiv ist, dass Xiaomi/Poco Euch wenigstens nicht für einen nutzlosen Makro- oder Tiefensensor zahlen lässt. Wenn die Fotografie für Euch ein wichtiges Einsatzgebiet ist, solltet Ihr Euch allerdings überlegen, ob Ihr nicht zu Xiaomis zuvor genannten Flaggschiffen wechseln wollt, denn selbst das teurere F6 Pro bietet im Vergleich zum normalen F6 lediglich eine (nutzlose) Makrokamera und eine etwas verbesserte Hauptkamera.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco F6 Pro Großartige Leistung

Verbesserte Software-Update-Politik

Gute Akkulaufzeit

Inklusive Schnellladegerät Contra Bloatware

Durchschnittliche Kameraleistung

Keine microSD-Unterstützung oder Kopfhörerbuchse Zum Testbericht Xiaomi Poco F6

Xiaomis Midranger-Champion unter 300 Euro

Die Redmi-Note-Reihe ist Xiaomis meistverkaufte Produktreihe mit einem ausgewogenen Verhältnis von Funktionen und Preis. / © nextpit

Die Redmi-Note-Familie ist Xiaomis Brot-und-Butter-Geschäft. Wie der Ford Transit ist sie ein unbesungener Held, aber ein echter Verkaufsschlager. Und trotz kleiner Änderungen im Laufe der Jahre bietet die 2024er-Reihe immer noch eine gute Balance aus Funktionen und Leistung für den Preis – wenn Ihr die 4G-Modelle ignoriert. Deshalb haben wir uns für das Redmi Note 13 Pro 5G in der 300-Euro-Preisklasse entschieden, der sich nur knapp gegen seinen Poco-Zwilling X6 5G durchsetzen konnte..

Die Kameras sehen mit 200 bzw. 64 Megapixeln auffällig aus. Aber bedenkt, dass Mittelklasse-Handys typischerweise viel kleinere Sensoren verwenden als die teuren Smartphones und weniger Rechenleistung haben. Trotz ähnlicher oder sogar größeren Megapixel-Zahlen müsst Ihr also mit Abstrichen bei der Qualität rechnen. Dennoch sind die Bilder ziemlich gut (vor allem bei Tageslicht), und die Mischung aus Leistung und Akkulaufzeit ist tatsächlich besser als bei den meisten Handys eine oder zwei Preisklassen höher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Redmi-Note-13-5G-Modelle ein hervorragendes Gleichgewicht bieten.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Pro Schnelles & helles OLED-Display

Flottes Quick Charging

Kopfhörerbuchse

Gute Bilder mit der Hauptkamera Contra Leistung und Akkulaufzeit nur Durchschnitt

Sekundäre Kameras enttäuschen

Keine microSD-Erweiterung

Mehr als ein Dutzend Drittanbieter-Apps vorinstalliert Zum Testbericht Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Die Auswahlkriterien für die besten Xiaomi-Handys

In der obigen Tabelle haben wir Euch unsere Favoriten für die besten Xiaomi-Handys zusammengestellt und dabei die wichtigsten technischen Daten aufgelistet. Hier lest Ihr, warum die Spezifikationen eine wichtige Rolle spielen.

Hardware: Die Snapdragon-8- und die Dimensity-9000-Serie bieten die beste Leistung im Android-Ökosystem, die Snapdragon-7-Serie liegt nur knapp dahinter. Der Arbeitsspeicher und die Speicherkapazitäten von allen Xiaomi-Handys in dieser Liste reichen für die täglichen Aufgaben und sogar für Spiele aus.

Die Snapdragon-8- und die Dimensity-9000-Serie bieten die beste Leistung im Android-Ökosystem, die Snapdragon-7-Serie liegt nur knapp dahinter. Der Arbeitsspeicher und die Speicherkapazitäten von allen Xiaomi-Handys in dieser Liste reichen für die täglichen Aufgaben und sogar für Spiele aus. Kameras: Im Allgemeinen bieten mehr Kameras mehr Vielseitigkeit. Ihr könnt breite Panoramen im Ultraweitwinkel fotografieren und weit entfernte Motive mit Telezoom ablichten. Lasst Euch jedoch nicht von Makrokameras (meist nutzlos) oder großen Megapixelzahlen beeindrucken. Am besten werft Ihr einen Blick in unsere Testberichte und seht Euch die mit den jeweiligen Handys geschossenen Testfotos an.

Im Allgemeinen bieten mehr Kameras mehr Vielseitigkeit. Ihr könnt breite Panoramen im Ultraweitwinkel fotografieren und weit entfernte Motive mit Telezoom ablichten. Lasst Euch jedoch nicht von Makrokameras (meist nutzlos) oder großen Megapixelzahlen beeindrucken. Am besten werft Ihr einen Blick in unsere Testberichte und seht Euch die mit den jeweiligen Handys geschossenen Testfotos an. Akku: Xiaomi hat sich auf eine Kapazität von 5.000 mAh festgefahren – und schafft damit in der Regel Akkulaufzeiten von mehr als einem Tag. Xiaomi bietet auch traditionell viel schnelleres Aufladen als die Konkurrenz. Schade ist allerdings, dass der Hersteller ab der Xiaomi-14T-Serie die Netzteile nicht mehr mitliefert.

Alle ausgewählten Modelle verfügen über 5G, NFC und relativ aktuelle Bluetooth- und Wi-Fi-Standards. Außerdem verfügen alle über große Displays (entweder 6,67 oder 6,73 Zoll) mit hohen Auflösungen und flüssigen Bildwiederholraten.

Softwareseitig sind die drei Topmodelle mit Xiaomis eigenem HyperOS auf Android 14 ausgestattet, während das Redmi-Smartphone mit MIUI auf Android 13 ausgeliefert wird (das HyperOS/Android-14-Upgrade wird bereits per OTA verteilt). Die Flaggschiffmodelle mit Android 14 werden fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates unterstützt, während die anderen beiden Modelle vier Jahre lang Support erhalten.

Xiaomi-, Redmi- und Poco-Serien erklärt

Wenn Ihr verwirrt seid, wenn Ihr die Namen der verschiedenen Marken oben lest, seid Ihr nicht allein – vor allem, weil es normalerweise einige Überschneidungen zwischen den verschiedenen Marken gibt. Hier kommt unser Xiaomisplaining-Versuch:

Xiaomis nummerierte Linie sind die Flaggschiffe mit den besten Kameras, Prozessoren und den schnellsten Ladegeschwindigkeiten. Normalerweise starten sie bei etwa 700 Euro. Beispiele für Modelle aus dieser Serie sind das Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 oder Xiaomi 14T.

Poco ist dagegen eine preiswerte Marke, die auf Gaming ausgerichtet ist und einige Modelle mit Xiaomi teilt, sowohl im High-End-Bereich als auch in der Mittelklasse der Poco X- und M-Serien und in der C-Serie für Einsteiger. Einige Xiaomi-Flaggschiffe laufen beispielsweise in China als Poco-F-Linie, einige Modelle zwischen Poco und Redmi sind nahezu baugleich.

Redmi schließlich ist Xiaomis preisorientierte Marke, die mit der Galaxy-A-Familie von Samsung konkurriert und eine breite Preisspanne von 100 bis 500 Euro abdeckt. Sie ist weiter unterteilt in die teurere Note-Serie und eine nummerierte Einsteigerlinie. Am unteren Ende der Fahnenstange findet sich beispielsweise das 130 Euro teure Redmi 13C (zum Test).

Was sind Eure Favoriten in Xiaomis gigantischem Smartphone-Lineup – haben wir ein Modell übersehen? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren!