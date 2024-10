Bis zu 73 Prozent günstiger: microSD-Karten im MediaMarkt-Angebot

Wenn Ihr Videos oder Fotos zum Beispiel mit einer Systemkamera oder Drohne aufnehmen möchtet, benötigt Ihr in der Regel eine microSD-Karte, um das Material zu speichern. Aber auch der Speicherplatz von Tablets lässt sich manchmal mit einer microSD-Karte erweitern. Bei MediaMarkt könnt Ihr aktuell Speicherkarten der Marke SanDisk mit einem Rabatt von bis zu 73 Prozent erwerben. Die wichtigsten Infos bekommt Ihr hier.

Während viele Smartphones heutzutage keine Möglichkeit zur Speichererweiterung mehr bieten, sind Speicherkarten für DSLR- oder Systemkameras meist unverzichtbar. Manche ältere oder auch günstigere Smartphones haben aber noch einen Speicherkarten-Slot. Und auch bei einigen Tablets lässt sich mit einer microSD-Karte noch mehr Speicherplatz herausholen. Zudem benötigen Drohnen häufig eine Speicherkarte, um hochauflösende Fotos oder große Videodateien zu speichern. Im aktuellen MediaMarkt Wochendeal haben wir ein interessantes Angebot entdeckt, das wir Euch genauer zeigen möchten.

Welche microSD-Karte passt zu welchem Anwendungszweck?

Je nachdem, wofür Ihr eine microSD-Karte benötigt, kommen verschiedene Modelle infrage. Möchtet Ihr lediglich Fotos mit Eurer Kamera speichern, könnten 128 oder 256 GB ausreichend sein. Wenn Ihr jedoch Videos in 4K-Qualität mit einer Drohne oder Kamera aufnehmt, solltet Ihr auf eine größere Speicherkapazität setzen. Auch für Tablets, auf denen Ihr Apps und Spiele ablegen wollt, empfiehlt sich eine microSD-Karte mit mehr Speicherplatz.

Neben der Kapazität ist jedoch auch die Schreibgeschwindigkeit entscheidend. Besonders beim Speichern von Full-HD- oder 4K-Videos sowie beim Spielen von grafikintensiven Games ist dies wichtig. Alle microSD-Karten, die in diesem Angebot enthalten sind, verfügen über die UHS-I-Geschwindigkeitsklasse, was bedeutet, dass sie mit mindestens 10 MB/s schreiben können – das ist ausreichend für die meisten Anwendungen, die wir gerade beschrieben haben.

Die besten Angebote bei MediaMarkt: 128 GB bis 1,5 TB

Eines der attraktivsten Angebote ist die SanDisk Ultra Plus microSDXC-Karte mit 128 GB Speicherplatz. Anstelle des regulären Preises von knapp 30 Euro (UVP), kostet sie dank eines Rabatts von 66 Prozent bei MediaMarkt aktuell nur noch 9,99 Euro* – inklusive kostenlosem Versand. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, dass die Karte noch nie so günstig war. Auch andere Speichervarianten sind im Angebot. So bekommt Ihr beispielsweise die 256-GB-Version für nur 23,99 Euro*, während Ihr den höchsten Rabatt bei der 1-TB-Karte erhaltet: Diese kostet Euch jetzt lediglich 84,99 Euro statt 320 Euro* (UVP), ein Nachlass von 73 Prozent. Außerdem sind sowohl kleinere als auch größere Karten derzeit stark reduziert. Alle verfügbaren Optionen könnt Ihr auf der Produktseite von MediaMarkt finden.