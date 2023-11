Black Friday bei Ugreen: Riesiger Sale mit bis zu 40 Prozent Rabatt

Immer mehr Smartphone-Hersteller verzichten darauf, Ladegeräte in den Lieferumfang zu packen. Allerdings sind die kleinen Adapter gerade beim Schnellladen unerlässlich und so findet Ihr eine riesige Auswahl bei Ugreen. Doch auch Powerstations, Halterungen, USB-Dockingstations oder Ladekabel sind im Portfolio des Unternehmens enthalten. Und genau diese Geräte sind während der laufenden Black Week mit einem satten Rabatt erhältlich.

So könnt Ihr Euch etwa das Ugreen Revodok Pro mit 9 Anschlüssen derzeit für 41,99 Euro sichern. In der Regel kostet Euch die Dockingstation 69,99 Euro, wodurch Ihr während der Aktion satte 40 Prozent spart. Nachfolgend haben wir uns drei interessante Angebote genauer für Euch angeschaut und stellen sie Euch näher vor.

Die besten Ugreen-Deals zum Black Friday

Ugreen PowerRoam 1200 – Starke Leistung für weniger als 750 Euro

Falls Ihr gerne campen fahrt oder von Stromausfällen geplagt seid, sollten Powerstations ganz oben auf Eurer Wunschliste zum Black Friday stehen. Eine solche ist die Ugreen PowerRoam, die einen LifePO4-Akku verbaut hat, der mit einer Kapazität von 1.024 Wh arbeitet. Die konstante Leistung der Powerstation beträgt satte 1.200 W. Zudem verfügt sie über einen handlichen Tragegriff und ist aufgrund der robusten Bauweise für das Outdoor-Camping bestens geeignet.

Die Ugreen PowerRoam 1200 könnt Ihr auf viele verschiedene Weisen laden. / © NextPit

An der Vorderseite findet sich ein klares 4,7-Zoll-Display, auf dem Ihr die wichtigsten Informationen, wie den Batteriestatus, ablesen könnt. Hier befinden sich zudem noch zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Ports. An den Seiten gibt es weiterhin zwei unauffällige und leise Lüfter. Darunter finden sich links zwei AC-Anschlüsse mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.200 W und rechts der Anschluss für den Haushaltsstrom, den Zigarettenanzünder sowie ein optionales Solarpanel.

Möchtet Ihr mehr zur Powerstation erfahren, solltet Ihr unbedingt unseren Test zur Ugreen PowerRoam 1200 lesen. Preislich verlangt der Hersteller in der Regel 1.185,99 Euro für den Solargenerator. Dank der derzeitigen Aktion erhaltet Ihr das Gerät allerdings für 729,92 Euro, was einer Ersparnis von 38 Prozent entspricht.

Ugreen Nexode 300 W – Ladegerät mit fünf Ports 26 Prozent günstiger

Möchtet Ihr Euch ein wirklich leistungsfähiges Ladegerät am Black Friday kaufen, ist das Ugreen Nexode mit einer Leistung von 300 W genau das Richtige. Das Gerät verfügt über fünf Anschlussmöglichkeiten, bestehend aus vier USB-C-Ports mit einer maximalen Leistung von bis zu 140 W und einem USB-A-Port, das mit maximal 25 W lädt. Das Nexode 300 W verfügt zudem über ein PD3.1-Ladeprotokoll, um Eure Geräte innerhalb kürzester Zeit mit Strom zu versorgen.

Durch das "Power Dispenser System" passt das Schnellladegerät die Leistungsabgabe je nach Gerät an und schont somit die Batterie des Endgerätes. Außerdem setzt Ugreen hier auf die GaN-Technologie, durch die Ihr noch sicherer und schneller laden könnt. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein 240-W-Ladekabel mit Power-Delivery-Funktion.

Das Ugreen Nexode 300 W nutzt neben der GaN-Technologie auch Power Delivery. / © Ugreen

Habt Ihr keine Lust mehr auf unnötigen Kabelsalat, kostet Euch das Lade-Dock 199,99 Euro. In der Regel zahlt Ihr hierfür jedoch 269,99 Euro, wodurch Ihr am Black Friday ordentlich einspart. Ist Euch das zu viel Geld, könnt Ihr Euch beispielsweise auch die 140-W-Variante für 64,99 Euro, statt der üblichen 99,99 Euro sichern. Einen Test zum Ugreen Nexode 140 W findet Ihr ebenfalls auf nextpit.

Ugreen 140 W Power Bank – Riesiger Akku für lange Reisen garantiert

Auch die Ugreen-140-W-Powerbank ist für kurze Zeit mit einem satten Rabatt erhältlich. Denn hier zahlt Ihr gerade nur 89,99 Euro und spart somit 40 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 149,99 Euro. Zusätzlich findet Ihr auf der Amazon-Produktseite einen weiteren Coupon, der Euch noch einmal 5 Prozent erspart. Dafür erhaltet Ihr einen externen Akku, der eine Kapazität von 25.000 mAh aufweist. Zum schnellen Aufladen verwendet das Gerät ein PD3.1-Ladeprotokoll.

Insgesamt erwarten Euch drei Ausgänge, wobei diese sich in zwei USB-C-Ports darstellen, die mit maximal 140 W und 65 W aufladen, und einen USB-A-Ausgang, der mit 22,5 W auflädt. Durch eine intelligente Ladeverteilung wird die maximale Ladeleistung auf alle Ports aufgeteilt, wenn Ihr drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt.

Weitere Ugreen-Angebote am Black Friday

Neben diesen drei Deals bietet Ugreen noch deutlich mehr Geräte an. Ein Blick in den Shop von Ugreen oder die Black-Friday-Angebote auf Amazon lohnt sich also in jedem Fall. Einige Highlights haben wir für Euch nachfolgend aufgelistet:

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits Geräte von Ugreen im Einsatz? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen!