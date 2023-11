Black-Friday-Wahnsinn bei Zendure: Balkonkraftwerk für 499 Euro

Affiliate Angebot Black Friday bei Zendure Besucht die Zendure-Seite, um keine Balkonkraftwerk-Deals zu verpassen!

Lohnen sich die Black-Friday-Deals bei Zendure?

Balkonkraftwerke sind in aller Munde. Zendure bietet Euch nicht nur diese, sondern auch Speicher, um Euren gewonnenen Strom zu speichern. Beim Zendure Balkonkraftwerk erhaltet Ihr den Hoymiles HMS-800-2T in Kombination mit vier 210-W-Solarpaneelen, die IP67-zertifiziert sind. Zendure gibt die Umwandlungsrate der Panels mit 23 Prozent an. Heißt: die Solarmodule wandeln bis zu 23 Prozent des Sonnenlichts in Solarenergie um.

Die Paneele lohnen sich auch für Euer Wohnmobil, da sich die Zendure-Module um 213 Grad biegen lassen. Die Installation am Balkon wird zu keinen Komplikationen führen, denn Ihr benötigt keinen Installationsantrag für das Balkonkraftwerk. Darüber hinaus gibt es im Lieferumfang Edelstahl-Kabelbinder und einen gratis Satellite-Stecker, mit dem Ihr Euren Verbrauch in der App immer im Auge behalten könnt.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Balkonkraftwerk-Sets liegt bei 799 Euro. Zur Feier des Black Friday reduziert Zendure die Kosten auf 599 Euro. Mit dem Code BF100 erhaltet Ihr weitere 100 Euro Rabatt beim Kauf Eures zukünftigen Balkonkraftwerks. Nach dem Kauf müsst Ihr Euch allerdings für kurze Zeit gedulden, bevor Ihr das Set nutzen könnt, da die Wechselrichter erst am 20. Januar 2024 versendet werden.

Zendure 600/800W Balkonkraftwerk

Zendure SolarFlow bestellen mit gratis Wechselrichter

Auch das beliebte Zendure Solarflow (zum Kurztest) ist aktuell günstiger zu haben. Der modulare Speicher für Eure Balkonkraftwerk ist ebenfalls am Black Friday reduziert und kostet Euch nur 1.175 Euro. Besonders cool: Ihr bekommt im Bundle einen Hoymiles HMS-800-2T-Wechselrichter gratis dazu und spart Euch weitere Anschaffungskosten. Auch hier für Euch der Hinweis, dass die Wechselrichter erst am 20. Januar 2024 versendet werden.

Zendure SolarFlow besteht aus zwei Komponenten. Zusätzlich benötigt Ihr noch einen normalen Wechselrichter, der den Strom dann in Euer Hausnetz einspeist. / © nextpit

Zendure SolarFlow

Habt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk bei Euch zu Hause? Was sind Eure Erfahrungen damit? Ist das Angebot für Euch interessant? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.