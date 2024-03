Bluetti AC200L: Keine 2-kWh-Powerstation lädt schneller

Bluetti führt mit der AC200L den Nachfolger der beliebten AC200 Max ein. Dabei möchte der namenhafte Powerstation-Hersteller neue Maßstäbe in puncto Ladegeschwindigkeit, Effizienz und leisem Betrieb für 2-kWh-Powerstations setzen. In diesem Beitrag verrät Euch nextpit, was die Stromkiste drauf hat und welches praktisches Feature diese Powerstation für Euren Camping-Ausflug auf Lager hat.