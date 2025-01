In vielen Teilen Deutschlands ist Glasfaser nach wie vor ein absoluter Wunschtraum. Der Ausbau geht voran, allerdings nicht in der Geschwindigkeit, die sich viele wünschen. Seid Ihr mit einem DSL-Anschluss verbunden, könnt Ihr bei congstar jetzt zum Top-Preis ins Telekom-Netz wechseln. Spannend ist, dass Ihr bis zum 10. März 2025 keine Anschlussgebühr zahlen müsst und hier sogar die lästige Vertragsbindung komplett entfällt.

Internet ohne Mindestlaufzeit und Anschlusspreis – Das ist congstar Zuhause

Normalerweise bekommt Ihr zwei DSL-Tarife geboten. "congstar Zuhause 100 Flex" mit 100 MBit/s im Down- und 40 MBit/s im Upstream für 35 Euro im Monat – sowie "congstar Zuhause 250 Flex" mit 250 MBit/s im Download und ebenfalls 40 MBit/s im Upload für 45 Euro monatlich.

Habt Ihr jedoch keine DSL-Leitung, die solche Geschwindigkeiten stemmen kann, bietet congstar (Tarifübersicht) auch den "Zuhause 50 Flex" an. Hiern bekommt Ihr bis zu 50 MBit/s im Down- und maximal 20 MBit/s im Upstream geboten. Für den kleinsten Tarif verlangt der Anbieter 30 Euro monatlich. Zu beachten ist: Das DSL von congstar kommt ohne Festnetz-Telefonie aus. Anders als bei der Telekom könnt Ihr also keine Festnetznummer(n) nutzen, Ihr erhaltet nur einen entbündelten DSL-Anschluss.

Im Rahmen einer jetzt gestarteten Sonderaktion entfällt in allen drei Tarifen der normalerweise anfallende Einrichtungspreis in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich zeichnen sich die DSL-Tarife von congstar dadurch aus, dass es keine Vertragslaufzeit gibt. Ihr könnt Euren DSL-Anschluss also monatlich kündigen und seid dadurch deutlich flexibler.

Im Vergleich zu den DSL-Tarifen der Deutschen Telekom spart Ihr monatlich zudem richtig viel Geld. Ein DSL-50-Anschluss kostet bei der Telekom für Neukunden – nachdem der Rabatt für die ersten sechs Monate abgelaufen ist – nämlich derzeit 42,95 Euro. Für einen DSL-100-Anschluss verlangt die Telekom monatlich 47,95 Euro, für eine 250er-DSL-Leitung sogar 54,95 Euro im Monat. Ihr zahlt bei congstar also Monat für Monat bis zu 13 Euro weniger.

Über die congstar-Startseite* habt Ihr die Möglichkeit, zu prüfen, ob Ihr das DSL-Angebot der Telekom-Tochter bei Euch zu Hause nutzen könnt, um nicht nur bares Geld bei der monatlichen Grundgebühr zu sparen, sondern auch beim Einrichtungspreis. Einen möglicherweise vorhandenen DSL-Router könnt Ihr mit Congstar DSL übrigens weiter nutzen. Oder ein neues Gerät gleich mitbestellen: eine Fritz!Box 7530 AX für 99 Euro. Im freien Handel kostet dieser Router derzeit sonst rund 150 Euro aufwärts.

