So könnt Ihr das neue Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra vorbestellen!

Das Warten hat ein Ende und wir kennen nun alle Details rund um das neue Samsung Galaxy S23 . Darüber hinaus wissen wir nun endlich, mit welchen Preisen zu rechnen sind und außerdem, welche Vorbestellerboni uns erwarten. Wir haben alle Infos zur Pre-Order für Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Sicherlich habt Ihr dem Release des Samsung Galaxy S23 genauso entgegengefiebert, wie die gesamte NextPit-Redaktion. Neben vielen kleineren Änderungen ist vor allem der globale Release des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in allen Geräten eine große Änderung zu den Vorgängern. Auch die Sorge um den höheren Einstiegspreis haben sich mittlerweile bewahrheitet. Nun könnt Ihr das neue Galaxy-Flaggschiff bis zum 17. Februar vorbestellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Hier geht's direkt zur Vorbesteller-Aktion für das Galaxy S23 auf der Samsung-Webseite Zur Geräte-Datenbank

So zahlt Ihr für das kleinste Samsung Galaxy S23 mit 128 GB UFS-3.1-Speicher bereits 949 Euro, wohingegen Euch das die 1-TB-Variante des S23 Ultra mit 1.819 Euro zur Kasse bittet. Allerdings ist diese Version auch nur im Samsung-Store erhältlich. Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung der Vorbesteller-Boni, die Ihr für die jeweiligen Geräte erwarten könnt und natürlich auch, wo Ihr die neue Galaxy-Serie erhaltet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Kräftig sparen: Hier gelangt Ihr zur Vorbesteller-Aktion für das Galaxy S23 Ultra im Samsung-Store. Zur Geräte-Datenbank

Die neue Samsung-Galaxy-S23-Serie ohne Vertrag kaufen

Samsung-Store

Die neue S23-Reihe bekommt Ihr natürlich, wer hätte es anders gedacht, im Samsung-Storen. Hier gibt es für Vorbesteller bis zum 17. Februar noch den doppelten Speicher. Das bedeutet, dass Ihr für die 949 Euro nicht nur die 128-GB-Variante erhaltet, sondern direkt 256 GB internen Speicher zur Verfügung habt. Zusätzlich könnt Ihr Euer Altgerät zu Samsung schicken und erhaltet neben dem Ankaufswert, der bis zu 700 Euro betragen kann, noch einmal 150 Euro als Trade-In-Bonus auf Euer neues Smartphone obendrauf.

Farblich erhaltet Ihr im normalen Einzelhandel die Varianten Green, Lavender, Cream und Phantom Black. Im Samsung-Store gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit Euch für Graphite, Sky Blue. Red oder Lime zu entscheiden. Die Preise jeweiligen Preise könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Samsung-Store-Übersicht Gerät Speicher Preis Samsung Galaxy S23 128 GB 949,00 Euro Samsung Galaxy S23 256 GB 1.009,00 Euro Samsung Galaxy S23+ 256 GB 1.199,00 Euro Samsung Galaxy S23+ 512 GB 1.319,00 Euro Samsung Galaxy Ultra 256 GB 1.399,00 Euro Samsung Galaxy Ultra 512 GB 1.579,00 Euro Samsung Galaxy Ultra 1 TB 1.819,00 Euro Samsung Galaxy S23(+) vorbestellen* / Samsung Galaxy S23 Ultra vorbestellen*

Wie Ihr seht, lohnt es sich bei diesen Preisen definitiv ein Altgerät einzuschicken. Welche Geräte dafür in Frage kommen und was Ihr erwarten könnt, sowie alle weitere Informationen findet Ihr auf der Trade-In-Seite von Samsung.

Die neue Samsung-Galaxy-S23-Serie mit Vertrag kaufen

Wollt Ihr die Kosten für das Samsung Galaxy S23 lieber monatlich abstottern, bietet sich ein Tarifangebot an. Leider liegen uns zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen der Provider vor, sobald wir diese haben, ergänzen wir diesen Abschnitt im Artikel umgehend für Euch. Schaut also in den nächsten Stunden wieder rein, damit Ihr kein Vorbesteller-Angebot verpasst.

Und ihr?

Werdet Ihr Euch das neue Samsung Galaxy S23 zulegen? Oder sind Euch die Upgrades und Verbesserungen nicht so viel Geld wert? Teilt uns und der Community Eure Meinung gerne mit!