Das OnePlus 12 verfügt über ein massives Dampfkammersystem

Neben dem Samsung Galaxy S24 , das Gerüchten zufolge über ein größeres Kühlsystem verfügt, wurde nun in einem Teardown-Video aus China bestätigt, dass auch das neue OnePlus 12 eine größere Dampfkammer hat. Das Video enthüllt auch das Innenleben des Geräts und zeigt das Layout der drahtlosen Ladekomponente, die in das OnePlus 12 zurückgekehrt ist.

OnePlus 12 mit Kühlsystem

Der chinesische Kanal Wiki Home hat ein vollständiges Demontagevideo des OnePlus 12 auf YouTube veröffentlicht. Obwohl es sich bei dem gezeigten Gerät um eine chinesische Variante handelt, ist es wahrscheinlich, dass der Großteil der Hardware und dem Aufbau identisch mit dem globalen Modell ist, das nächsten Monat auf den Markt kommt.

Das OnePlus 12 verfügt über ein größeres Dampfkammer-Kühlsystem / © Wiki Home

Im Video zeigt das OnePlus 12 einen Teil des internen Layouts des OnePlus 11 (Test), insbesondere die gemeinsame Dampfkammerkühlung aus Kupfer. Dieses gemeinsame Bauteil zieht sich durch die Hauptplatine und dem doppelten Akku. Was auffällt, ist das größere Volumen des OnePlus 12, das im Gegensatz zu einem Teil des Vorgängermodells, den größten Teil der Batteriefläche einnimmt.

Die gesichtete Kammer misst 9.140 mm², und nach dem, was wir wissen, hat das OnePlus 11 eine Fläche von 3.685 mm². Es scheint also, dass das OnePlus 12 mehr als doppelt so viel Wärmeableitung wie sein Vorgänger hat.

Das OnePlus 11 hat ein mehrschichtiges Kühlsystem mit einer Dampfkammer mit einer Fläche von 3.685 qm. / © OnePlus

Es ist jedoch anzumerken, dass das vorherige Flaggschiff zusätzlich zur aktiven Wärmelösung ein mehrschichtiges Kühlungsdesign durch ein Graphene-Pad-Sandwich zwischen den Panels verwendet. Daraus lässt sich nicht ohne Weiteres schließen, dass sich die Effizienz des Wärmesystems beim OnePlus 12 ebenfalls verdoppeln wird.

Unabhängig davon wird die größere Dampfkammer wahrscheinlich zu einer stabileren Leistung des OnePlus 12 in verschiedenen Szenarien führen, insbesondere bei Spielen sowie der Aufnahme und Wiedergabe von hochauflösenden Videos. Wenn man bedenkt, dass das Smartphone mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist, sollte es auch eigentlich besser laufen.

Der Teardown zeigt nicht nur das Kühlsystem, sondern auch die drahtlose Ladespule, die an der oberen inneren Motherboard-Abdeckung angebracht ist. Sie befindet sich außerdem in der Mitte des Batteriefachs und ist zum Schutz mit einer nicht leitenden Folie versehen. Insgesamt zeigt das Video, dass die Demontage des OnePlus 12 genauso komplex ist wie die des OnePlus 11.

Was denkt Ihr über die Dampfkammer des OnePlus 12? Haben Euch diese Verbesserung davon überzeugen, das Gerät zu kaufen? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.