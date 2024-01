7 Jahre Updates: Samsung Galaxy S24 bekommt wohl noch Android 21!

Auch Samsung will 7 Jahre Updates bieten!

Ohne weiter die Quelle zu nennen, berichtet Android Headlines, dass Samsung das Galaxy S24, S24 Plus und das Samsung Galaxy S24 Ultra mit sieben Jahren Software-Support ankündigen könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre das für alle eine große Überraschung in letzter Minute, da die Südkoreaner das Galaxy S24 in zwei Tagen – also am Mittwoch, den 17. Januar in San Jose – offiziell vorstellen wollen.

Während die sieben Jahre an Updates generell auch nur Sicherheitspatche und kleinere Softwarekorrekturen bedeuten könnten, wird behauptet, dass diese Unterstützung sieben Android-Updates bedeuten. Somit würde das Samsung Galaxy S24 drei Android-Updates mehr erhalten, als das Samsung Galaxy S23, das nur vier Betriebssystem-Updates erhält. Das bedeutet, dass die kommenden Samsung-Galaxy-Handys von Android 14 bis auf Android 21 aktualisiert werden. Damit würde Samsung wieder mit Mountain View gleichziehen, die zuletzt bei dem Pixel 8 und dem Google Pixel 8 Pro (Test) ebenfalls 7 lange Jahre System- und Sicherheitsupdates versprochen haben.

Das Samsung Galaxy S24 (Ultra) wird in den Farben Schwarz, Grau, Violett und Gelb erhältlich sein. / © Twitter/u/

Zudem ist es sicher, dass Samsung die Updates auch mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen abstimmen wird, was nur logisch ist, um das Gerät am Laufen zu halten. Es besteht die Möglichkeit, dass die gleiche Software- und Komponentenunterstützung auch für zukünftige Samsung-Geräte wie dem Galaxy Z Fold 6 und dem Samsung Galaxy Z Flip 6 übernommen wird.

Neben der erweiterten Softwarepolitik bietet das Galaxy S24 auch Onboard- und Cloud-KI-Funktionen durch Galaxy AI. So gibt es unter anderem ein neues Galaxy Edit-Tool, das mit dem Magic Editor von Google vergleichbar ist.

Das Galaxy S24 und das Galaxy S24 Ultra werden von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben, während in anderen Märkten die Standardmodelle mit einem Exynos-2400-Chipsatz ausgestattet sein werden. Beide Prozessoren sind bereits in Benchmark-Repositories aufgetaucht, die deutliche Leistungsverbesserungen zeigen, die für eine längere Nutzungsdauer unerlässlich sind.

Was denkt Ihr über die sieben Jahre Software-Updates für das Samsung Galaxy S24? Würdet Ihr es Euch angesichts dessen kaufen? Schreibt uns Eure Antworten unten in die Kommentare.