Günstiges Smart Home: Bosch, Philips und mehr mit satten Rabatten bei tink

Ihr besitzt bereits ein Smart Home oder möchtet Euch eines einrichten, dann solltet Ihr unbedingt bei tink vorbeischauen. Denn hier findet Ihr neben einem Worx Mähroboter mit Garage für weniger als 600 Euro auch eine Anker Powerstation für 269,95 Euro. Diese und weitere Angebote findet Ihr in diesem Artikel. Außerdem haben wir uns den Anbieter einmal genauer angeschaut und verraten Euch alles wissenswerte.

Inhaltsverzeichnis:

Smarte Preise für ein smartes Zuhause: Das ist tink

Wollt Ihr Euer Smart Home aufrüsten oder habt gerade Eure erste Alexa im Wohnzimmer platziert, dürftet Ihr bereits von tink gehört haben. Denn der Online-Shop bietet zahlreiche smarte Lösungen für Euer Zuhause an und hebt sich hierbei von der Konkurrenz nicht nur durch günstige Preise, Gutscheine und Aktionen, sondern auch durch die kostenlose Beratung mit einem Experten, deutlich ab. Seid Ihr Euch bei einem Gerät nicht sicher, ob es in Euer Mesh-Netzwerk passt, könnt Ihr eine Expertenberatung via Mail oder persönlich (zur Terminvereinbarung)* erhalten.

Falls Ihr Euch mehrere Geräte kauft oder mit der Installation lieber keinen Fehler machen möchtet, könnt Ihr Euch die Experten auch nach Hause kommen lassen, allerdings nur gegen eine entsprechende Servicegebühr. Wollt Ihr gleich Euer ganzes Haus und das Eurer Nachbarn mit neuen Philip Hue Lampen ausstatten, könnt Ihr zudem von Mengenrabatten und günstigerem Versand profitieren.

Affiliate Angebot Philips Hue LED Spot Lillly Inkl. gratis Philips Hue Bridge | Noch einmal 10 Euro zusätzlich sparen mit dem Code "HUE10"

Zusätzlich bietet tink eine "Funktioniert"-Garantie und stellt somit sicher, dass alle Produkte einwandfrei funktionieren. Sollte sich doch einmal ein Problem einschleichen, habt Ihr natürlich ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Doch nicht nur finanziell lohnen sich die Angebote bei tink, denn durch zahlreiche Partnerschaften könnt Ihr hier teilweise sogar von echten Tiefstpreisen profitieren, wodurch sich ein regelmäßiger Blick in das Portfolio von tink durchaus lohnt.

Aktuelle Angebote und Aktionen bei tink

Derzeit könnt Ihr von den zahlreichen Garden-Deals bei tink profitieren. Hier gibt es neben Mährobotern auch Außenkameras, Lichter und mehr im Angebot. Die fünf spannendsten Deals haben wir für Euch in unserer großen Übersicht zur tink-Sommeraktion herausgesucht. Hier findet Ihr unter anderem den Bosh Indego M700+ Mähroboter, den Ihr derzeit für gerade einmal 899,95 Euro kaufen könnt, statt der üblichen 1.000 Euro. Um Euch eine noch größere Auswahl zu bieten, haben wir uns das Angebot noch einmal angeschaut und weitere spannende Deals herausgesucht. Diese findet Ihr etwas später in diesem Artikel.

Affiliate Angebot Smart-Garden-Aktion Viele Rabatte rund um Mähroboter, smarte Gadgets und mehr für Euren Garten

Gutscheine, so weit das Auge reicht

Wie bereits erwähnt, gibt es nicht nur viele, interessante Aktionen bei tink zu finden, sondern mindestens genauso viele Gutscheine. Durch diese erhaltet Ihr bei vielen Produkten echte Bestpreise, da sie bereits reduzierte Geräte noch bezahlbarer machen. So könnt Ihr beispielsweise den Gutschein "Ledvance20" nutzen und erhaltet 20 Euro Rabatt auf Euren Ledvance-Warenkorb, ab einem Bestellwert von 100 Euro. Achtet allerdings darauf, keine anderen Marken im Warenkorb zu haben.

Affiliate Angebot Ledvance SMART+ Outdoor Wifi Wall Camera Inkl. Wifi Compact Outdoor Plug | HD-Live-Übertragung | Ferngesteuertes Schalten

Gutes Timing also, dass Ihr während der Garden-Deals die Ledvance SMART+ Outdoor Wi-Fi Wall Camera mit passendem Compact Plug zum reduzierten Preis von 99,95 Euro erhaltet. Damit könnt Ihr den Gutschein schon fast nutzen. Wollt Ihr lieber andere Geräte, schaut doch mal nach weiteren Gutscheinen, die wir nachfolgend für Euch auflisten. Dabei gilt, dass der Warenkorb einen Mindestwert benötigt.

"BOSCH20": Spart 20 Euro ab einem Einkaufswert von 249 Euro.

Spart 20 Euro ab einem Einkaufswert von 249 Euro. "eufy50": 50 Euro Rabatt bei allen Eufy Security-Cam-Starter-Kits*

50 Euro Rabatt bei allen Eufy Security-Cam-Starter-Kits* "Gardena20": 20 Euro Rabatt auf Gardena Rasenmäher

20 Euro Rabatt auf Gardena Rasenmäher "HUSQVARNA100": 100 Euro Rabatt auf alle Husqvarna Rasenmäher.

100 Euro Rabatt auf alle Husqvarna Rasenmäher. "HUE10": 10 Euro Rabatt auf Philips-Hue-Produkte ab 100 Euro Warenkorbwert

10 Euro Rabatt auf Philips-Hue-Produkte ab 100 Euro Warenkorbwert "Anker20": 20€ Extrarabatt auf Anker

Checkt also unbedingt vorab, ob einer der Gutscheine für Euer Wunschprodukt zutrifft. Sollte dies der Fall sein, könnt Ihr ihn einfach an der Kasse eingeben und schon erhaltet Ihr den entsprechenden Rabatt.

Das sind die Top-Deals bei tink

Für einen ordentlichen Artikel zu tink, dürfen natürlich auch die Deals nicht fehlen. Um Euch die Suche nach guten Angeboten etwas zu erleichtern, findet Ihr nachfolgend ein kleines Inhaltsverzeichnis. Klickt also einfach das an, wonach Ihr sucht und schon findet Ihr die derzeit besten Angebote von tink.

Außenkameras

Zugegeben, die Außenkameras hätten auch super zum Thema "Sicherheit" gepasst, allerdings gibt es gerade viele Geräte deutlich reduziert, wodurch sich die smarten Kameras für Euren Garten eine eigene Kategorie gesichert haben. So könnt Ihr Euch beispielsweise die bereits erwähnte Ledvance SMART+ Outdoor Wi-Fi Camera gerade mit passendem Plug für unter 100 Euro sichern.

Affiliate Angebot Ledvance SMART+ Outdoor Wifi Wall Camera Inkl. Wifi Compact Outdoor Plug | HD-Live-Übertragung | Ferngesteuertes Schalten

Doch es gibt noch viele weitere Deals:

Rasenmäher

Garden-Deals ohne einen Rasenmäher wären irgendwie keine richtigen Garten-Angebote, oder? Das dachte sich tink wohl auch und so bekommt Ihr bei verschiedenen Modellen gerade nicht nur ordentlich Rabatte, sondern auch Gutscheine und gratis Garagen oder andere Zugaben. Den Anfang macht hier der Bosch Indego M700+ mit passender Garage.

Affiliate Angebot Bosch Indego M700+ Inkl. Garage | 30-50 mm Schnitthöhe | Drei Schnittklingen | Bis zu 75 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 700m²

Doch auch weitere smarte Mähroboter befinden sich gerade im Angebot:

Bedenkt, dass Ihr bei diesen Deals auch Gutscheine nutzen könnt. In unserer Bestenliste der besten Mähroboter findet Ihr noch weitere spannende Modelle, die Ihr Euch unter anderem bei tink sichern könnt.

Sicherheit

Eines der größten Kernthemen von Smart Homes dürfte definitiv die Sicherheit betreffen. Denn es gibt unzählig viele smarte Geräte, die für Sicherheit in Eurem Zuhause sorgen sollen. So könnt Ihr Euch gerade unter anderem die Ring Video Doorbell 4 mit gratis Chime für gerade einmal 159,95 Euro sichern.

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell 4 Inkl. Chime | Pre-Roll-Funktion | Smartphone-Benachrichtigung in Echtzeit | Nachtsicht | HD-Qualität

Sucht Ihr nach smarten Geräten, um Euer Zuhause sicherer zu machen, gibt es gerader wirklich viele Deals bei tink zu finden:

Energie sparen

Das zweite Kernthema betrifft definitiv das Sparen von Energie und Gas in Eurem Haushalt. Denn die steigenden Energiekosten machen so gut wie jedem Mensch zu schaffen, wodurch sich die Anschaffung einiger smarter Geräte wirklich lohnen kann und Ihr beispielsweise somit bis zu 30 Prozent Energie einspart. Eines dieser Geräte betrifft Euren Wasserverbrauch und es handelt sich um die Eve Aqua (2022) Wassersteuerung, um Euren Rasen in Zukunft nach Zeitplänen zu wässern und nicht unnötig Wasser zu verbrauchen.

Affiliate Angebot Eve Aqua (2022) Inkl. Eve Energy | Matter-Standard | Automatisierte Zeitpläne | Kompatibel mit HomeKit | Einfache Installation

Ihr wollt lieber Strom- oder Gaskosten sparen? Dann schaut unbedingt bei tink rein. Denn nicht nur während der Garden-Deals-Aktion gibt es hier Top-Preise für die smarten Gadgets.

Weitere Deals zum Thema Energie sparen findet Ihr natürlich bei tink.

Powerstations und Solarpanels

Auch wenn dieser Bereich zum Thema "Energie sparen" gehört, sollten Powerstations und Solarpanels eine eigene Kategorie erhalten, da es sich hierbei um Energielösungen handelt und auch um Geräte, mit denen Ihr selbst aktiv gegen die steigenden Kosten vorgehen könnt. Neben einigen Powerstations gibt es so auch die das 100 Watt starke Solarpanel 625 von Anker im Angebot.

Affiliate Angebot Anker 625 Solarpanel 100 Watt Ausgangsleistung | Umwandlung von 23 Prozent | Zusammenklappbar

Doch auch bei Powerstations könnt Ihr gerade ordentlich sparen:

Mit dem Code "ANKER20" spart Ihr hier noch einmal 20 Euro mehr. Gebt den Coupon einfach beim Bezahlvorgang ein und schon seht Ihr den neuen Preis.

Wie sieht es bei Euch aus? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit tink gemacht und wollt sie mit der Community teilen? Oder habt Ihr noch kein Smart Home, möchtet Euch aber endlich aufrüsten? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!