Wolltet Ihr Euch das OnePlus 11 im vergangenen Jahr zulegen, ging das nur mit einem Trick. Mittlerweile darf der Hersteller seine Smartphones allerdings auch wieder in Deutschland verkaufen und so erhaltet Ihr bei Amazon ein wirkliches Top-Angebot. Denn der Versandriese reduziert den Preis für das OnePlus 11 gnadenlos auf 500 Euro. Ob sich der Kauf lohnt oder ob Ihr besser zum OnePlus 12 greift, verrät Euch unser Deal-Check.

Die Innovationen von Smartphones, abseits von KI-Funktionen, sind in den letzten Jahren nicht wirklich bahnbrechend gewesen. Hier und da gab es Verbesserungen bei der Kamera oder bei der Prozessorleistung, allerdings kam es nie zu einem echten "Wow-Effekt", wie beim Release des ersten iPhones. Muss es also immer das neueste Gerät für Euch sein? Wenn nicht, solltet Ihr gerade bei Amazon vorbeischauen, denn der Versandriese bietet das OnePlus 11 von 2023 derzeit für 500 Euro an.

OnePlus 11 zu alt? Von wegen!

Das OnePlus 11 zählt zu den Smartphones, die aufgrund einer Nokia-Patentklage nicht in Deutschland verkauft werden durften. Mittlerweile hat sich das allerdings geändert, und Ihr könnt auch hierzulande das OnePlus-Flaggschiff von 2023 erwerben. In unserem Test zum OnePlus 11 überzeugten uns direkt die gute Haptik und das überragende 6,7-Zoll SuperFluid-AMOLED-Display.

Das Triple-Kamera-Modul des OnePlus 11 fällt direkt ins Auge. / © nextpit

Als Prozessor dient hier ein Snapdragon 8 Gen 2 mit 8-GB-LPDDR5X-RAM und 128-GB-Flash-Speicher. Das auffällige Hasselblad-Kamera-Modul auf der Rückseite besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 48-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer 32-MP-Telezoom-Kamera. Hier ist vor allem die sehr hohe Detailtreue ein klarer Pluspunkt. Negativ hingegen sind die fehlende IP-Zertifizierung des Smartphones und der schwache zweifache optische Zoom.

Lohnt sich das OnePlus-Angebot von Amazon?

Möchtet Ihr Euch das OnePlus 11 zulegen, solltet Ihr hier einen regulären Preis von über 600 Euro einplanen. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 619 Euro, falls Ihr es bei eBay kaufen möchtet. Wollt Ihr es lieber in einem anderen Onlineshop kaufen, werden schon 710,95 Euro fällig.

Der Verkauf und Versand bei diesem Deal erfolgt durch Amazon und verlangt gerade einmal 500 Euro für das Smartphone. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem, dass der bisherige Bestpreis von 624 Euro hier deutlich unterschritten wird. Muss es für Euch also nicht immer das aktuellste und beste Smartphone sein oder wolltet Ihr schon immer einmal im Besitz eines OnePlus 11 kommen, dürft Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen.

OnePlus 11 vs. OnePlus 12 - Welches Smartphone soll es sein?

Natürlich stellt sich noch die Frage, ob sich das neuere OnePlus 12 (Test) nicht doch eher lohnt. Die neueste Iteration des OnePlus ist leistungsfähiger, nutzt einen aktuelleren Prozessor und kann vor allem mit der Kamera punkten, kostet Euch derzeit aber mindestens 830 Euro. Es ist also wichtig, wie viel Ihr bereits seid auszugeben und wie viel Leistung Ihr tatsächlich benötigt.

Beim Design ähnelt das OnePlus 12 (im Bild) dem OnePlus 11. / © nextpit

Für die meisten alltäglichen Aufgaben ist das OnePlus 11 mehr als ausreichend. Auch aktuelle Games können mit dem Smartphone problemlos gezockt werden. Sind Euch jedoch Eigenschaften wie kabelloses Laden und Aktualität wichtiger, solltet Ihr zum OnePlus 12 greifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wollt Ihr immer das neueste Smartphone, das gerade auf dem Markt kommt, oder reichen Euch Geräte aus vergangenen Jahren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!