Ein guter Handytarif muss nicht teuer sein. Das beweist klarmobil mit seinem neuen Anbieter Happy SIM. Und zum Start gibt es eine ganz besondere Aktion für Neukunden. Er wirbt nämlich damit, dass Ihr bei Abschluss eines Handyvertrages drei Monate komplett gratis surfen könnt. Wir haben die Tarife genauer unter die Lupe genommen und verraten Euch, was es mit Happy SIM auf sich hat.

Aktuell stehen Euch bei Happy SIM drei verschiedene Handyverträge zur Auswahl. Davon sind alle im 5G-Netz der Telefónica und beinhalten eine Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming. Ihr habt zudem die Wahl zwischen 7, 17 und 35 GB. Je nachdem, welches Paket für Euch in Frage kommt, zahlt Ihr natürlich unterschiedlich viel – aber nie mehr als 10 Euro pro Monat.

Die Tarife von Happy SIM für Euch im Check

Wenn Ihr Euch für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheidet, verlangt Happy SIM 9,99 Euro Anschlusspreis. Obendrein gibt es bei der 24-Monats-Variante noch drei Monate gratis Datenvolumen. Während dieser Zeit surft Ihr, ohne nur einen einzigen Cent für den monatlichen Abschlag zu bezahlen. Ihr spart Euch bei dieser Option so bis zu 29,97 Euro, wenn Ihr Euch für die 35-GB-Variante entscheidet.

Nach Ablauf der drei Monate zahlt Ihr dann den regulären Paketpreis. Hier garantiert Happy SIM eine Preisstabilität über die gesamten 24 Monate hinweg – und sogar darüber hinaus. Wenn Ihr Euch keine 24 Monate an einen Vertrag binden möchtet, könnt Ihr bei der Tarifauswahl auch „monatlich kündbar“ auswählen. Der Paketpreis bleibt dabei gleich, der Anschlusspreis erhöht sich allerdings auf 19,99 Euro. Die drei Monate gratis Surfen fallen ebenfalls weg.

Alle wichtigen Infos zu den Tarifen findet Ihr auch in der nachfolgenden Auflistung.

Allnet Flat 5 + 2 GB Allnet Flat 10 + 7 GB Allnet Flat 25 + 10 GB Netz Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 7 GB 17 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit Monatlich kündbar / 24 Monate Monatlich kündbar / 24 Monate Monatlich kündbar / 24 Monate Monatliche Gebühr 4,99 € 6,99 € 9,99 € Anschlusspreis 19,99 € (Monatlich kündbar)

9,99 € (24 Monate) Besonderheit 3 Monate kostenlos (nur bei 24 Monate) 3 Monate kostenlos (nur bei 24 Monate) 3 Monate kostenlos (nur bei 24 Monate) Effektive monatliche Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,68 € ~ 0,38 € ~ 0,26 € Zum Angebot*

Gerechnet haben wir hier mit der Laufzeit von 24 Monaten. In der aufgeführten Effektivpreisberechnung seht Ihr, dass die Angebote wirklich unschlagbar günstig sind. Je mehr Datenvolumen Ihr bucht und verbraucht, desto geringer wird auch der Preis pro GB. Die Tarife kommen Euch sogar günstiger als die aktuellen Angebote von sim.de. Letztlich ändern die Effektivkosten allerdings nichts an der Rechnung, die Ihr monatlich begleichen müsst. Sie verdeutlichen aber, wie gut das Angebot von Happy SIM in Kombination mit den drei gratis Monaten wirklich ist.

Wie ist Eure Meinung zu den Tarifen? Wie viel Datenvolumen benötigt Ihr im Monat und was zahlt Ihr dafür? Lasst es uns wissen!