Doppeltes Datenvolumen: Vodafone CallYa-Tarife wieder verfügbar!

Möchtet Ihr Euch nicht lange an einen Anbieter binden oder einfach eine bessere Kostenkontrolle über Euren Datenverbrauch, sind Prepaid-Tarife eine perfekte Alternative zu den unzähligen Tarifverträgen, die im Netz herumgeistern. Auch bei Vodafone gibt es mit den "CallYa"-Angeboten solche Mobilfunktarife, allerdings konntet Ihr diese nun für einige Zeit nicht bestellen. Jetzt ist es wieder möglich und Vodafone schenkt Euch für ein halbes Jahr das doppelte Datenvolumen.

Affiliate Angebot Vodafone CallYa-Tarife Prepaid-Tarife | 5G | 4 Wochen Laufzeit | Laufzeitpause für bis zu 15 Monate möglich | Startguthaben

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei CallYa um Prepaid-Tarife. Ihr zahlt also beispielsweise alle vier Wochen 20 Euro, um das gebuchte Datenvolumen nutzen zu können. Zusätzlich bieten Euch die Handytarife ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro und Ihr habt die Möglichkeit, die Zahlungen bis zu 15 Monate zu pausieren, falls Ihr den Tarif gerade nicht benötigt. Anders als bei Postpaid-Angeboten müsst Ihr hier auch nicht mit versteckten Kosten rechnen, da Ihr nur das erhaltet, was Ihr wirklich bezahlt.

Lohnen sich die neuen CallYa-Angebote von Vodafone?

Ausgenommen von CallYa Classic und CallYa Black erhalten hier alle Prepaid-Tarife nun doppeltes Datenvolumen und das für 6 Monate. Zusätzlich könnt Ihr mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) surfen und somit das Highspeed-Netz vollends auskosten. Außerdem bindet Ihr Euch hier keine 24 Monate an den Anbieter sondern habt eine Laufzeit von vier Wochen. Welche Mobilfunktarife Euch erwarten und was Ihr am Ende zahlen müsst, zeigen wir Euch in unserer Tarif-Check-Tabelle.

CallYa-Übersicht Eigenschaft CallYa Start CallYa Flat S CallYa Flat M CallYa Digital Datenvolumen 1 GB 2 GB 3 GB 6 GB 6 GB 12 GB 15 GB 30 GB Bandbreite Download max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s Bandbreite Upload max. 100 MBit/s max. 100 MBit/s max. 100 MBit/s max. 100 MBit/s 5G Ja Ja Ja Ja Allnet-Flat Nein, 50 Minuten oder SMS in andere Netze Ja Ja Ja Besonderheiten Laufzeitpause von 15 Monaten möglich Laufzeitpause von 15 Monaten möglich Laufzeitpause von 15 Monaten möglich Laufzeitpause von 15 Monaten möglich Laufzeit 4 Wochen 4 Wochen 4 Wochen 4 Wochen Kosten (alle 4 Wochen) 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 20,00 Euro Startguthaben 10,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro Gesamtkosten (6 Monate) 19,94 Euro 49,94 Euro 79,94 Euro 110,00 Euro Zum Angebot*

Das erhöhte Datenvolumen gilt für sechs Monate. Danach habt Ihr wieder das "normale" Inklusivvolumen zur Verfügung. Allerdings müsst Ihr während der Aktionsdauer keinen Cent mehr bezahlen. Um Euch einen Überblick zu geben, findet Ihr in unserer CallYa-Übersicht den Preis, den Ihr während der Aktion zahlen müsst.

Das Angebot ist vor allem für diejenigen unter Euch interessant, die auf der Suche nach einem Prepaid-Tarif im 5G-Netz sind. Diese gibt es leider nur selten im Netz, allerdings bietet Vodafone hier nicht nur den neuen Mobilfunkstandard, sondern auch noch sattes Datenvolumen zum kleinen Preis. Habt Ihr also vor, Euch einen neuen Tarif zuzulegen, solltet Ihr Euch das Portfolio definitiv einmal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von den CallYa-Deals? Sind Prepaid-Tarife interessant für Euch oder greift Ihr zu den klaisschen Postpaid-Modellen der Anbieter? Lasst es uns wissen!