Sicherheitsbedenken: Nothing-Chat-App direkt nach dem Start wieder eingestellt

Das nenne ich mal einen kurzen Auftritt: Großspurig (so wie man Carl Pei eben kennt) kündigte der Nothing-Gründer und amtierende CEO seine in Kooperation mit Sunbird erstellte "Nothing Chats"-App an, welche Besitzern des Nothing Phone (2) die Kommunikation mit Apple-iPhone-Nutzern via iMessage ermöglichen sollte. Nun musste Nothing die Anwendung bereits wieder vom Netz nehmen. Der Grund sind aufgedeckte Sicherheitsbedenken bei Sunbird.