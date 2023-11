Nothing-Chat-App mit Apple-iMessage-Funktionen für Android

Seit der Einführung von Apples proprietärer iMessage-App haben sich die Ökosysteme von iPhone und Android weiter entzweit. Und da Cupertino immer noch zögert, RCS (Rich Communication Service) oder das gängigere Messaging-System zu übernehmen, könnte das Problem noch weitere Jahre bestehen bleiben. Nun hat Nothing mit Nothing Chats eine neue Messaging-App angekündigt, die der Debatte um die "blaue Chat-Blase" und die "grüne Chat-Blase" ein Ende setzen könnte.

Sorry Tim, wir haben iMessage für Android gemacht

Nothing Chats wird von Sunbird, einer Messaging-Plattform eines Drittanbieters, unterstützt. Dadurch können Nachrichten, einschließlich Sprachnotizen und Bilder, die von Nothing Phones kommen, in blauen Chat-Blasen angezeigt oder getarnt werden, wenn sie auf iPhones über iMessage angesehen werden.

Die App ist eine vorübergehende Lösung für das derzeitige Dilemma, dass Nachrichten von Android-Smartphones in einer grünen Sprechblase angezeigt und in iMessage in ein einfaches SMS/MMS-Format umgewandelt werden. Aber noch wichtiger ist, dass es für Empfänger:innen auf iOS-Geräten fast unmöglich ist, zu erkennen (und zu unterscheiden), dass sie mit einem Android-Nutzer chatten.

Nothing Chats ist zunächst in ausgewählten Märkten verfügbar und mit Phone (2) kompatibel. / © Nothing

Neben den blauen Sprechblasen werden auch die meisten iMessage-Funktionen unterstützt. Nothing bestätigte, dass Live-Tippanzeigen in Nothing Chats und iMessage zu sehen sind und sowohl Einzel- als auch Gruppennachrichten unterstützt werden. Es ist geplant, später Lesebestätigungen für Nachrichten sowie Reaktionen und Antworten auf Nachrichten hinzuzufügen.

Außerdem müsst Ihr Euch mit einer Apple-ID anmelden oder eine erstellen, bevor Ihr die App nutzen könnt. Nothing weist auch auf einige Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen hin, die bei Nothing Chats zum Einsatz kommen. So werden die Nachrichten in den Chats beispielsweise mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen und lokal auf dem Gerät und nicht auf den Servern von Sunbird gespeichert.

Wann könnt Ihr die Nothing-Chat-App herunterladen?

Was die Verfügbarkeit von Nothing Chats angeht, so wird sie zuerst in Großbritannien, den USA, Kanada und Europa am 17. November verfügbar sein. Sie ist mit dem diesjährigen Nothing Phone (2) kompatibel. Das Unternehmen hat nicht bekannt gegeben, wann die App auf anderen Märkten und für das Nothing Phone (1) verfügbar sein wird.

Unabhängig davon kann Sunbird als eigenständige App für Nicht-Nothing-Android-Smartphones heruntergeladen werden. Allerdings ist der Zugang zu dem Messaging-Dienst auf eine kleine Anzahl von Nutzern beschränkt.

Was denkt Ihr über die Frage der blauen vs. der grünen Blase? Glaubt Ihr, dass Apple später einlenkt und den Messaging-Dienst von Android unterstützt? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.