Dreame D10 Plus unter 300 Euro: Prime-Day-Preis bei Amazon und Otto!

Bereits im Oktober erwartet uns der zweite Prime Day 2023 und jetzt könnt Ihr schon die erste Angebots-Luft schnuppern. Denn der Dreame D10 Plus ist gerade bei Amazon und Otto zum Tiefstpreis reduziert, den wir sonst nur bei Deal-Events zu Gesicht bekommen. Für gerade einmal 299 Euro gibt es den Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation und wir verraten Euch, ob sich das wirklich lohnt.

Auch wenn Haustiere eine absolute Bereicherung für unser Leben sind, kommen die meisten von ihnen mit viel Fell, das sich gerne in der gesamten Wohnung verteilt. Das bedeutet, dass ein Staubsauger ständig in Reichweite sein sollte. Um die Wohnung ohne großen Aufwand dennoch sauber zu halten, empfiehlt sich ein Saugroboter. Und derzeit bekommt Ihr den Dreame D10 Plus bei Amazon und Otto zum Sparpreis angeboten.

Technisch bietet der Dreame D10 Plus trotz des geringen Preis einen ordentliche Leistung. So kann der Putzteufel mit einer Saugleistung von 4.000 Pa aufwarten und auch der Akku ist mit einer Kapazität von 5.200 mAh ausdauernd. Die Kartographie mittels LiDAR-Technologie erfolgt flott. Außerdem ist die Hinderniserkennung recht präzise.

Das Wischpad des Dreame D10 Plus kann einfach angebracht werden.

Natürlich müsst Ihr einige Abstriche in Kauf nehmen, wie Ihr im nextpit-Test zum Dreame D10 Plus nachlesen könnt. So gleicht die Wischleistung eher dem Nachwischen mit einem nassen Lappen, da Ihr hier keine rotierenden Wischpads habt. Ansonsten ist die Absaugstation nicht so beeindruckend, wie bei Premium-Modellen und entlädt den Sauger lediglich beziehungsweise füllt die Akkus wieder auf. Dennoch ist der Dreame für einen Preis von 299 Euro sehr spannend, auch wenn Ihr keine Premium-Leistung erwarten dürft.

Darum ist das Dreame-Angebot gerade so spannend

Falls Ihr Euch die Hausarbeit erleichtern möchtet, ist der Dreame D10 Plus die richtige Wahl für den kleinen Geldbeutel. Normalerweise kostet Euch der Sauger 349 Euro, wodurch Ihr bei Amazon und Otto gerade 50 Euro sparen könnt. Ein Preis, den wir sonst nur am Prime Day oder zu seltenen Gelegenheiten sehen.

Benötigt Ihr eine Sauger mit starker Wischleistung ist das Angebot allerdings weniger spannend für Euch und Ihr müsst deutlich tiefer in die Tasche greifen, um Euch einen Premium-Sauger wie den Dreame L20 Ultra (zum Test) zu kaufen. Doch gerade die rudimentäre Reinigungsstation und die ordentliche Saugleistung machen den Saugroboter in dieser Preiskategorie besonders. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn zumindest bei Otto läuft der Deal am 18. September wieder aus.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame D10 Plus interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Prenium-Modellen?