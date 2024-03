Dyson-Alternative zum Bestpreis: Tineco reduziert zahlreiche Akku-Staubsauger

Ihr freut Euch schon wie verrückt auf den anstehenden Frühjahrsputz, habt aber gemerkt, dass Omas alter Staubsauger den Geist aufgegeben hat? Dann findet Ihr bei Amazon gerade spannende Deals rund um die Akkusauger von Tineco. So gibt es den Tineco Floor One S5 zum bisherigen Bestpreis und auch Premium-Sauger wie der Floor One S7 sind jetzt richtig günstig. Wir haben die Deals für Euch genauer unter die Lupe genommen.

Als ich in den letzten Tagen meinen tägliches Reel-Verlangen auf Instagram gestillt habe, sind mir ungewöhnlich viele Mini-Videos zu verschiedenen Tineco-Saugern ins Auge gesprungen. Dabei preisen die Creator die Akku-Staubsauger als Wunderwerk der Technik an und ganz Unrecht haben sie damit nicht. Denn die verschiedenen Modelle verfügen über eine integrierte Wischfunktion, eine satte Saugleistung und die iLoop Smart-Funktion. Bei Amazon steigt der Hersteller nun in die Oster-Deals mit ein und verkauft seine Akku-Wischsauger deutlich günstiger.

Viel Leistung für wenig Geld – Tineco Floor One S5 im Angebot

Mit dem Tineco One Floor S5 könnt Ihr gleichzeitig saugen und wischen. / © Tineco

Wir schauen uns hier zwei Modelle einmal etwas genauer für Euch an. Den Anfang macht der Tineco Floor One S5, den Ihr gerade für 309 Euro bekommt. Damit markiert Amazon einen Bestpreis für den Akku-Sauger, der zuletzt am Black Friday möglich war. Der nächstbeste Preis im Netz liegt hier direkt einmal 200 Euro höher. Reicht Euch ein Drittanbieter auf eBay, zahlt Ihr auch bei der Auktionsplattform noch mindestens 449 Euro.

Preislich macht Ihr hier also nichts falsch. Für 309 Euro erhaltet Ihr einen Akku-Sauger mit 3-in-1-Dockingstation, in der sich der Tineco nicht nur auflädt, sondern auch selbstständig reinigt und wartet. Zusätzlich findet sich hier ein Dual-Tank-System und ein ausdauernder Akku, wodurch Ihr ohne Probleme eine Fläche von bis zu 130 m² in einer Sitzung reinigen könnt. Für die entsprechende Reinigung sorgt eine Walzenbürste, die mit bis zu 450 Umdrehungen pro Minute schrubbt und sich an die meisten Bodenflächen anpassen kann.

Mit einer Cutting-Edge-Technologie hat der Tineco Floor One S5 zudem keine Probleme schwer erreichbare Ecken zu reinigen und mit der bereits erwähnten iLoop Smart-Funktion passt der Nass- und Trockensauger die Saugleistung automatisch an, um auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Über die LED-Anzeige am Gerät werdet Ihr zudem immer über den Akkustand oder die aktuelle Reinigungsstufe informiert.

Premium-Sauger günstiger als bei allen anderen – Tineco Floor One S7 Pro

Reicht Euch der Tineco Floor One S5 noch nicht aus, bietet der Hersteller mit dem Floor One S7 auch eine leistungsstärkere Variante an. Der Nass- und Trockensauger legt noch einmal einen drauf und nutzt unter anderem elektrolytisiertes Wasser zur gründlicheren Reinigung Eurer Oberflächen. Zusätzlich nutzt der S7 die MHCBS-Technologie, mit der die Bürstenwalze ständig mit frischem Wasser versorgt wird, sich automatisch auswringt, ebenfalls mit 450 Umdrehungen pro Minute arbeitet und das Schmutzwasser direkt in den Dual-Tank leitet.

Gerade die extrem gründliche Reinigung von Kleinstpartikeln macht den High-End-Sauger so spannend. Auch bei der Dockingstation legt Tineco noch einmal einen drauf, da sie auch die Walze und die Schläuche säubert und eigenständig trocknet. Damit der 5,1 kg Sauger Euch keine Muskelkraft abverlangt, verfügt er zudem über ein SmoothPower-Antriebssystem, das Euch beim Reinigen unterstützt. Auch hier findet sich die iLoop Smart-Technologie und ein LED-Display, das Euch mit den wichtigsten Informationen versorgt.

Preislich seid Ihr hier mit 639 Euro dabei. Das entspricht einer Ersparnis von knapp 20 Prozent im Vergleich zum nächstbesten Angebot. Wie auch schon beim Floor One S5 gab es diesen Preis zuletzt am Black Friday und sonst gar nicht.

Weitere Tineco-Angebote beim Oster-Sale entdecken

Neben den beiden vorgestellten Modellen hat Tineco noch weitere Produkte deutlich reduziert. Achtet allerdings darauf, dass einige Angebote nur für Prime-Kunden gelten. Habt Ihr zudem Haustiere, solltet hier definitiv vorbeischauen:

Was haltet Ihr von den Angeboten? Kennt Ihr Tineco bereits?