E-Bike-Deal bei Lidl: Spart Ihr hier wirklich 1.400 €?!

Noch bevor wir wieder mit Außentemperaturen jenseits der 25 Grad zu kämpfen haben, gibt es bereits die ersten spannenden Angebote zu Elektrorädern im Netz. Eines davon findet sich auch beim Discounter Lidl. Denn im Online-Shop des Händlers könnt Ihr Euch das Zündapp Z810 gerade für 999 Euro unter den Nagel reißen und zahlt somit so wenig, wie noch nie.

Affiliate Angebot Zündapp Z810 Damen- und Herrenrad möglich | E-Trekkingrad | Radnabenmotor | 417,6 Wh | maximal 25 km/h | 125 km maximale Reichweite

Der 28-Zoll-Rahmen des E-Bikes ist aus Aluminium gefertigt und misst circa 50 cm. Ein Radnabenmotor an der Hinterseite sorgt mit einer Leistung von 417,6 Wh für die nötige Power. Der 11,6-Ah-Akku reicht bis zu 125 km weit und lässt sich innerhalb von sechs Stunden wieder aufladen. Zusätzlich finden sich noch eine 24-Gang-Kettenschaltung, LED-Beleuchtung vorn und hinten, sowie hydraulische Scheibenbremsen beim Trekkingrad.

Das Elektrorad ist zudem nach der StVZO für den deutschen Straßenverkehr zugelassen und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h mit seinen 25 kg Eigengewicht. Neben dem recht hohen Gewicht fehlt leider auch jegliche Information zu den Marken der verbauten Teile. Immerhin könnte ich mit meinen zarten 100 kg ebenfalls mit dem Rad fahren, da die maximale Belastbarkeit hier bei 120 kg liegt.

58 Prozent Rabatt für das E-Bike – wie gut ist der Preis im direkten Vergleich?

Der rabattierte Preis wird von Lidl ganz klar aufgebläht. Denn Ihr spart nur im Vergleich zur UVP, die bei 2.399 Euro liegt, so viel Geld, denn die Realität im Netz sieht etwas anders aus. Das Rad wird in der Regel zum Preis von rund 1.100 Euro bei verschiedenen Händlern angeboten und so liegt auch jetzt der nächstbeste Preis bei 1.111 Euro. Dennoch bietet Lidl hier einen bisher nicht dagewesenen Bestpreis für das E-Trekkingrad an.

Bedenkt allerdings, dass Ihr auch hier noch mit Versandkosten von 19 Euro rechnen müsst. Dennoch liegt Ihr somit noch deutlich unter dem aktuellen Marktwert für das Rad. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Elektrorad für die kommenden Sommermonate, solltet Ihr Euch den Deal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das E-Bike interessant für Euch oder sind knapp 1.000 Euro doch besser in ein neues Flaggschiff-Smartphone investiert? Lasst es uns wissen!