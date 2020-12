E-Learning in Indien: Bildungs-Boost in einer Pandemie

Verzeiht mir, wenn ich das Offensichtliche ausspreche, aber lasst mich gleich zu Beginn die Gelegenheit nutzen, um zu wiederholen, dass das Jahr 2020 für immer als das Jahr in Erinnerung bleiben wird, das massive Veränderungen unserer Lebensweise mit sich gebracht hat. Und obwohl ich weiß, dass Ihr sicher schon einige Artikel über die Auswirkungen von COVID-19 auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche lesen musstet, finde ich es als NextPit-Redakteur, der in einem Land weit weg vom Westen lebt (Indien, um genau zu sein), wichtig, dass ich Euch meine Meinung zu einem dieser Bereiche mitteile, über den in den letzten Monaten mit am meisten gesprochen wurde und der von COVID-19 stark beeinflusst wurde: Die Bildung.

Der Zweck dieses Artikels ist ganz simpel. Mit persönlichen Anekdoten bewaffnet, erzähle ich Euch von verschiedenen Entwicklungen, die dank der Notwendigkeit von E-Learning an Schulen und Bildungseinrichtungen einen positiven Einfluss auf Entwicklungsländer - in diesem Fall Indien - gehabt haben.

Aber zunächst solltet Ihr folgendes wissen:

E-Learning: Es ist nicht überall das Gleiche

Während die entwickelten Länder auf der ganzen Welt einen relativ reibungslosen und selbstverständlichen Übergang zum E-Learning vollziehen konnten, kann man das nicht über Länder sagen, in denen nicht die gleichen informationstechnischen und finanziellen Voraussetzungen gegeben sind. Hier in Indien, einem riesigen Land, das zugleich zu den am stärksten von COVID-19 betroffenen Ländern gehört, war der Wechsel von der Offline- zur Online-Bildung viel schwieriger als normal. Da die große Mehrheit der Menschen im Land immer noch in kleinen Dörfern lebt - oft mit wenigen oder sogar gar keinen digitalen Verbindungsmöglichkeiten - wurde die Anpassung an die moderne, glitzernde Welt des E-Learnings zunächst als weit entfernter Traum betrachtet.

Doch zur großen Überraschung der Inder selbst ist die Zahl der Studenten, die an Online-Kursen teilnehmen konnten, massiv gestiegen. Was noch überraschender war, war die Tatsache, dass viele dieser Teilnehmer oft zu den unteren Schichten der indischen Gesellschaft gehörten, die - wie ich bereits erwähnt habe - nur begrenzten Zugang zu so etwas nahezu Selbstverständlichem wie einem Smartphone hatten.

Wie der sprichwörtliche Silberstreif am Horizont hat es die Pandemie jedoch geschafft, in kürzester Zeit Millionen von Menschen, die bisher "offline" waren, in die virtuelle Welt des E-Learnings zu bringen. Das Interessante an dieser Veränderung ist die Tatsache, dass die Pandemie sowohl den Lehrern als auch den Schülern dabei geholfen hat, ihren (digitalen) Horizont zu erweitern und sich mit Interessensgebieten zu beschäftigen, von denen sie sonst nicht einmal wussten, dass sie existieren.

Die Geburt der technikaffiner Lehrer

Eine der positiven Auswirkungen der noch immer wütenden Pandemie ist, dass sie die Lehrer im Alleingang dazu gezwungen hat, neue Lehrmethoden anzuwenden und ihre Fähigkeiten als Online-Präsentatoren zu verbessern. In der relativ kurzen Zeitspanne von neun Monaten ist es nun für Schüler und Lehrer selbst in den entlegensten Winkeln meines Heimatlandes ein alltäglicher Anblick geworden, günstige Smartphones oder Tablets dazu zu benutzen, um Bildung entweder zu vermitteln oder einen Zugang zu ihr zu bekommen.

Mit Webcams und günstiger Hardware werden Lehrer auf aller Welt zu Remote-Dozenten. / © NextPit

Für Lehrer hat die Pandemie auch dazu geführt, dass sie ihre Fähigkeiten als Vollzeit-E-Learning-Lehrer verbessern konnten. Viele Grund- und Sekundarschullehrer, die zuvor noch nie Smartphones oder Laptops benutzt hatten, fanden sich innerhalb weniger Monate dazu in der Lage, sich an die Veränderungen anzupassen und Vorlesungen über Zoom-Calls oder Microsoft Teams zu halten. Eine meiner eigenen Cousinen, die Lehrerin an einer High School in der Stadt Mumbai ist, sitzt inzwischen stundenlange an einem Notebook, um PowerPoint-Präsentationen zu verfeinern, bevor sie in ihren virtuellen Schulkurs startet. Dieselbe Person hat vor nur nur neun Monaten fast nie einen Laptop benutzt - geschweige denn allein eine ganze Präsentation erstellt.

Dieser Paradigmenwechsel hat es den Lehrern nicht nur ermöglicht, technisch versierter zu werden, sondern auch, sich besser mit ihren Schülern zu verbinden. Das schiere Tempo, mit dem sich die Dinge verändert haben, ist verblüffend.

Am Ende geht es um die Schüler

Während die indischen Lehrer sicherlich von der Umstellung auf E-Learning profitiert haben, sind der größte Nutznießer davon - und das zu Recht - die Schüler und Studenten. Für die große Mehrheit von ihnen hat die Öffnung des E-Learnings durch COVID-19 dazu beigetragen, dass sie Zugang zu Ressourcen und Informationspools erhalten haben, zu denen sie vorher einfach keinen Zugang hatten.

In Indien ist es nicht unüblich, dass Eltern ihre Kinder vom Internet fernhalten, um sie vor den "Gefahren" der Pornografie und anderen Fallstricken, die üblicherweise mit dem Internet verbunden sind, zu schützen. Um es ganz offen zu sagen: Das Internet wurde allgemein als etwas betrachtet, von dem man sich besser fernhalten sollte. Das Aufkommen von E-Learning hat es jedoch geschafft, diese Mentalität komplett umzukehren. Eltern haben zum ersten Mal begonnen, das Internet mit etwas Positivem zu assoziieren. Die Entwicklung geht sogar so weit, dass sie ein Stadium erreichen konnte, in dem wohlhabende Eltern nun bereitwillig Geld investieren, um ihren Kindern die neuesten Laptops oder Smartphones zu kaufen.

Das wiederum hat dazu geführt, dass die Zahl der Schüler, die frühzeitig Zugang zu Computern erhalten, stark angestiegen ist. Dies hilft ihnen laut Studien dabei, sich für alternative Karrieremöglichkeiten wie Programmieren, Animation und Informatik zu interessieren. Es mag für viele im Westen überraschend sein - aber in Indien haben Eltern auch heute noch ein großes Mitspracherecht, wenn es um den Karriereweg ihrer Kinder geht. Das Ergebnis davon? Eine große Mehrheit der Schüler denkt einfach nicht über traditionelle Studiengänge wie Ingenieurwesen, Medizin oder Geisteswissenschaften hinaus.

Die Eltern haben nun auch begonnen, zu verstehen, dass E-Learning-Techniken den Schülern die Möglichkeit geben, auf ihre Lehrmaterialien zuzugreifen oder ihre Kurse zu besuchen und sie in ihrem eigenen Tempo zu verstehen. Außerdem ist es offensichtlich, dass der Einsatz von Videos, Bildern und Folien den Neugier-Quotienten unter den Schülern erhöht hat, die es bisher gewohnt waren, "langweilige" Monologe von Lehrern zu hören. Obwohl vielleicht nichts den Vorteil übertrifft, einen guten Lehrer in der Nähe der Schüler zu haben, um ihnen bei Fragen in persona zu helfen, haben Schüler und Eltern langsam aber sicher erkannt, dass E-Learning den Schülern eine zumindest vergleichbare Erfahrung bietet.

Der vielleicht größte Vorteil, von dem einige gesagt haben, dass sie ihn erleben durften, ist die Tatsache, dass sie jetzt Zugang zu weitaus besseren Lehrern haben, als sie es ursprünglich hatten. Die Schüler und Studenten müssen sich nicht mehr mit Lehrern abfinden, mit denen sie sich nicht gut verstanden haben.

Die Metamorphose des E-Learnings während COVID-19

Wenn ich beim Thema E-Learning in Indien bleibe, wäre es jedoch unaufrichtig von mir, die Tatsache zu ignorieren, dass der E-Learning-Bereich selbst in einer relativ kleinen Zeitspanne von weniger als einem Jahr eine echte Metamorphose durchlaufen konnte. Während "E-Learning" und "Ed-Tech" nur Schlagworte waren, die man nur in Firmenmeetings und in Startup-Kreisen hörte, sind diese Begriffe jetzt weitaus bekannter und haben sich gewissermaßen demokratisiert.

Mit Videokonferenz-Tools wie Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams ist E-Learning auch mit vielen Teilnehmern möglich. / © Google

Ein weiterer Bereich, in dem es eine große Veränderung gegeben hat, ist die Art und Weise, wie E-Learning-Firmen in Indien ihr Geschäft betreiben. In der Prä-Covid-Ära lag der Schwerpunkt von E-Learning vor allem auf der Erwachsenenbildung, auf Spezialkursen und in einigen Fällen auf der Schulung von Unternehmen. Dies änderte sich grundlegend, als die Pandemie Ed-Tech-Firmen - und in einigen Fällen ganze Regierungen auf der ganzen Welt - dazu zwang, E-Learning als eine moderne, intelligente - und in einigen Fällen sogar einzige - Möglichkeit zu betrachten, Schülern einer viel jüngeren Altersgruppe Grund- und Sekundarschulbildung zu vermitteln. Ist es dann eine Überraschung, dass das weltweit am höchsten bewertete Ed-Tech-Startup Byjus seinen Sitz in Indien hat?

Was bringt die Zukunft?

E-Learning wird langsam zur Norm auf der ganzen Welt - besonders in den Schwellenländern - und immer mehr Menschen erleben die positiven Aspekte, die es mit sich bringt. Infolgedessen könnte die Zahl der Lehrer und Schüler, die neuere E-Learning-Techniken nutzen, weiter ansteigen. Sicher ist auch der verstärkte Einsatz von Technologie - insbesondere von KI-Technologie, die eine Vielzahl von Aspekten des E-Learnings umfasst. In der Tat könnten wir auf eine Zukunft blicken, in der E-Learning die Norm sein wird und traditionelle Lehrmethoden der alten Schule passe' sind.

