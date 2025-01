Die CES 2025 ist endlich gestartet und Hersteller aus aller Welt präsentieren ihre neuesten Innovationen. Mit dabei: Timekettle. Das Unternehmen ist bekannt für seine Übersetzungstechnologien und bringt mit Babel OS nun das erste Betriebssystem für die eigenen Geräte auf den Markt. Wir haben uns das Ganze einmal näher für Euch angeschaut und verraten Euch, was es so besonders macht.

"Denkt immer an Euer Handtuch" und "die Antwort auf den Sinn des Lebens ist 42". Sind Euch diese Referenzen nicht fremd, habt Ihr nicht nur einen guten Film- und Buchgeschmack, sondern kennt sicherlich auch den "Babelfisch". Das kleine Tierchen setzt sich der Protagonist ins Ohr, um jegliche Sprache verstehen zu können. Ein ähnliches Ziel verfolgt auch Hersteller Timekettle mit seinen KI-Übersetzern. Diese sollen Euch in Echtzeit Übersetzungen liefern und dabei sogar mit menschlicher Emotion und Tonalität arbeiten.

Eines der Produkte mit dem neuen Babel OS: Der Timekettle W4 Pro / © Timekettle

Während der CES in Las Vegas hat das Unternehmen jetzt Babel OS vorgestellt. Zum einen erinnert der Name an den berühmten Turmbau aus der Bibel, vor dessen Errichtung alle Menschen nur eine Sprache gesprochen haben sollen und zum anderen an den bereits erwähnten Babelfisch aus "Per Anhalter durch die Galaxis". Es soll auf den bereits bekannten Geräten, wie dem Timekettle X1 Interpreter Hub (Test), ab sofort verfügbar sein und bringt eine Vielzahl von Features mit sich. Welche das sind, verraten wir Euch nachfolgend.

Die besten Features von Babel OS

Echtzeit-Übersetzungen

Eine der wohl wichtigsten Funktionen ist die Echtzeit-Übersetzung. Während andere Programme hier noch etwas Verbesserungsbedarf haben, will Timekettle mit Babel OS eine blitzschnelle Übersetzung anbieten. Möglich wird diese, indem die Sprachsegmentierung unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz optimiert wird. Genauer gesagt greift die KI auf eine riesige Datenbank zurück, um vorauszusagen, wie Sätze beendet werden und entsprechend schnell reagieren zu können.

Stellt Euch vor, Ihr sitzt im Kundengespräch mit jemandem aus den arabischen Emiraten oder China und die Babel OS ermöglicht eine Übersetzung mit einer Latenz von beinahe 0 ms. So werden nicht nur sprachliche Missverständnisse aus dem Weg geräumt, sondern die Kunden sind sicherlich erfreut darüber, in ihrer Muttersprache sprechen zu dürfen.

Personalisierbare Wörterdatenbank

Ist Euch der Begriff "Homonym" geläufig? Falls nicht, erklären wir Euch kurz, was es damit auf sich hat: Ein Homonym beschreibt ein Wort, das mehrere Bedeutungen haben kann. Einfaches Beispiel wäre hier "Ball". Zum einen kann ein pompöses Feld, wie der Wiener Opernball, gemeint sein. Zum anderen aber auch das Spielgerät, dem 22 Männer jeden Freitag, Samstag und Sonntag hinterherlaufen.

Um solche Missverständnisse zu minimieren, könnt Ihr in Babel OS ein personalisiertes Wörterbuch anlegen. Hier lassen sich Begriffe einpflegen, die etwa nur in Eurer Firma genutzt werden oder Branchentypisch sind. Die KI kann sich diese Begriffe dann ebenfalls zu Nutzen machen und die Übersetzungen noch präziser gestalten.

Menschliche Kommunikation

Stimmen eines Sprachassistenten sind längst nicht mehr so statisch, wie sie es vor fünf Jahren noch waren. Mittlerweile ist es fast schon erschreckend, wie menschlich manche KI's kommunizieren können. Allen voran ist hier natürlich Gemini von Google. Doch auch Timekettle möchte keinen einfachen Computer, der Euch Übersetzungen liefert. Mit Babel OS wird es jetzt nämlich richtig spannend.

Mit Timekettle W4 Pro und dem neuen Babel OS sollt Ihr zukünftig problemlos Geschäftsbesprechungen in verschiedenen Sprachen folgen können. / © Timekettle

Durch die sogenannte "Voice Cloning"-Technologie repliziert das Betriebssystem die Feinheiten der Stimme von Nutzern. Dazu zählen unter anderem die verschiedenen Tonarten, Sprachstile oder -muster. Ziel ist es, eine möglichst natürliche Konversation zu kreieren, ohne das Gefühl zu haben, dass ein Computer involviert ist.

Eigenständige KI

Zu einer KI gehört natürlich auch, dass sie anpassungsfähig ist. Das ist hier ebenfalls der Fall. Babel OS passt sich an verschiedene Dialekte, Akzente und Sprachen an, um eine möglichst akkurate Übersetzung zu liefern. Durch Nutzer-Feedback entwickelt Timekettle seine KI ständig weiter. Das aktuellste LLM soll besonders präzise und kontextbasiert arbeiten. Außerdem arbeitet das Unternehmen an einer Möglichkeit, die künstliche Intelligenz auch offline zu nutzen.

Dieses Feature wäre für viele ein echter Gamechanger. Angenommen, Ihr seid gerade auf Wandertour durch die Pyrenäen, aber Euer Grundkurs Spanisch reichte nur dazu aus, damit Ihr Euch ein Bier bestellen könnt. Dann wäre es doch überaus praktisch, einen Direktübersetzer zu besitzen, der nicht an eine Internetverbindung gebunden ist, oder?

Privatsphäre wird großgeschrieben

Abseits der technischen Neuerungen gilt es natürlich auch, Eure privaten Daten zu schützen. Um dies zu bewerkstelligen, bietet Babel OS eine erweiterte Verschlüsselung und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen auf allen Geräten. Auch GDPR-Richtlinien werden hier eingehalten und so bietet Timekettle eine hohe Sicherheit Eurer Privatsphäre.

"Mit Babel OS können Timekettle-Geräte mit einer Geschwindigkeit und einem Grad an Raffinesse betrieben werden, der zuvor unvorstellbar war. Es ist ein Beweis dafür, wie Software- und Hardware-Innovationen kombiniert werden können, um etwas wirklich Transformatives zu schaffen." - Leal Tian, CEO Timkettle

Was haltet Ihr vom neuen Babel OS? Denkt Ihr, dass solche Echtzeit-Übersetzungen nützlich sind oder reicht Euch Google Translate? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Timekettle und nextpit entstanden. Diese Kooperation hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.