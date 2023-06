PV mit Speicher nachrüsten: EcoFlow zeigt Heimspeicher PowerOcean

Nach Powerstations und Speichern für Balkonkraftwerke macht EcoFlow den nächsten Schritt. Mit PowerOcean bietet der Hersteller nun auch Heimspeicher für Solaranlagen an. Es gibt auch eine spezielle Version namens DC Fit, die sich zum genehmigungsfreien Nachrüsten bestehender PV-Anlagen dient.

Das Herz von PowerOcean ist ein Dreiphasen-Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von 10 kW – also 3,3 kW pro Phase. Der Wechselrichter hat zwei MPPT-Tracker mit jeweils 7 kWp – die Maximalleistung ist allerdings gedrosselt auf 10 kWp. Die maximale Spannung beträgt 1000 V. Das Basismodul von PowerOcean bietet einen integrierten 5-kWh-Speicher, der sich durch zusätzliche Akku-Modelle auf bis zu 45 kWh Kapazität erweitern lässt.

Der Trick der PowerOcean-Batterien liegt daran, dass sie ein 800-V-Bussystem für alle Akkus verwenden – jeder einzelne Akku hat hier sein eigenes BMS. Das bedeutet, dass sich auch in der Zukunft die Akkus beliebig flexibel erweitern lassen, sowohl mit unterschiedlichen Kapazitäten als auch mit neuen Zellchemien. Aktuell setzt EcoFlow auf CATL-Batterien mit LiFePO4-Technologie mit einer Haltbarkeit von 6.000 Zyklen bis zu 80 % Restkapazität. Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre und ist erweiterbar auf 25 Jahre.

Das Gehäuse von PowerOcean ist wetterfest – Ihr könnt das 18 Zentimeter tiefe System also auch draußen an der Hauswand anbringen. Um tiefe Temperaturen müsst Ihr Euch übrigens keine Sorgen machen – PowerOcean hat eine integrierte Heizung in den Akkus verbaut, sodass die für Gefriertemperaturen anfälligen LiFePO4-Zellen immer auf Betriebstemperatur bleiben.

EcoFlow PowerOcean ist IP65-Zertifiziert – Ihr könnt das System also auch draußen aufstellen. / © EcoFlow

Auch um Stromausfälle müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. PowerOcean schaltet bei Netzausfall automatisch auf einen Backup-Betrieb um. Dabei wird das Energienetz automatisch vollständig vom Hausnetz getrennt. Spannend ist auch, dass PowerOcean Schwarzstart-fähig ist. Das bedeutet, dass Ihr auch bei leerem Akku und Netzausfall Strom über Eure PV-Module sammeln könnt.

Für die Installation von PowerOcean benötigt Ihr in jedem Fall einen Installateur, da das System fest mit Eurem Hausnetz verdrahtet und abgenommen werden muss. Laut EcoFlow klappt die Einrichtung binnen einer Stunde. Die Akkumodule können einfach gestapelt und müssen nicht untereinander verkabelt werden, da durchs Stapeln bereits die Verbindung an den entsprechenden Ports hergestellt wird.

Mit PowerDrive hat EcoFlow auch für kommendes Jahr eine Wallbox angekündigt, mit der Ihr über das System Euer Elektroauto laden könnt. Natürlich wäre es schön, wenn sich mit bidirektionalem Laden dann auch ein Elektroauto als Akkuerweiterung in das System einbinden ließe. Leider sind die entsprechenden Standards für VTH noch nicht fertig.

PowerOcean ist ab sofort verfügbar. Auf der Webseite von EcoFlow findet Ihr mehr Infos zu PowerOcean und könnt Euch ein kostenloses und auf Euch maßgeschneidertes Angebot einholen. Einen allgemeinen Preis gibt's leider nicht, da EcoFlow PowerOcean nur über Installateure vertreibt.

Affiliate Angebot EcoFlow PowerOcean Erfahrt jetzt mehr über EcoFlow PowerOcean und lasst Euch auf Wunsch ein individuelles Angebot erstellen.

PowerOcean DC Fit: PV-Speicher zum Nachrüsten

Ihr habt schon eine PV-Anlage zu Hause und gehört nicht zu den 40 %, die bereits einen Speicher haben – und Ihr habt keinen Bock mehr auf die schwindenden Einspeisevergütungen? Dann hat EcoFlow mit PowerOcean DC Fit ein System vorgestellt, mit dem Ihr Eurer bestehenden PV-Anlage ganz einfach einen Speicher nachrüsten können sollt – ohne einen erneuten Anmelde- und Genehmigungsprozess durchlaufen zu müssen.

EcoFlow PowerOcean DC Fit sieht dem "normalen" PowerOcean-System ähnlich. / © EcoFlow

Grundsätzlich sieht PowerOcean DC Fit dem normalen PowerOcean-System sehr ähnlich und bietet die gleichen Optionen, was das Anschließen von zusätzlichen Akkus angeht – es sind auch exakt die gleichen 5-kWh-Erweiterungsbatterien kompatibel für hier bis zu 15 kWh Gesamtkapazität. Der Unterschied ist allerdings, dass PowerOcean DC Fit ein Mehrfach-DC-DC-Wechsler ist, den Ihr zwischen Eure PV-Module und Euren existierenden Wechselrichter hängt.

Dadurch, dass Ihr Euren bestehenden Wechselrichter weiterverwenden könnt, ist laut EcoFlow kein erneuter Anmeldungs- und Genehmigungsprozess im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber erforderlich. Dadurch ist das System nach der Installation sofort einsatzbereit.

PowerOcean DC Fit kommt zu einem späteren Zeitpunkt auf den deutschen Markt. Einen Starttermin hat EcoFlow noch nicht genannt.