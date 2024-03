Einstieg ins Smart-Home für 54,99 €: Ring Intercom + Echo Pop im Top-Deal

Bei Amazon könnt Ihr Euch gerade ein spannendes Einsteiger-Bundle in Euer Smart Home sichern. Der Versandriese bietet derzeit den Ring Intercom mit einem Echo Pop zum Sparpreis von 54,99 Euro an. Wie gut der Deal tatsächlich ist und für wen sich so eine smarte Gegensprechanlage lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Auch wenn Ostern noch auf sich warten lässt, findet Ihr bei Amazon bereits jetzt die ersten "Frühen Oster-Angebote". Eines davon betrifft die smarte Gegensprechanlage von Ring. Der Intercom ist zusammen mit einem Echo Pop erhältlich und kostet Euch bis zum 05. April nur noch 54,99 Euro. In der Regel zahlt Ihr das bereits für den smarten Lautsprecher ohne zusätzlichen Ring Intercom.

Der Ring Intercom im Kurz-Check

Das Bundle bietet einen günstigen Einstieg in die Welt des Smart Homes. Denn der Ring Intercom ist als smarte Erweiterung mit den meisten Gegensprechanlagen kompatibel. Einen entsprechenden Check findet Ihr auf der Produktseite des Gerätes. Habt Ihr den Intercom angeschlossen, könnt Ihr dann ganz einfach Eure Gebäudetür via Ring-App öffnen, solltet Ihr gerade unpässlich sein.

Außerdem könnt Ihr zeitlich begrenzte "Zugangsschlüssel" an bestimmte Personen verteilen, so dass sie ohne Euer zutun in Euer Haus kommen können. Durch das Bundle mit dem Echo Pop könnt Ihr zudem ganz einfach mit Eurem Besuch sprechen. Natürlich könnt Ihr mit dem smarten Alexa-Lautsprecher (zur Bestenliste) auch andere Smart-Home-Geräte bedienen oder einfach mit Alexa interagieren.

Der Amazon Echo Pop verfügt über die wichtigsten Funktionen der Echo-Reihe. / © Amazon

Der Echo Pop selbst verfügt über alle Funktionen, die Ihr in einem Dot vorfindet. Beim Design hat sich allerdings einiges getan und der kleinere Pop nutzt 49,5-mm-Lautsprecher. Dadurch ist er nicht unbedingt für die nächste Party geeignet, passt allerdings sehr gut in kleinere Räume. Zusätzlich befindet sich hier kein integrierter Zigbee-Hub oder ein Temperatursensor. Es handelt sich also um ein recht rudimentäres Echo-Gerät, mit dem Ihr Euer Smart Home via Sprachsteuerung bedienen könnt.

Lohnt sich das Amazon-Bundle für 54,99 Euro?

Der Ring Intercom ist vor allem für Menschen geeignet, die entweder viel unterwegs sind oder in einer sehr geräumigen Wohnung leben und nicht ständig zur Tür rennen möchten, weil die bestellten Pakete von drei verschiedenen Lieferdiensten gebracht werden. Es handelt sich also durchaus um eine Spielerei, die allerdings auch für ältere Personen durchaus sinnvoll ist.

Denn so müssen diese nicht mehr aufstehen, um zur Tür zu gehen. Sie haben, nach einer entsprechenden Einführung in die Ring-App, die Möglichkeit, die Gebäudetür ganz einfach per Tastendruck zu öffnen. In Verbindung mit dem Echo Pop müsst Ihr zudem nicht fürchten, dass jemand unerwünschtes vor Eurer Tür steht, da Ihr einfach mit Eurem Besuch sprechen könnt.

Preislich ist das Angebot ebenfalls sehr spannend. Amazon selbst verkauft den Echo Pop (ohne Intercom) bereits für 54,99 Euro. Der Intercom selbst wird derzeit mit 47,99 Euro gelistet, die Ihr Euch hier also spart. Das Bundle-Angebot spricht allerdings von einem Set-Listenpreis von 184,98 Euro, was deutlich über den Einzelpreisen liegt und demnach stark aufgebläht ist. Ein Blick in idealo verrät jedoch Eure tatsächliche Ersparnis.

Denn am günstigsten bekommt Ihr den Echo Pop bei Kaufland. Hier zahlt Ihr 19,90 Euro. Demnach liegt Eure tatsächliche Ersparnis nicht bei den von Amazon angegebenen 47,99 Euro, sondern bei 12,90 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen im Netz. Dennoch seid Ihr mit dem Bundle derzeit am günstigsten unterwegs.

Was haltet Ihr von dem Bundle? Ist der Ring Intercom interessant für Euch oder eher eine Spielerei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!