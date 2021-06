Erste Benchmarks: Samsung Exynos mit AMD-Grafik schlägt iPhone 12

Durch die stetige Weiterentwicklung von Mobile-Games, Augmented-Reality-Anwendungen und der mobilen Foto- und Videobearbeitung, nimmt die Grafikeinheit in Smartphones und Tablets einen immer höheren Stellenwert ein. Dass sich Samsung aus diesem Grund AMD und seine Radeon-Erfahrung ins Boot geholt hat, ist spätestens seit der Computex 2020 kein Geheimnis mehr. Wie die ersten Gehversuche der beiden Partner aussehen werden jedoch schon - bis jetzt.

Der meist gut informierte Leaker "Ice Universe" veröffentlichte auf Twitter (via SamMobile) erste Benchmarks, welche die Grafikleistung des neuen Exynos-Prozessors samt AMD-Grafik zeigen sollen. Aus einem Screenshot des bekannten 3DMark Wild Life gehen ein Gesamtergebnis von 8134 Punkten und eine durchschnittliche Bildfrequenz von 50,3 FPS hervor. Im Vergleich dazu soll ein aktuelles Apple iPhone 12 Pro Max mit A14 Bionic-Chip "nur" 7442 Punkte und 40 FPS erreichen. Noch weiter abgeschlagen ist das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mit 5130 Punkte und 30 FPS.

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s