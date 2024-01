Erste Bilder zum Google Pixel 9: Periskop-Kamera und Thermometer

Die Leaks über die kommenden Flaggschiff-Smartphones von Google häufen sich weiterhin. Nach den ersten Bildern des Google Pixel 9 Pro , ist die nextpit-Redaktion nun auch in den Besitz erster Bilddokumente des kleineren Bruders, des Google Pixel 9 gelangt. Das neue hochauflösende Rendermaterial bestätigt zur allgemeinen Überraschung eine zusätzliche Telezoom-Kamera, einen Temperatursensor und ein neues Design, das dem Pro-Modell – wie bereits gestern vermutet – stark ähnelt.

Google Pixel 9 mit zusätzlicher Telekamera und Temperatursensor

Der bekannte Tippgeber Steve Hemmerstoffer hat seine hochauflösenden Renderbilder des Google Pixel 9 an 91mobile exklusive verkauft. Das Material basiert auf Skizzen des originalen Prototypen, welche in der finalen Version noch minimale Veränderungen erfahren könnten. Die wichtigsten Änderungen am Design des Geräts zeigt die überarbeitete Rückseite, bei der die Kameras auf einer elliptischen Insel sitzen und das altbekannte Kameravisier über die gesamte Breite des Smartphones wegfällt.

Laut der Publikation werden die Kameras des Google Pixel 9 zusätzlich zur Haupt- und Ultra-Weitwinkelkamera eine Periskop-Kamera haben, was im Allgemeinen sehr ungewöhnlich ist, da das Basismodell bislang immer mit zwei Kameras auskommen musste. Zu dem dritten Kameraelement auf der Rückseite gibt es nur wenige Details. Vermutet wird jedoch eine 5-fache Vergrößerung, ähnlich oder sogar identisch dem diesjährigen Google Pixel 8 Pro (Test). Es ist aber auch möglich, dass Google eine minderwertigere Telezoom-Kamera einsetzt und die leistungsfähigere Kamera dem Google Pixel 9 Pro vorbehält.

Das Rendering des Google Pixel 9 zeigt eine neu gestaltete Kamerainsel und einen flachen Rahmen. / © OnLeaks

Interessanterweise zeigen die Bilder, dass das Google Pixel 9 mit einem neuen Sensor unterhalb des LED-Blitzes ausgestattet ist. Es wird vermutet, dass es sich dabei ebenfalls um ein Thermometer handelt, ähnlich wie beim Pixel 8 Pro, das die Temperatur von Gegenständen oder Flüssigkeiten anhand der Strahlung misst, die diese Materialien oder Stoffe von ihrer Oberfläche her abgeben.

Der flachere Rahmen des Google Pixel 9

Wie auch bei dem zuletzt veröffentlichten Design des Pixel 9 Pro hat das Google Pixel 9 einen flachen Rahmen und die Vorderseite scheint ebenfalls abgeflacht zu sein. Wenn sich dieses Design so durchsetzt, reiht sich Google damit in die Riege von Samsung ein, die ebenfalls kantige Rahmen für ihre Geräte verwenden, wie zum Beispiel beim Galaxy S24 und Samsung Galaxy S24+ (Test).

Das Google Pixel 9 erhält augenscheinlich eine neue Telekamera und einen Temperatursensor. / © OnLeaks

Außerdem werden die Abmessungen des Geräts mit 152,8 x 71,9 x 8,5 mm angegeben, also etwas höher und breiter als das Vorgängermodell, dafür aber ein wenig dünner. Der Unterschied könnte auf ein anderes Seitenverhältnis des Displays zurückzuführen sein: Es heißt, das Display sei 6,1 Zoll groß und damit etwas kleiner als das 6,2-Zoll-Display des Google Pixel 8 (zum Test).

Google wird das Pixel 9 und das Google Pixel 9 Pro voraussichtlich im Oktober dieses Jahres präsentieren und direkt danach auf den Markt bringen.

Was haltet Ihr von dem neuen Design des Google Pixel 9? Findet Ihr den flachen Rahmen und die abgewinkelten Ecken besser als die abgerundete Form des Pixel 8? Wir freuen uns darauf, Eure Meinung unten in den Kommentaren zu lesen.