Das erste faltbare MacBook oder Apple iPad Fold hat zwei Bildschirme

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple sein erstes faltbares Gerät in Form eines MacBook Fold oder iPad Fold im Jahr 2025 auf den Markt bringt. Bis jetzt sind die Details dazu noch dünn gesät. Zum Glück halten uns die Entwicklungen in der Patentabteilung auf dem Laufenden und legen nahe, dass Cupertino hinter dem Vorhang weiter an seinem möglichen faltbaren Laptop arbeitet.

Das erste faltbare Gerät von Apple könnte ein MacBook-iPad-Hybrid sein.

Es wird jetzt beschrieben, dass das Gerät die Form eines "Laptops" haben wird.

Es verfügt über einen flexiblen, inneren und äußeren Bildschirm.

Gerüchten zufolge soll es im Jahr 2025 auf den Markt kommen.