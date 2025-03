Das chinesische Unternehmen TCL dürfte vielen ein Begriff sein. Bereits seit 1981 bieten sie Unterhaltungselektronik und sind vor allem für ihre recht günstigen Fernseher bekannt. In den letzten Jahren hat TCL auch den Smart-TV-Markt erobert und ist vor allem im Mittelklasse-Bereich sehr breit aufgestellt. Das trifft auch auf den TCL 85T7B zu, der mit einer Bilddiagonale von über 2 Metern aufwarten kann. Bei Amazon bekommt Ihr das TV-Monster jetzt im Zuge der Frühlingsangebote für deutlich weniger als 1.000 Euro*.

Affiliate Angebot TCL 85T7B

Wie groß soll Euer Fernseher sein? Das bietet Euch der TCL 85T7B

Das offensichtlichste Merkmal, das für den Smart-TV (Kaufberatung) spricht, ist das riesige Display. Hierbei setzt der Hersteller auf ein QLED-Panel, das mit einer Diagonale von 85 Zoll glänzt. Seid Euch also sicher, dass Ihr auch genug Platz im Wohnzimmer (und Treppenhaus) habt. Der Fernseher bietet eine Auflösung von 4K Ultra HD und hat auch Bildverbesserungstechnologien wie etwa HDR Pro oder Dolby Vision direkt an Bord. Außerdem erreicht der TCL-Fernseher eine Farbsättigung von 95 Prozent im DCI-P3-Farbspektrum.

Der TCL 85T7B bietet zahlreiche Bildverbesserungen dank HDR. / © TCL

Auch an Gamer wurde hier gedacht. Denn Ihr habt Zugang zu drei HDMI-2.1-Ports und auch ALLM ist direkt integriert. Ansonsten finden sich noch ein RF-Eingang, ein LAN-Anschluss, sowie USB-3.0-Ports. Einen Kopfhöreranschluss hat TCL ebenfalls verbaut, genauso wie einen Triple-Tuner. Wie kann so ein Gerät also zur Mittelklasse zählen und nicht gleichziehen mit den Preisen von Sony oder Samsung?

Gamer aufgepasst: Playstation 5 Slim zum absoluten Bestpreis

Das lässt sich recht schnell erklären. Denn die Bildwiederholrate liegt mit 60 Hz zwar im akzeptablen Bereich, ist aber für viele Zocker eher ein Hindernis. Zusätzlich ist die Audio-Leistung, ein typisches Problem bei Smart-TVs, recht unterirdisch. Möchtet Ihr also ein echtes Kinoerlebnis, solltet Ihr Euch eine Soundbar zulegen. Immerhin: Dolby Atmos wird unterstützt. Zusätzlich nutzt der TCL 85T7B Google TV als Betriebssystem. Hiervon könnten sich manche Hersteller, die weiterhin auf ein brüchiges OS setzen, noch eine Scheibe abschneiden.

2-Meter-Fernseher für weniger als 1.000 Euro – Wie gut ist das wirklich?

Einen Fernseher mit 85-Zoll-Bilddiagonale für diesen Preis findet Ihr definitiv nicht mehr so schnell. Denn Amazon senkt derzeit den regulären Preis von 1.165,56 Euro auf gerade einmal 899 Euro*. Damit erlebt der Smart-TV einen krassen Preissturz, wenn man bedenkt, dass der bisherige Bestpreis bei 998,90 Euro lag – also fast 100 Euro mehr. Auch das nächstbeste Angebot, dass Ihr aktuell im Netz bekommt ist mit 1.009,80 Euro deutlich teurer.

Natürlich holt Ihr Euch hier keinen Fernseher der Oberklasse ins Wohnzimmer. Die Bildqualität ist gut, aber eben nicht hervorragend und auch die schwache Bildwiederholrate ist etwas schade. Dennoch bietet TCL mit dem 85T7B einen TV, mit dem vor allem Film-Fans durchaus glücklich werden dürften, wenn Ihr nicht Pixelgenau auf eine exakte Farbgebung achtet. Auch die Integration von Google TV ist ein erfreuliches Plus. Seid Ihr also ohnehin auf der Suche nach einem Monster-Fernseher und möchtet keine 1.000 Euro zahlen, solltet Ihr dem TCL-Modell eine Chance geben.

Affiliate Angebot TCL 85T7B

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der TCL 85T7B interessant für Euch oder gebt Ihr lieber etwas mehr Geld für hochwertigere Modelle aus? Lasst es uns wissen!